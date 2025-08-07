You are Here
বেঞ্জামিন সেসকো: ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড রেড বুল লাইপজিগকে ফরোয়ার্ডে স্বাক্ষর করতে সম্মত চুক্তিতে সম্মত

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড রেড বুল লাইপজিগের সাথে বেঞ্জামিন সেসকোকে স্বাক্ষর করার জন্য £ 73.7 মিলিয়ন (85 মিলিয়ন ইউরো) মূল্যবান একটি চুক্তিতে সম্মত হয়েছে।

চুক্তিতে অ্যাড-অনগুলিতে বাকী অংশগুলির সাথে £ 66.3m (76.5M ইউরো) এর গ্যারান্টিযুক্ত অর্থ প্রদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে তার পদক্ষেপ চূড়ান্ত করার আগে সেসকো এখন একটি মেডিকেল সহ আনুষ্ঠানিকতাগুলি সম্পন্ন করবেন।

22 বছর বয়সী স্লোভেনিয়া ফরোয়ার্ড, যিনি নিউক্যাসলও চেয়েছিলেন, জার্মান পক্ষের লাইপজিগের হয়ে 87 টি উপস্থিতিতে 39 টি গোল করেছেন।

আরও অনুসরণ।

