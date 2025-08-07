বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের শুল্ক হিট হবে বলে আশা করা হচ্ছে

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নতুন “পারস্পরিক” শুল্কের হার কয়েক ডজন ট্রেডিং পার্টনারদের উপর শুল্কের হার শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার কার্যকর হবে, কারণ বাজার, ব্যবসায় এবং গ্রাহকরা বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার একটি বড় ঝাঁকুনির জন্য ব্রেস।
রাষ্ট্রপতি গত বৃহস্পতিবার একটি কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন যা নতুন হারের ঘোষণা দিয়েছে তবে এক সপ্তাহের মধ্যে শুরুটি এগিয়ে নিয়ে গেছে। নতুন শুল্ক কার্যকর করা হয়ে গেলে, ২০২৪ সালে প্রায় ২ শতাংশ হারের তুলনায় গড় শুল্কের হার প্রায় ১৫ শতাংশ হবে।
ওয়াল স্ট্রিট এবং সহকর্মী রিপাবলিকানদের অসুস্থ বাজারগুলিকে শান্ত করার জন্য চাপের মধ্যে তিনি প্রথম এপ্রিল ২ এপ্রিল শুল্কের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন তবে এক সপ্তাহ পরে 90 দিনের এক্সটেনশন আরোপ করেছিলেন। জুলাইয়ের প্রথম দিকে 90 দিনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য শুল্কের সময়সীমাটি শেষ হওয়ার পরে 1 আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল, বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত সময়সীমা বলে আশা করা হচ্ছে।
কার্যনির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে যে সমস্ত আমদানি 10 শতাংশ শুল্কের মুখোমুখি হবে। কিছু ট্রেডিং পার্টনাররা সিরিয়ায় ৪১ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ডে ১৯ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে ১৫ শতাংশ সহ উচ্চ হারের মুখোমুখি হবে।
আদেশে লাওস (৪০ শতাংশ), সুইজারল্যান্ড (৩৯ শতাংশ), ইরাক (৩৫ শতাংশ), দক্ষিণ আফ্রিকা (৩০ শতাংশ), ভারত (২৫ শতাংশ), আলজেরিয়া (৩০ শতাংশ), মোল্দোভা (২৫ শতাংশ) এবং নিকারাগুয়া (১৮ শতাংশ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ট্রাম্পের দ্বারা উদ্ধৃত একটি নির্দিষ্ট সমস্যার কারণে অন্যান্য ট্রেডিং অংশীদাররা উচ্চতর শুল্কের মুখোমুখি হবে। তিনি ব্রাজিলকে ৫০ শতাংশ শুল্ক দিয়ে আঘাত করবেন, কিছু অংশে নির্বাচনের হারানোর পরে ক্ষমতায় থাকার প্রচেষ্টা নিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বোলসনারোর বিরুদ্ধে দেশটির মামলা -মোকদ্দমার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি মার্কিন সীমান্ত পেরিয়ে ফেন্টানিলের প্রবাহের হতাশার কথা উল্লেখ করে ৩৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে কানাডাকে আঘাত করবেন।
ট্রাম্প প্রচারের পথের উপর খাড়া শুল্ক আরোপ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুব বেশি দিন ট্রেডিং পার্টনার্স দ্বারা ছিন্ন করা হয়েছে এবং উচ্চ শুল্কগুলি আরও ঘরোয়া উত্পাদন করতে পারে।
শুল্ক অবশেষে প্রত্যাশিত হওয়ার সাথে সাথে, ব্যবসায় এবং গ্রাহকরা একইভাবে উচ্চ মূল্যের জন্য ব্র্যাক করছেন।
কোন জিনিস ছাড়?
যদি কোনও ভাল ইতিমধ্যে কোনও কার্গো জাহাজে থাকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায় তবে এটি শুল্কের সাপেক্ষে নয়।
২০২০ সালে স্বাক্ষরিত মার্কিন-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তির আওতাভুক্ত পণ্যগুলি কানাডা এবং মেক্সিকোতে শুল্ক থেকেও অব্যাহতি পাবে।
রাষ্ট্রপতি ট্রান্সশিপমেন্টের আশেপাশেও বিধিও করেছিলেন, সেই আদেশ সহ যে দেশটির মধ্যে যে দেশে প্রেরিত পণ্যগুলি প্রযোজ্য দেশের তুলনায় কম শুল্কের হার কম রয়েছে, প্রযোজ্য কর্তব্যগুলি এড়ানোর অভিপ্রায় সহ 40 শতাংশ করের মুখোমুখি হবে including
এবং, তিনি ডি মিনিমিস সামগ্রীতে ব্যতিক্রমটি শেষ করেছিলেন, যার অর্থ ২৯ আগস্ট, $ 800 বা তারও কম দামের বাণিজ্যিক ক্যারিয়ারের সাথে প্রেরণ করা পণ্যগুলি আর আমদানি ফি এড়াতে পারে না।
আর কি শুল্ক আসছে?
শুক্রবার, এদিকে, রাশিয়ার পক্ষে ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধবিরতি বা “গুরুতর” শুল্কের মুখোমুখি যুদ্ধে সম্মত হওয়ার জন্য ট্রাম্পের সময়সীমা চিহ্নিত করেছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে বুধবার বিশেষ মিশনের দূত স্টিভ উইটকফের সাথে সাক্ষাত হওয়ার পরেও এগুলি আরোপিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ট্রাম্প ক্রেমলিনের সাথে ব্যবসা করে এমন দেশগুলিতে 100 শতাংশ “মাধ্যমিক” শুল্ককে চড় মারারও হুমকি দিয়েছেন, যেমন ভারত যেমন রাশিয়ান তেল ও গ্যাস ক্রয় করে। ট্রাম্প বুধবার ভারতে শুল্ক বাড়ানোর জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন অতিরিক্ত 25 শতাংশ, যদিও আরও তিন সপ্তাহের জন্য নয়।
ট্রাম্প বুধবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আরও দেশগুলি ভারতের পরে রাশিয়ান তেল কেনার জন্য গৌণ শুল্কের মুখোমুখি হতে পারে।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আপনি আরও অনেক কিছু দেখতে যাচ্ছেন। আপনি এতটা গৌণ নিষেধাজ্ঞাগুলি দেখতে যাচ্ছেন।”
চীনের সাথে বাণিজ্য আলোচনা চলছে, এবং ট্রাম্পের কর্মকর্তারা চীনা পণ্যগুলিতে 30 শতাংশ শুল্কের জন্য 12 আগস্ট সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ট্রাম্পের এখনও কোনও এক্সটেনশনে সম্মত হওয়া দরকার, এবং এটি কত দিন স্থায়ী হবে তা স্পষ্ট নয়।
রাষ্ট্রপতি ফার্মাসিউটিক্যাল আমদানিতে 250 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক সহ শিল্প-নির্দিষ্ট শুল্ককেও হুমকি দিয়েছেন। প্রশাসন এই মাসে তামা শুল্ক আরোপ করেছে, যদিও 2027 অবধি নির্দিষ্ট পণ্য শুল্ক করা হবে না। অটোমোবাইল এবং ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামের শুল্ক ইতিমধ্যে স্থানে রয়েছে।