You are Here
বেকি লিঞ্চ বেইলির সহায়তায় আন্তঃমহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রেখেছে
News

বেকি লিঞ্চ বেইলির সহায়তায় আন্তঃমহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রেখেছে

বেকি লিঞ্চ ধরে রেখেছে

বেকি লিঞ্চ এবং লিরা ভালকিরিয়া সামারস্লাম 2025 নাইট 2 -তে ডাব্লুডব্লিউই উইমেনস ইন্টারকন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য তাদের তীব্র শোডাউনে সহিংসতা প্রকাশ করেছেন।

ক্রোবার এবং কেন্ডো লাঠি থেকে শুরু করে চেইন, জিপ টাইস এবং এমনকি আগুন নেভানোর যন্ত্র পর্যন্ত ম্যাচটি ছিল বিশৃঙ্খল, অস্ত্র-ভরা ঝগড়া যা উভয় প্রতিযোগীকে তাদের শারীরিক সীমাতে ঠেলে দেয়।

ভ্যালকিরিয়া অবতরণকারী শক্ত খেজুর স্ট্রাইক এবং প্রাথমিক মুহুর্তগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করে একটি ব্রেকনেক গতিতে খোলে। লিঞ্চ পিছু হটানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু দ্রুত একটি নির্মম স্ল্যাম দিয়ে জোয়ারটি ঘোষিত ডেস্কে পরিণত করে।

লোকটি একটি কেন্দো লাঠি টানল, কিন্তু ভালকিরিয়া একটি ক্রোবারের সাথে উত্তর দিয়েছিল, চ্যাম্পিয়নকে এক জঘন্য বিনিময়ে অভিভূত করেছিল।

লিরার অপরাধ তাকে রিংসাইডের চারপাশে নিয়ে গিয়েছিল, এমনকি ওয়েড ব্যারেটের চেয়ারে ঘোষিত ডেস্কের উপরে লিঞ্চকে উড়ন্ত পাঠিয়েছিল। তিনি একটি পাতলা জিম-ব্র্যান্ডযুক্ত ভাঁজ টেবিলটি টেনে বের করে একটি উচ্চ-প্রভাবের মুহূর্ত সেট আপ করার চেষ্টা করেছিলেন, কেবল রিং পোস্টের চারপাশে মোড়ানো স্টিলের চেইন দিয়ে দম বন্ধ হয়ে যায়।

উভয় মহিলা বন্য হয়ে গেল

লিঞ্চ লিরার পাঁজরে কেন্দো স্টিক শটগুলি নামিয়ে আনেন এবং একটি সাদা রাশিয়ান লেগসুইপ দিয়ে অনুসরণ করেছিলেন। মুখের কাছে একটি দুষ্ট টুলবক্স শট নেওয়া এবং চ্যাম্পিয়ন দ্বারা জিপ-বাঁধা থাকা সত্ত্বেও, ভালকিরিয়া হাল ছাড়তে অস্বীকার করেছিলেন। এমনকি তার হাত বেঁধে, তিনি হেডবুটস, ড্রপকিক্স এবং তার কব্জি সহ একটি বিস্ময়কর চাঁদ নিয়ে এখনও সুরক্ষিত ছিলেন।

সম্পদশক্তির এক মুহুর্তে, ভালকিরিয়া জিপ টাইগুলি কাটাতে উন্মুক্ত টার্নবাকলটি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল। তবে সে শেষ করার আগে বেকি তাকে কেটে ফেলল। বেকি যখন তার প্রতিপক্ষকে আংটির নীচে অনুসন্ধান করেছিলেন, ভালকিরিয়া তাকে আগুন নেভানোর যন্ত্র দিয়ে আক্রমণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত নিজেকে মুক্তি দেয়।

