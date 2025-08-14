You are Here
বেটো ও’রউর্ক একে -৪7 এবং এআর -15s কেড়ে নেওয়ার অতীতের মন্তব্যে দাঁড়িয়েছেন
বেটো ও’রউর্ক একে -৪7 এবং এআর -15s কেড়ে নেওয়ার অতীতের মন্তব্যে দাঁড়িয়েছেন

প্রাক্তন রেপ। বেতো ও’রউর্ক, ডি-টেক্সাস বুধবার কৌতুক অভিনেতা হাসান মিনহাজকে বলেছেন যে তিনি 2019 এর রাষ্ট্রপতি বিতর্ক চলাকালীন আমেরিকানদের একে -47 এবং এআর -15 এসকে “কেড়ে” নিয়ে যাবেন বলে আফসোস করেন না।

এবিসির বিষয়ে ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিক বিতর্ক চলাকালীন ও’রউর্ক নিম্নলিখিত ঘোষণার সাথে শিরোনাম করেছেন: “হেল হ্যাঁ, আমরা আপনার এআর -15, আপনার একে -47 গ্রহণ করব, এবং আমরা এটি আপনার সহকর্মী আমেরিকানদের বিরুদ্ধে আর ব্যবহার করার অনুমতি দিচ্ছি না।”

তিন দিন পরে, ও’রউর্ক এনবিসি নিউজের “মিট দ্য প্রেস” এ হাজির হয়েছিল, যেখানে তত্কালীন চক টড উল্লেখ করেছিলেন যে তত্কালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিযোগীর পূর্ণ-থ্রোয়েটেড আহ্বান সম্পর্কে এই জাতীয় রাইফেলগুলি বাজেয়াপ্ত করার জন্য “প্রচুর হাতের মুঠোয়” রয়েছে।

বুধবার “হাসান মিনহাজ জানেন না” পডকাস্টে উপস্থিত হয়ে ও’রউর্ককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি “অত্যন্ত অপ্রিয় জনপ্রিয়” বিবৃতি দেওয়ার জন্য আফসোস করেছেন কিনা।

“না,” তিনি মিনহাজকে বলেছিলেন। “আমরা এ সম্পর্কে এর আগে কিছুটা কথা বললাম, তবে আপনি জানেন যে আমার সম্প্রদায়ের 23 জন লোককে সবেমাত্র হত্যা করা হয়েছিল কারণ এ কে -47 কিনে এই দেশে এটি পুরোপুরি আইনী।”

বেটো ও’রউর্ক হাসান মিনহাজের “হাসান মিনহাজ জানেন না” পডকাস্ট সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। হাসান মিনহাজ জানেন না / ইউটিউব
আইন প্রয়োগকারী এজেন্টরা টেক্সাসের ইউভাল্ডে রব এলিমেন্টারি স্কুলে শুটিংয়ের সময় তাদের অস্ত্র প্রস্তুত করে 24 মে, 2022 এ। এপি

টেক্সাসের প্রাক্তন প্রতিনিধি যুক্তি দিয়েছিলেন যে একে -৪7 গুলি “যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা এবং ইঞ্জিনিয়ারড” ছিল এবং এই জাতীয় অস্ত্রগুলি “উচ্চ-প্রভাব, উচ্চ-বেগের রাউন্ড” ব্যবহার করে যা অন্যান্য গোলাবারুদগুলির চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক।

ও’রউর্ক আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য লাল পতাকা আইন বাস্তবায়নের জন্যও মামলা করেছিলেন, দাবি করেছিলেন যে তারা 2019 সালে টেক্সাসের এল পাসোতে একটি ওয়ালমার্টে মর্মান্তিক গণ শ্যুটিংকে আটকাতে পারত।

“সেই শ্যুটার, যখন বন্দুকটি এসেছিল, তার মা টেক্সাসের অ্যালেনে পুলিশকে ডেকেছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘আরে, আমি জানি না কী চলছে। আমি আমার ছেলের ঠিক আছে বলে মনে করি না। তিনি কেবল একটি একে -47 কিনেছিলেন। আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন?” “তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।” “এবং পুলিশ বলেছিল, ‘আমরা কিছুই করতে পারি না। পুরোপুরি আইনী You’re আপনি নিজেরাই। শুভকামনা এবং বিদায়।’

ডেমোক্র্যাট বেটো ও’রউর্ক হিউস্টনে 26 জুলাই, 2025 শনিবার প্রস্তাবিত কংগ্রেসনাল পুনর্নির্মাণের বিষয়ে জন শুনানির আগে সমাবেশের জন্য জড়ো হওয়া নির্বাচিত কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বক্তব্য রেখেছেন। গেটি ইমেজের মাধ্যমে হিউস্টন ক্রনিকল
রেজি ড্যানিয়েলস সাম্প্রতিক স্কুলের শ্যুটিংয়ে নিহতদের সম্মান জানাতে তৈরি টেক্সাসের উভাল্ডে বৃহস্পতিবার, 9 জুন, 2022 সালে রব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি স্মৃতিসৌধকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এপি

“আপনি জানেন, কিছু লোক আমার এই কথাটি পাগল বলে মনে করতে পারে। আমি মনে করি যে ক্রেজিয়ারটি কী তা হ’ল এল পাসোতে যা ঘটেছিল তার পরে এটি আবার টেক্সাসের মিডল্যান্ড-ওডেসায় ঘটেছিল। মিডল্যান্ড-ওডেসায় এটি হওয়ার পরে, এটি উভালদে ঘটেছিল।”

টেক্সাসের উভাল্ডে স্কুল শ্যুটিংয়ের পরে ২০২২ সালে ও’রউর্ক একটি সংবাদ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসার পরে বন্দুক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি জ্বলন্ত বক্তব্য দিয়েছিলেন যেখানে তিনি ট্র্যাজেডির কারণে গভর্নর গ্রেগ অ্যাবটকে আর-টেক্সাসের মুখোমুখি করেছিলেন।

মিনহাজ ও’রউর্ককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সেদিন তার অনুভূতিটি “টেক্সাসে মিডিয়ান ভোটার” বা তার সামাজিক মিডিয়া মন্তব্য বিভাগে “মিডিয়ান মন্তব্য” প্রতিফলিত করেছে কিনা, কারণ “স্পষ্টতই, টেক্সাসের লোকেরা … এই পরিবর্তনটি চান না।”

টেক্সাসের প্রাক্তন প্রতিনিধি সরাসরি মিনহাজের প্রশ্নের উত্তর দেননি, তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি বন্দুক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে তার রাজ্যে রিপাবলিকান ভোটারদের সাথে “সাধারণ ভিত্তি” সন্ধানে কাজ করছেন।

