বৃহস্পতিবার জাগুয়ার্স খারাপ অনুশীলন করেছে বলে জানা গেছে
বৃহস্পতিবার জাগুয়ার্স খারাপ অনুশীলন করেছে বলে জানা গেছে

জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্স এই মৌসুমে নতুন কোচিং স্টাফ এবং নতুন অস্ত্র সহ স্লেটটি পরিষ্কার করার জন্য এই মৌসুমে কী সক্ষম তা নিয়ে প্রচুর উত্তেজনা রয়েছে।

বেশিরভাগ চাপ ফ্র্যাঞ্চাইজি কোয়ার্টারব্যাক ট্রেভর লরেন্সে এবং এখন প্রধান কোচ এবং আক্রমণাত্মক গুরু লিয়াম কোয়েন অনুষ্ঠানটি চালাচ্ছেন এমন একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়ার অপরাধে।

আশাবাদী হওয়ার প্রচুর কারণ থাকা সত্ত্বেও, জাগুয়ার্স সম্প্রতি একটি দু: খজনক অনুশীলন করেছে যা দেখিয়েছে যে তাদের এখনও কিছু কাজ করার আছে।

মার্ক লং এক্স-তে লিখেছেন, “ব্লেক বোর্টলসের পাঁচ-রাতের রাত থেকেই আমি সবচেয়ে খারাপ জাগুয়ার্স আক্রমণাত্মক অনুশীলন প্রত্যক্ষ করেছি। কমপক্ষে 7 টি ড্রপড পাস, 10 পেনাল্টি পতাকা, বেশ কয়েকটি বস্তা এবং op ালুতা চারপাশে,” মার্ক লং এক্সে লিখেছিলেন।

প্রাক-এসএনএপি জরিমানা পুরো শিবির জুড়ে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মনে হচ্ছে যে সমস্যাটি মাথায় এসেছিল।

ইতিবাচক স্পিনটি হ’ল প্রত্যেকে সম্পূর্ণ নতুন অপরাধ শিখছে, এবং সন্দেহাতীতভাবে তারা একই পৃষ্ঠায় উঠতে শিখতে কিছু ক্রমবর্ধমান ব্যথা হবে।

পিটসবার্গ স্টিলার্সের বিরুদ্ধে প্রথম পূর্বসূরী খেলায় এই অপরাধটি দৃ solid ় দেখায়।

লরেন্স 43 গজের জন্য সাতটি পাসের মধ্যে ছয়টি শেষ করে এবং দলকে তার একমাত্র সিরিজে একটি উদ্বোধনী-ড্রাইভের মাঠের গোলে নিয়ে যায়।

জ্যাকসনভিলি ড্রাইভে দুটি জরিমানা করেছে, সুতরাং অপরাধটি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর জন্য জাগুয়াররা এটি পরিষ্কার করা গুরুত্বপূর্ণ।

