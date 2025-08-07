বেন শেল্টন বনাম ক্যারেন খাচানভ পূর্বাভাস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূলতা, মাথা থেকে মাথা, পূর্বরূপ: কানাডিয়ান ওপেন 2025

বেন শেল্টন বনাম ক্যারেন খাচানভ কেবল তাদের সফরে তাদের দ্বিতীয় সভা হবেন।
ওয়ার্ল্ড নং 7 বেন শেল্টন দ্রুত শীর্ষ স্তরের অন্যতম শক্তিশালী তরুণ প্রতিযোগী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমেরিকান আগের চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামে গভীর রান উপভোগ করেছে। তবে কার্লোস আলকারাজ এবং জান্নিক সিনারের মতো শীর্ষ খেলোয়াড়রা তাঁর অগ্রগতি থামিয়েছিলেন।
টরন্টোর অ্যালেক্স ডি মিনার এবং টেলর ফ্রিটজের বিপক্ষে তার সাম্প্রতিক জয় এই সফরে তার ক্রমবর্ধমান ধারাবাহিকতা এবং পরিপক্কতার প্রমাণ। টরন্টো ওপেনের ক্লিঞ্চিং কেবল তার প্রথম মাস্টার্স 1000 শিরোনাম চিহ্নিত করবে না, তবে আজ অবধি 22 বছর বয়সী ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় অর্জন হিসাবে দাঁড়িয়েছে।
ম্যাচের বিশদ
- টুর্নামেন্ট: কানাডিয়ান ওপেন 2025
- রাউন্ড: চূড়ান্ত
- তারিখ: আগস্ট 7
- ভেন্যু: সোবাইস স্টেডিয়াম, টরন্টো, কানাডা
- পৃষ্ঠ: হার্ড কোর্ট
পূর্বরূপ
টরন্টোর শীর্ষ বীজ আলেকজান্ডার জাভেরেভের বিপক্ষে -3-৩, ৪–6, -6–6 (৪) জয়ের সাথে সাত বছরে ক্যারেন খাচানভ তার প্রথম এটিপি মাস্টার্স 1000 ফাইনালে পৌঁছেছিলেন। একটি ম্যাচ পয়েন্ট সংরক্ষণ করা এবং চূড়ান্ত-সেট টাই-ব্রেকের মধ্যে 1/3 থেকে র্যালি করে তিনি সর্বত্র গ্রিট এবং স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছিলেন।
খাচানভ আলেকজান্ডার জাভেরেভের ব্যয়বহুল ত্রুটিগুলি-সাতটি ডাবল ফল্ট এবং ম্যাচ পয়েন্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিস ব্যাকহ্যান্ড সহ-একটি কঠোর লড়াইয়ের জয়কে সুরক্ষিত করার জন্য মূলধন করেছিলেন। নিজেই 17 টি ফোরহ্যান্ড ত্রুটি করা সত্ত্বেও, রাশিয়ানরা চাপের মধ্যে রচিত ছিল।
এখন তাঁর দ্বিতীয় মাস্টার্স 1000 ফাইনালে এবং তার 2018 প্যারিস ট্রায়াম্ফের পরে প্রথম, খাচানভ সুযোগটি কাজে লাগাতে এবং তার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিরোনামটি ক্যাপচার করতে আগ্রহী।
এই কানাডিয়ান ওপেন ফাইনাল দ্বিতীয় উদাহরণ চিহ্নিত করে যখন এই দুটি পরবর্তী জেনার তারকা (শেল্টন এবং খাচানভ) সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন, এই মৌসুমের শুরুতে ইন্ডিয়ান ওয়েলসে তাদের একমাত্র আগের বিনিময় এসেছিল, যা শেল্টন সহজেই সোজা-সেটে জয়লাভ করেছিল।
ফর্ম
- বেন শেলটন: Wwwww
- কারেন খাচানভ: Wwww-lw
মাথা থেকে মাথা রেকর্ড
- ম্যাচ: 1
- বেন শেলটন: 1
- কারেন খাচানভ: 0
পরিসংখ্যান
বেন শেলটন
- 2025 মৌসুমে শেল্টনের 31-16 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে।
- শেল্টনের কানাডায় -2-২ ব্যবধানে রেকর্ড রয়েছে।
- শেল্টন হার্ড কোর্টে খেলা 66% ম্যাচ জিতেছে।
কারেন খাচানভ
- 2025 মৌসুমে খাচানভের একটি 27-16 জয়ের রেকর্ড রয়েছে
- কানাডিয়ান ওপেনে খাচানভের একটি 17-5 জয়-পরাজয়ের রেকর্ড রয়েছে
- খাচানভ হার্ড কোর্টে খেলা 61১% ম্যাচ জিতেছে।
বেন শেল্টন বনাম ক্যারেন খাচানভ: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
- মানিলাইন: খাচানভ +154, শেলটন -170
- ছড়িয়ে পড়া: খাচানভ +2.5 (-125), শেলটন -1.5 (-130)
