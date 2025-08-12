বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু কনফিডেন্টে রন ডার্মার রাজনীতি থেকে অবসর নিতে পারেন | জেরুজালেম পোস্ট
সরকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে রন ডার্মার যখন প্রস্থানের তারিখ নির্ধারণ করেননি, তবে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করার আগে কয়েকটি স্বল্পমেয়াদী কূটনৈতিক প্রচেষ্টার জন্য থাকতে পারেন।
কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন ডার্মার জেরুজালেমের ইস্রায়েলি সংসদ, নেসেটের অ্যাসেম্বলি হলে একটি প্লেনিয়াম অধিবেশনে অংশ নিয়েছেন, ২০২৫ সালের ২২ শে জানুয়ারী।(ছবির ক্রেডিট:: ইয়োনটান সিন্ডেল/ফ্ল্যাশ 90)দ্বারাজেরুজালেম পোস্ট কর্মীরাআপডেট::