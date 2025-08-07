বেন শেল্টন টরন্টো ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য অল-আমেরিকান সংঘর্ষে টেলর ফ্রিটজকে পরাজিত করেছেন

টরন্টো-চতুর্থ শ্রেণির বেন শেল্টন ন্যাশনাল ব্যাংকের ওপেনের বুধবার রাতে অল-আমেরিকান সেমিফাইনাল ম্যাচে দ্বিতীয় শ্রেণির টেলর ফ্রিটজকে -4-৪, -3-৩ গোলে হারিয়েছেন।
শেল্টন রাশিয়ার একাদশ শ্রেণির ক্যারেন খাচানভের মুখোমুখি হবেন, মাস্টার্স 1000 হার্ড-কোর্ট ইভেন্টে প্রথম সেমিফাইনালে জার্মানির শীর্ষ-বংশোদ্ভূত আলেকজান্ডার জাভেরেভের বিপক্ষে -3-৩, ৪–6, -6–6 (৪) বিজয়ী।
শেল্টন বলেছিলেন, “আমি এই সপ্তাহে আমার খেলায় অনেক বড় উন্নতি দেখেছি, এটাই আমি সবচেয়ে বেশি খুশি, আমি কীভাবে কার্যকর করছি, আমি কতটা দ্বিধায় আছি, আমি কীভাবে ফিরে আসছি,” শেল্টন বলেছিলেন। “নিয়ে গর্ব করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে এবং দুটি শীর্ষ -10 ছেলেকে পিছনে পিছনে পিছনে পিছনে ফেলে দেওয়া আমার পক্ষে বিশাল” “
22, শেল্টন তার তৃতীয় ক্যারিয়ারের এটিপি ট্যুর শিরোনাম খুঁজছেন। তিনি ২০২৩ সালে হার্ড কোর্টে টোকিওতে এবং গত বছর ক্লেতে হিউস্টন জিতেছিলেন।
শেল্টন বলেছিলেন, “আমি নিজেকে এভাবে সম্পাদন করতে দেখে সত্যিই উচ্ছ্বসিত, শটটি ভিতরে বা বাইরে চলে যাচ্ছে কিনা তা ভেবে ভাবছি না, তবে এটি প্রবেশের প্রত্যাশা করে,” শেল্টন বলেছিলেন।
ফ্রিটজ, 26, 10 ক্যারিয়ারের জয় রয়েছে, এই বছর স্টুটগার্ট এবং ইস্টবার্নে গ্রাসে জিতেছে।
বৈদ্যুতিন লাইন-কলিং সিস্টেমের সাথে সমস্যার কারণে ম্যাচটি শুরুটি 15 মিনিট বিলম্বিত হয়েছিল।
সাতবারের ট্যুর বিজয়ী খাচানভ একটি ম্যাচ পয়েন্ট থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।
খাচানভ বলেছিলেন, “আজ একটি সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ ছিল,” আমি ম্যাচ-পয়েন্ট নিচে ছিলাম। যদি বলটি জাল স্পর্শ করে এবং নেমে যায় তবে আমরা এখন কথা বলব না। “
24 টি ট্যুর শিরোনাম সহ 2017 চ্যাম্পিয়ন জাভেরেভ বিশ্বের 3 নম্বরে।
“প্রথম সেটটি ভয়ানক ছিল,” জাভেরেভ বলেছিলেন। “আমি এক ধরণের তাকে একটি হেডস্টার্ট দিয়েছি, এবং এটি ব্যবহার না করার জন্য তিনি খুব ভাল।”
শীর্ষস্থানীয় জান্নিক সিনার-2023 বিজয়ী-এবং 2 নং কার্লোস আলকারাজ প্রসারিত ইভেন্টটি এড়িয়ে যাওয়ার সাথে শীর্ষ বীজ ছিলেন জাভেরেভ।