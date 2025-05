বেন-গুরিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুষদ মান নির্ধারণ করে

অনুকরণ চাটুকারীর আন্তরিক রূপ। When the Israeli Council for Higher Education charged the fledgling Ben-Gurion University of the Negev (BGU) in Beersheba with establishing Israel’s fourth medical school as part of its Faculty of Health Sciences (FOHS) and in collaboration with Clalit Health Services and Soroka-University Medical Center, it differentiated itself from others of its kind.

তাদের দৃষ্টি আধা শতাব্দী আগে চিকিত্সকদের শিক্ষাদানের জন্য প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলির একটি নাটকীয় বিবর্তন চিহ্নিত করেছিল। প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞদের দিকে প্রবণতা অর্জনের জন্য যারা রোগীর কেবলমাত্র “অসুস্থ” অংশের দিকে মনোনিবেশ করেন, নতুন মেডিকেল স্কুলটি সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চ স্তরের প্রতিশ্রুতি এবং সংবেদনশীলতার সাথে চিকিত্সকদের শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রোগ্রাম উপস্থাপন করেছিল।

এই মুহূর্তের এই রেজোলিউশনটি বিয়ারশেবার তত্কালীন-মেয়র ডেভিড টুভিয়াহু নেতৃত্বে একটি দীর্ঘ প্রচার সম্পন্ন করেছে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর মেডিকেল স্কুল উভয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক, যার নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক হাইম ডরন (ক্লিটিট হেলথ ফান্ডের মহাপরিচালক) এবং বিজিইউর সভাপতি অধ্যাপক মোশে প্রাইভেস এবং মেডিকেল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ডিন। তারা তাদের রোগীদের আরও মানবতাবাদী এবং সামগ্রিক পদ্ধতির সাথে চিকিত্সক এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের একটি নতুন জাতকে শিক্ষিত করার লক্ষ্য নিয়েছিল।

আজ, ইস্রায়েল এবং বিশ্বজুড়ে হাসপাতালগুলি তাদের রোগীদের, তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য সামগ্রিক, সম্প্রদায়মুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে, এফওএইচএস কমিউনিটি ক্লিনিকগুলির ক্লিনিকাল এবং একাডেমিক মান বাড়িয়ে, নতুন পরিষেবা প্রতিষ্ঠা করতে এবং স্বাস্থ্য প্রচারের জন্য নতুন কর্মসূচি ডিজাইনের মাধ্যমে, রোগ প্রতিরোধ এবং বিভিন্ন পরিষেবার উপলব্ধতা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত করে NEGEV এ স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করতে অনেক কিছু করেছে।

বেন-গুরিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল স্কুল এবং এর ডিন, অধ্যাপক রিলি হার্শকোভিটস। (ক্রেডিট: দানি মাচলিস/বিজিইউ)

অনুষদ 3,000 নথিভুক্ত শিক্ষার্থীকে গর্বিত করে

ডিনের মতে এফওএইচএস, প্রফেসর রিলি হার্শকোভিটস, চিকিত্সক এবং চিকিত্সা পেশাদারদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে পাশাপাশি সমস্ত ধরণের চিকিত্সা গবেষণায় উত্সর্গীকৃত। এর মিশন হ’ল চিকিত্সা পেশাদারদের শিক্ষিত করা যারা তাদের পারিবারিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে রোগীদের সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে।

তিনি বলেন, “এই অনন্য সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র সাক্ষাত্কারের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের স্ক্রিনিংয়ে, কমিউনিটি স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলিতে শিক্ষার্থীদের জড়িত হওয়া এবং আমাদের বিভিন্ন স্কুল এবং কর্মসূচির পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে স্পষ্ট হয়,” তিনি বলেছিলেন জেরুজালেম পোস্ট।

আজ, অনুষদটি 3,000 নথিভুক্ত শিক্ষার্থীকে গর্বিত করেছে – তাদের মধ্যে 30% স্নাতক ডিগ্রির জন্য অধ্যয়ন করছে এবং বিভিন্ন বিভাগ এবং প্রোগ্রামগুলিতে গবেষণা পরিচালনা করছে।

এফএইচএস হ’ল জয়েস এবং ইরভিং গোল্ডম্যান মেডিকেল স্কুলের ছাতা; জনস্বাস্থ্য স্কুল; আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যের জন্য মেডিকেল স্কুল; কমিউনিটি স্বাস্থ্য পেশাগুলির জন্য রেকানাটি স্কুল; বায়ো-মেডিকেল গবেষণা স্কুল; মেডিকেল ল্যাবরেটরি সায়েন্স স্কুল; চিকিত্সা শিক্ষার জন্য স্কুল; এবং ফার্মাসি স্কুল।

