বেঙ্গলসের জ্যাক টেলর ব্যাখ্যা করেছেন যে কেন বেঙ্গালরা যৌথ প্রশিক্ষণ শিবিরের অনুশীলনগুলি এড়িয়ে গেছেন

প্রশিক্ষণ শিবিরের অনুশীলনের সময় এনএফএল দলগুলি মাথা থেকে মাথায় যাওয়া তুলনামূলকভাবে সাধারণ। সিনসিনাটি বেঙ্গলস কেবল তিনটি দলের মধ্যে একটি যারা এই বছর যৌথ অনুশীলন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বেঙ্গলস কোচ জ্যাক টেলর বিশ্বাস করেন যে তার খেলোয়াড়দের মরসুমের জন্য প্রস্তুত করার আরও ভাল উপায় রয়েছে। কোচ তার কিছু প্রস্তাবিত স্টার্টার – এবং এমনকি তারকা খেলোয়াড়দের – প্রিসন গেমগুলিতে প্রতিনিধি গ্রহণ করতে পছন্দ করেন।

প্রো বোল কোয়ার্টারব্যাক জো বুরো এবং স্টার ওয়াইড রিসিভার জ্যামার চেজ এবং টি হিগিন্স বৃহস্পতিবার ফিলাডেলফিয়া ag গলসের বিপক্ষে বেঙ্গলসের প্রিসন ওপেনারে খেলেছেন। টেলর যুক্তি দিয়েছিলেন যে আন্তঃস্যাউড প্রতিযোগিতা যৌথ অনুশীলনের চেয়ে বেশি উপকারী।

বাল্টিমোরের বাল্টিমোর রেভেনসের বিপক্ষে বাল্টিমোরের এমএন্ডটি ব্যাংক স্টেডিয়ামে Nov নভেম্বর, ২০২৪ সালে একটি খেলা চলাকালীন সিনসিনাটি বেঙ্গলসের প্রধান কোচ জ্যাক টেলর। (অ্যালবার্ট সিজার/দ্য এনকায়ার/ইউএসএ টুডে নেটওয়ার্ক ইমেজন ইমেজের মাধ্যমে)

টেলর সাংবাদিকদের বলেন, “আমি এই বছর ধন্যবাদ জানাই আমরা এটি করছি না (যৌথ অনুশীলন)।” “এক্স প্রতিপক্ষকে লক করার বিপরীতে কিছু ইনস্টল স্টাফ রেখে এবং কিছু স্টাফ টুইট করা আমাদের পক্ষে আমাদের পক্ষে সত্যিই ভাল যে আপনি জানেন যে আমরা তিন দিন প্রস্তুত এবং অনুশীলন এবং পর্যালোচনা করার জন্য প্রস্তুত এবং অনুশীলন করতে ব্যয় করব।”

2025 এনএফএল মরসুমে 10 টি বৃহত্তম স্টোরিলাইনগুলি কী কী?

টেলর বলেছিলেন যে ছয়টি অনুশীলনের সময় দলের পরবর্তী পূর্বসূরী ম্যাচআপের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় বেঙ্গালদের অপরাধ এবং প্রতিরক্ষার মধ্যে কিছুটা কৌতুকপূর্ণ স্টাইলের প্রতিযোগিতা থাকবে।

ন্যাশভিলের নিসান স্টেডিয়ামে এএফসি বিভাগীয় প্লে অফ খেলায় টেনেসি টাইটানসের বিপক্ষে সিনসিনাটি বেঙ্গলসের প্রধান কোচ জ্যাক টেলর। (অ্যান্ডি লিয়নস/গেটি চিত্র)

“আমরা কেবল এটি নিজেরাই ব্যয় করতে পারি And এবং আমি মনে করি এই গোষ্ঠীর জন্য এই মুহূর্তে এটি এখনই প্রয়োজন। এই শিবিরটি এই বছর এই বছর অন্য কারও বিরুদ্ধে কোনও অনুশীলন না করেই আমাদের আঘাত করেছিল, কেবল (নিজেরাই) এর দিকে মনোনিবেশ করে। আমি এ সম্পর্কে আগ্রহী।”

সিনসিনাটি বেঙ্গলস কোচ জ্যাক টেলর প্রথমার্ধে বাল্টিমোর রেভেনসের বিপক্ষে ১ Nov নভেম্বর, ২০২৩ সালে বাল্টিমোর রেভেনসের বিপক্ষে সাইডলাইন থেকে একটি খেলা দেখছেন। (এপি ফটো/ম্যাট রাউরকে)

টেলর বলেছিলেন যে এটি বেঙ্গলদের আক্রমণাত্মক লাইন প্রতিযোগিতার জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ হবে। লুকাস প্যাট্রিক এবং কোডি ফোর্ড ডান গার্ড পজিশনে অংশ নিয়েছে এবং বেঙ্গলরা সমস্ত গ্রীষ্মে বিভিন্ন দ্বিতীয়-ইউনিটের আক্রমণাত্মক লাইনম্যানে মিশে গেছে।

“(এটি) খুব উন্মুক্ত,” টেলর বলেছিলেন। “আমি মনে করি এখনই পাথরে কিছুই সেট করা হয়নি। এখনও অনেক সুযোগ রয়েছে। এখানে আটটি সত্য অনুশীলন এবং দুটি গেম রয়েছে, তাই আমরা এর থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্য দিতে পারি তা অর্জনের জন্য তাদের প্রত্যেককে ব্যবহার করতে যাচ্ছি।”

বেঙ্গালরা ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনসের বিপক্ষে 7 সেপ্টেম্বর নিয়মিত মরসুম খোলে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