- মোট গেমস: 24.5 (-115) এর ওপরে 24.5 (-110) এর নীচে
- 1 ম সেট বিজয়ী: খাচানভ +130, শেলটন -145
- 1 ম সেট মোট গেমস: 10.5 (+125) এরও বেশি, 10.5 (-160) এর নিচে
ম্যাচের পূর্বাভাস
চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচে যাওয়ার পথে অ্যালেক্স ডি মিনার এবং টেলর ফ্রিটজের মতো শীর্ষ স্তরের খেলোয়াড়কে পরাজিত করে শেল্টন চিত্তাকর্ষক গতির সাথে কানাডিয়ান ওপেন 2025 ফাইনালে প্রবেশ করেছিলেন।
22 বছর বয়সী আমেরিকান অবিচ্ছিন্নভাবে আত্মবিশ্বাস এবং ধারাবাহিকতায় বেড়েছে, এটি দেখায় যে তার শক্তিশালী লেফটি পরিবেশন এখন তীক্ষ্ণ কৌশলগত সচেতনতা এবং বেসলাইন শট-মেকিং দ্বারা পরিপূরক।
খাচানভ অবশ্য হাই-স্টেকস ফাইনালের কোনও অপরিচিত নয়, এর আগে 2018 প্যারিস মাস্টার্স জিতেছিলেন। রাশিয়ান পুরো সপ্তাহে টাইট ম্যাচগুলির মধ্য দিয়ে লড়াই করেছে এবং সেমিফাইনালে এখনও তার গুরুতর পারফরম্যান্স তৈরি করেছে, শীর্ষ বীজ আলেকজান্ডার জাভেরেভের বিপক্ষে ম্যাচ পয়েন্ট সংরক্ষণ করেছে।
আমেরিকান যদি ফাইনালের স্নায়ুগুলি পরিচালনা করে তবে তার অবশ্যই দূরত্বে যাওয়ার জন্য তার অস্ত্রাগারে যা কিছু লাগে তা অবশ্যই রয়েছে। খাচানভ বড় মঞ্চের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করবেন, তবে টেনিস অ্যাকশনের কয়েক সপ্তাহ তীব্র কয়েক সপ্তাহ পরে কে নতুন এবং আদালতে আরও ভাল এগিয়ে চলেছে তার ভিত্তিতে ফলাফলটি খুব ভালভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।
ফলাফল: বেন শেলটন তিনটি সেটে জিততে হবে।
কানাডিয়ান ওপেন 2025 এ ফাইনাল ম্যাচ বেন শেল্টন বনাম ক্যারেন খাচানভের লাইভ টেলিকাস্ট এবং লাইভ স্ট্রিমিং কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
সনি টেন নেটওয়ার্কে বেন শেল্টন এবং ক্যারেন খাচানভের মধ্যে 2025 কানাডিয়ান ওপেন ফাইনাল ম্যাচ এবং তাদের স্ট্রিমিং পরিষেবা সোনিলিভের মধ্যে ভারতীয় দর্শকরা দেখতে পারবেন। স্কাই ইউকে এবং টেনিস চ্যানেল যথাক্রমে যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতাটি সরাসরি সম্প্রচার করবে।
সম্পূর্ণ সম্প্রচারের বিশদ এখানে
কখন এবং কোথায় বেন শেল্টন বনাম ক্যারেন খাচানভ ফাইনাল হবে?
ফাইনালটি কানাডার টরন্টোর সোবাইস স্টেডিয়ামে August আগস্ট (শুক্রবার সকালে) এ অনুষ্ঠিত হবে। ম্যাচটি স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে at টায় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে (সকাল সাড়ে ৫ টা)।
আমি বেন শেল্টন বনাম ক্যারেন খাচানভ ফাইনাল লাইভ কোথায় দেখতে পারি?
ভারতে, ম্যাচটি সনি টেন নেটওয়ার্কে সম্প্রচারিত হবে এবং সোনিলিভে প্রবাহিত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, টেনিস চ্যানেলটিতে টিউন করুন এবং যুক্তরাজ্যে, এটি স্কাই ইউকেতে সরাসরি দেখুন।
বেন শেল্টন এবং ক্যারেন খাচানভের মধ্যে হেড-টু-হেড (এইচ 2 এইচ) রেকর্ডটি কী?
বেন শেল্টন তাদের মাথা থেকে মাথায় ১-০ ব্যবধানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, এই মৌসুমের শুরুর দিকে খাচানভকে পরাজিত করে ইন্ডিয়ান ওয়েলসে সোজা সেটে পরাজিত করেছিলেন।
2025 কানাডিয়ান ওপেন মেনস সিঙ্গলস ফাইনাল জয়ের প্রিয় কে?
বেন শেল্টন মানি লাইনে -170 প্রতিকূলতার সাথে প্রিয়। দুজনের মধ্যে আরও অভিজ্ঞ খাচানভকে +154 এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তাকে একটি শক্তিশালী আন্ডারডগ বাছাই করে তোলে।