আইরিশ চ্যালেঞ্জার একটি ফায়ারম্যানের ক্যারি এবং একটি চেয়ার দিয়ে একটি ড্রপকিকের সাথে সংযোগ স্থাপন করে একটি বুনো আক্রমণাত্মক দৌড়ে গিয়েছিল। তিনি উভয় মহিলাকে মেঝেতে রেখে স্টিলের পদক্ষেপগুলি থেকে নাইটউইংটি অবতরণ করলেন। লিরা যখন আবার নিয়ন্ত্রণে ফিরে আসেন, তখন তিনি প্রায় জয়টি করেছিলেন – যতক্ষণ না বেকি তাকে উন্মুক্ত স্টিলের টার্নবাকলে প্রেরণ করেন।

লিঞ্চ প্রায় এক বিধ্বংসী ম্যানহ্যান্ডেল স্ল্যাম দিয়ে এটি দুটি চেয়ারে পরিণত করেছিল, তবে ভালকিরিয়া নীচে থাকত না। এরপরে বেকি লিরার বুক এবং হ্যান্ডকে একটি চেয়ার এবং ম্যাচের অন্যতম হিংস্র ভিজ্যুয়ালগুলির মধ্যে ডেস্কের ডেস্কের মধ্যে স্টমপ করেছিলেন।

বেলে জড়িত হয়, তবে চ্যাম্প বেঁচে আছে

লিঞ্চ যেমন একটি ক্রোবারের সাথে এটি শেষ করতে প্রস্তুত দেখছিলেন, বেলে তাকে থামানোর জন্য একটি মর্মস্পর্শী রিটার্ন করেছিলেন। বেকি বেলে লিরাকে আক্রমণ করার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রোল মডেল প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। লিঞ্চ যখন চেইন-লোডযুক্ত পাঞ্চের সাথে একটি ছিনতাইয়ের আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল, তখন বেলে ফিরে লড়াই করেছিল, কেবল দুর্ঘটনাক্রমে ঘড়িটি ভালকিরিয়া মুহুর্তগুলিতে।

সুযোগটি দখল করে, বেকি তার চ্যালেঞ্জারকে জয়ের জন্য একটি চূড়ান্ত ম্যানহ্যান্ডেল স্ল্যাম দিয়ে রোপণ করেছিলেন।

বিজয়ী: বেকি লিঞ্চ পিনফলের মাধ্যমে জিতেছে, ডাব্লুডব্লিউই উইমেনস ইন্টারকন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রেখেছে এবং লিরা ভালকিরিয়া তাকে আর শিরোনামের জন্য চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে না তা নিশ্চিত করে।

সামারস্লাম 2025 এ ডাব্লুডব্লিউই উইমেনস ইন্টারকন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচটি কে জিতেছে?

বেইলি থেকে হস্তক্ষেপের পরে একটি ম্যানহ্যান্ডেল স্ল্যাম দিয়ে লিরা ভালকিরিয়াকে পরাজিত করার পরে বেকি লিঞ্চ শিরোপা ধরে রেখেছিলেন।

ম্যাচের সময় বেইলি কি হিল ঘুরিয়েছিল?

না, বেইলি লিরা ভালকিরিয়ায় বেকি লিঞ্চের আক্রমণ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন তবে দুর্ঘটনাক্রমে লিরাকে চেইন-লোডযুক্ত পাঞ্চ দিয়ে আঘাত করেছিলেন, যার ফলে বেকির জয়ের দিকে পরিচালিত হয়েছিল।

লিরা ভালকিরিয়া কি আবার মহিলাদের আন্তঃমহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য চ্যালেঞ্জ করতে পারে?

না, ম্যাচের শর্তের অংশ হিসাবে, লিরা ভালকিরিয়াকে এখন ভবিষ্যতে মহিলাদের আন্তঃমহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য বেকি লিঞ্চকে চ্যালেঞ্জ জানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

আরও আপডেটের জন্য, খেলাকে এখন কুস্তি অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন টেলিগ্রাম & হোয়াটসঅ্যাপ



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts