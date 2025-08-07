বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ইস্রায়েল মন্ত্রিসভা আইডিএফ গাজা টেকওভার নিয়ে আলোচনা করেছেন | জেরুজালেম পোস্ট
প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দ্বারা প্রস্তাবিত এবং সভায় আলোচনা করা এই পরিকল্পনার মধ্যে গাজা শহরকে ঘিরে রাখা এবং প্রায় দশ মিলিয়ন বাসিন্দাকে স্ট্রিপের দক্ষিণাঞ্চলে স্থানান্তরিত করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ইস্রায়েলি সুরক্ষা মন্ত্রিসভা গাজা স্ট্রিপের সম্পূর্ণ সামরিক টেকওভার নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠক করেছে।(ছবির ক্রেডিট:: আভি ওহায়ন/জিপিও)দ্বারাআমিচাই স্টেইনআপডেট::