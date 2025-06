বেঙ্গালুরু সাহসী ‘মোহিত খাত্রি রাগবি প্রিমিয়ার লিগের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করেছেন

রাগবি প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী সংস্করণটি 15 থেকে 29 জুন পর্যন্ত খেলা হবে।

দ্য রাগবি প্রিমিয়ার লিগের (আরপিএল) উদ্বোধনী মরসুমে তাদের উদ্বোধনী ম্যাচে একটি ড্রয়ের পরে, টুর্নামেন্টে তাদের প্রথম জয়টি নিবন্ধিত করে কালিঙ্গা ব্ল্যাক টাইগারদের বিপক্ষে ৩৫-১০ জয়ের কমান্ডিং দিয়ে বেঙ্গালুরু সাহসী ব্র্যাভহার্টস স্টাইলে ফিরে এসেছিলেন।

ম্যান অফ দ্য ম্যাচ এবং ভারতের অন্যতম সেরা, মোহিত খাত্রি ড্রেসিংরুমে পরিবেশের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, তাঁর ভাইদের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা এবং শক্তিশালী প্রভাব আরপিএল ভারতীয় রাগবি ইকোসিস্টেমের উপর প্রস্তুত রয়েছে।

“প্রথম ম্যাচটি একটি ড্র ছিল, তবে আমরা আমাদের দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের সাথে খুশি।

আরপিএল হ’ল প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি-ভিত্তিক রাগবি লীগ, যা বিশ্বজুড়ে শীর্ষ তারকাদের সতীর্থ হিসাবে একসাথে খেলার সুযোগ দেয়। খাত্তি, নিজেই একজন পাকা ভারতীয় আন্তর্জাতিক, বিদেশী পেশাদারদের পাশাপাশি খেলার অভিজ্ঞতা খুঁজে পান।

“It’s been a good experience. I’ve learnt a lot from the foreign players in such a short time, there’s so much I can’t even express in words. We are slowly beginning to understand what it means to play at world standards. Every match, every interaction, it’s raising our level,” he stated.

“বিদেশী খেলোয়াড়রা অবিশ্বাস্যভাবে পৃথিবীতে নেমে আসে। আমরা যখনই পরামর্শের জন্য তাদের কাছে যাই, তারা আমাদের ছোট বিজয়গুলি প্রতিক্রিয়া জানায়, গাইড করে, উত্সাহ দেয় এবং এমনকি উদযাপন করে The পুরো পরিবেশটি খুব ইতিবাচক এবং সহায়ক,” তিনি যোগ করেন।

আরপিএলে বৈশিষ্ট্যযুক্ত মোহিত একমাত্র খাত্রি নন, কারণ তাঁর ভাই প্রিন্স খাত্রি এবং নীরজ খাত্রিও যথাক্রমে হায়দরাবাদ নায়ক এবং মুম্বই ড্রিমার্সের হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে খেলছেন। তারা সকলেই হরিয়ানায় একসাথে তাদের রাগবি যাত্রা শুরু করেছিল এবং তাদের বড় ভাই এবং প্রাক্তন ভারতীয় রাগবি অধিনায়ক বিকাস খাত্রি দ্বারা এই খেলায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

“আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন আমরা ফুটবল এবং ক্রিকেটের মতো খেলাধুলা করতাম। একদিন আমার বড় ভাই বিকাস আমাদের নতুন কিছু চেষ্টা করতে এবং রাগবির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন,” মোহিত স্মরণ করেছিলেন। “আমরা সবসময় একসাথে খেলেছি, তবে এখন আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে খেলছি, এটি পরীক্ষার সময়ের মতো। আসুন দেখি কয়েক বছর ধরে আমি তাদের কাছ থেকে কতটা ভাল শিখেছি,” তিনি যোগ করেছেন।

যেহেতু এটি প্রথম মরসুম, আরপিএল লিগে সর্বাধিক 30 ভারতীয় খেলোয়াড়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে; যাইহোক, মোহিত বিশ্বাস করেন যে জনগণের মধ্যে লিগের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সাথে, সংখ্যাটি এগিয়ে যাওয়ার অনেক কিছুই বাড়বে।

মোহিত ভাগ করে নিয়েছেন, “অনেক ভারতীয় খেলোয়াড় আমার কাছে পৌঁছেছে। খেলাটি এখনও বাড়ছে, তবে এই লিগটি এটি বদলে যাবে। আরপিএলের নাম ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আরও বাচ্চারা অনুপ্রাণিত হবে। পরের বছর সম্ভবত 50 বা 60 জন ভারতীয় খেলোয়াড় থাকবে। আমরা এই সংখ্যাটি বাড়ানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করব।”

শেষ অবধি, মোহিত লোকদের কাছে একটি উষ্ণ বার্তা পাঠিয়ে বললেন, “যদি আপনার আশেপাশে কোনও বাচ্চা থাকে বা যদি কোনও নতুন গেম খেলতে আগ্রহী কেউ থাকে তবে আমাদের গেমটি আপনার সকলের জন্য সবচেয়ে স্বাগত। আসুন এবং আমাদের খেলা খেলুন, আমাদের লীগ দেখুন এবং যথাসম্ভব আমাদের সমর্থন করুন।”