হার্শকোভিটস ১৯৯৯ সালে তার মেডিকেল ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন, এরপরে তিনি প্রসূতি ও স্ত্রীরোগবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষত্ব সম্পন্ন করেছিলেন। মহিলাদের উপর আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। আজ, তিনি সোরোকার দুটি ওবি-জিওয়াইএন বিভাগের প্রধান এবং তার পরিবারের সাথে নিকটবর্তী ওমারে থাকেন।

তিনি “বিয়ারশেবার অনন্য চেতনা, যেখানে রোগী কেন্দ্রে রয়েছেন এবং এটি ব্যক্তিগত, সাংস্কৃতিক, সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে একটি রোল মডেল হয়ে উঠেছে, কারণ তারা রোগীদের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে,” তিনি বলেছিলেন।

“আমরা শিক্ষার্থীদের সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত হতে বাধ্য করি না, তবে তাদের বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করে। সোরোকায় একটি” যুব তদন্তকারী “প্রোগ্রাম রয়েছে যেখানে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কাজ করে যা তাদের ম্যাট্রিক পয়েন্ট দেয়। এটি একটি জয়-পরিস্থিতি।” বেশিরভাগ মেডিকেল স্কুলের শিক্ষার্থীরা মধ্যবিত্ত এবং ধনী পরিবার থেকে এসেছে, তবে শেয়ারটি বিজিইউতে অর্ধেকেরও কম। ” 1974 সালের আরেকটি পরিবর্তন হ’ল মহিলারা প্রথম বর্ষের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের মধ্যে 70% গঠন করে;

যাই হোক না কেন, মহিলারা – ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয়ই – পুরুষদের চেয়ে মহিলা ওবি -গাইনকে পছন্দ করেন।

মেডিকেল স্কুল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার বিকাশ এবং মূল্যায়নে অংশ নিতে উত্সাহিত করে। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে স্কুল এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বিশেষ সম্পর্কগুলি কেবল পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনে নয়, সম্প্রদায়ের অনুষদ এবং শিক্ষার্থীদের জড়িত থাকার ক্ষেত্রেও অবদান রাখে।

হার্শকোভিটস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এখন থেকে এক দশকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) রোগ নির্ণয় এবং চিকিত্সার উন্নতির জন্য নিয়মিত সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহৃত হবে। “এটি এমন ডাক্তারদের প্রতিস্থাপন করবে না, যাদের সহানুভূতি দেওয়ার জন্য আরও বেশি সময় থাকবে, ঝুঁকির জন্য একটি কাঁধ এবং অসুস্থদের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ার সময় থাকবে। ফলোআপের জন্য টেলিমেডিসিন নতুন নয়, তবে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা অব্যাহত থাকবে।

বিজিইউর মেডিকেল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (এএসআরএন) সদস্যদের উদ্ভাবনী প্রোগ্রাম শুরু করতে উত্সাহিত করেছে, যার মধ্যে কয়েকটি সম্প্রতি পাঠ্যক্রমের সাথে সংহত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে যুবকদের মধ্যে যৌন সহিংসতা প্রতিরোধ; ছোট বাচ্চাদের মধ্যে হ্রাস হওয়ায় সাদা কোটগুলিতে ডাক্তারদের ভয়; টেডি বিয়ার হাসপাতাল তাদের স্টাফ করা প্রাণীদের “চিকিত্সা” করার জন্য তৈরি; এবং হোম-হাসপাতাল ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ।

শিক্ষার্থীদের অনুষদ বিকাশে সমান অংশীদার হওয়ার জন্য উত্সাহিত করে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের traditional তিহ্যবাহী পিতৃতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করে, অনুষদ একটি উন্নত শিক্ষার অভিজ্ঞতা তৈরি করেছে। এটি শিক্ষক এবং ভবিষ্যতের চিকিত্সকদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা এবং যোগাযোগের মাত্রাও বাড়িয়েছে, নোয়া বেচার বলেছেন, যিনি এখন আসরানের নেতৃত্ব দেওয়ার পরে এমডি হিসাবে স্নাতক হয়েছেন।

মোদিনে জন্মগ্রহণকারী, বেচার পাঁচ বছর বয়সে তার বাবার মতো চিকিত্সক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যিনি বিয়ারশেবায় ওষুধ পড়াশোনা করেছিলেন এবং একটি হাসপাতালের বিভাগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি রেডিওলজিতে বিশেষজ্ঞের আশা করছেন।

তিনি বলেন, “আমরা স্বাস্থ্যের উন্নতির বিষয়ে কথা বলার জন্য কিন্ডারগার্টেন পরিদর্শন করি এবং খুব কম দামে ইংরেজি, গণিত এবং অন্যান্য বিষয়গুলিতে বাচ্চাদের জন্য ব্যক্তিগত কোর্স দেওয়ার জন্য,” তিনি আরও যোগ করেন যে তিনি সন্তুষ্ট যে অনেক মেডিকেল স্কুল স্নাতক দক্ষিণে জীবনযাপন এবং কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সহযোগী অধ্যাপক লেওর ফুচস, যিনি ২০০ 2006 সালে মেডিকেল স্কুল থেকে স্নাতক হয়েছিলেন, আইডিএফ -এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন, সোরোকায় কাজ করেছিলেন এবং বোস্টনের ডিকনেস মেডিকেল সেন্টার এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সমালোচনামূলক যত্নে ফেলোশিপ সম্পন্ন করেছিলেন।

তিনি পয়েন্ট-অফ-কেয়ার আল্ট্রাসাউন্ডস (পোকাস) বিশেষজ্ঞ। “একজন রোগীর যত্ন নেওয়ার সময় বিছানার পাশে দাঁড়ানো একটি ধাঁধা সমাধানের মতো। আমাদের টুকরোগুলি একসাথে রাখতে হবে New নতুন প্রযুক্তি আমাদের তরল আছে কিনা বা ফুসফুসের চারপাশে বাতাস আটকা আছে কিনা তা দেখার জন্য আমাদের হৃদয়ের দিকে নজর দিতে দেয় We আমরা ছোট ছোট ডিভাইসগুলির সাথে আরও বেশি সক্ষম হয়ে উঠেছি – এমনকি কেবল স্মার্টফোনগুলির মধ্যে – এটি বড় বড় মেশিনগুলির জায়গাটিতে তৈরি হয়েছিল” আমাদের কাছে এটি তৈরি করা হয়েছে ”

নেগেভের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়গুলি – রাশিয়া এবং ইথিওপিয়া, ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ এবং বেদুইনদের ইহুদিদের সাথে, যারা মিলের কারণে জিনগত রোগ অব্যাহত রাখে (প্রথম চাচাত ভাইদের মধ্যে বিবাহের ফলাফল) তাদেরকে চ্যালেঞ্জিং করে তোলে।

“মেডিকেল শিক্ষার্থীরা তাদের প্রথম বছর থেকেই স্বাস্থ্য তহবিলের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিতে ঘোরান I

অধ্যাপক আমোস কাটজ, একজন সিনিয়র কার্ডিওলজিস্ট এবং হার্টের ইলেক্ট্রোফিজিওলজির বিশেষজ্ঞ (হার্টের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা মূল্যায়ন করা এবং অস্বাভাবিক হার্টের ছন্দগুলি পরীক্ষা করা), যম কিপ্পুর যুদ্ধের সময় পরিবেশন করা হয়েছিল তবে কোনও আইডিএফ অফিসারের পরিবর্তে ডাক্তার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি দেশের চারটি মেডিকেল স্কুলে আবেদন করেছিলেন। তাকে প্রথম গ্রহণকারী প্রথমটি বিজিইউতে ছিল, তার পরে অন্য তিনজন।

“তখন আমাদের 32 জন শিক্ষার্থী ছিল। আমি সম্প্রদায়ের দিকে এর (বিজিইউ) পদ্ধতির কারণে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি প্রথম স্নাতক শ্রেণীর সদস্য ছিলাম; আমরা স্বাধীনতা দিবসে বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছি। আজ, 200 জন (আমাদের মধ্যে) রয়েছে।” তিনি আশ্কেলন এবং অন্য কোথাও বারজিলাই মেডিকেল সেন্টারে সিনিয়র পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

“আমি আশা করি যে 10 বছরে, বিজিইউর মেডিকেল স্কুল রোগীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। আরও সিমুলেশন, রোবটের ব্যবহার, কম সামনের বক্তৃতা এবং আরও স্বতন্ত্র অধ্যয়ন থাকবে। শিক্ষার্থীদের হৃদয় দিয়ে সবকিছু শিখতে হবে না; পরিবর্তে, তারা প্রকৃত কেস স্টাডিতে মনোনিবেশ করবে,” তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।