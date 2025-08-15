You are Here
বেলারুশের কর্তৃপক্ষের মধ্যে “উগ্রপন্থীদের তালিকায়” 78 বছর বয়সী নিনা বাগিনস্কায়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি 2020 এর অন্যতম বিখ্যাত প্রতিবাদ
News

বেলারুশের কর্তৃপক্ষের মধ্যে “উগ্রপন্থীদের তালিকায়” 78 বছর বয়সী নিনা বাগিনস্কায়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি 2020 এর অন্যতম বিখ্যাত প্রতিবাদ

বেলারুশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে 78৮ বছর বয়সী বেলারুশিয়ান কর্মী নিনা বাগিনস্কায়া “চরমপন্থীদের তালিকায়” অন্তর্ভুক্ত ছিল, বিভাগের ওয়েবসাইটের রেফারেন্স সহ মিরর রিপোর্টে।

একজন কর্মীর ক্ষেত্রে মিনস্কের পারভোমাইস্কি জেলার আদালতের সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রবেশের অভিযোগে বাগিনস্কায়া রেজিস্টারে প্রবর্তন করা হয়েছিল।

মে মাসে, বাগিনস্কায়ার বিপক্ষে, গণ ইভেন্টগুলি পরিচালনার জন্য পদ্ধতিটি বারবার লঙ্ঘন সম্পর্কে একটি মামলা করা হয়েছিল (বেলারুশের ফৌজদারি কোডের 342-2 অনুচ্ছেদ)। মামলার কারণ হ’ল বাগিনস্কায়ার মিনস্কের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে “জাতীয় প্রতীকীকরণ” তে একটি সাদা-লাল-সাদা ব্যাজ রয়েছে, পাশাপাশি “নো ওয়ার” শিলালিপি সহ একটি টি-শার্ট ছিল। ফৌজদারি মামলার আগে, বেশ কয়েকটি প্রশাসনিক প্রোটোকল কর্মীর পক্ষে টানা হয়েছিল।

আদালত বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, মামলাটি বন্ধ করা হয়েছিল, তবে কর্মী প্রতিরোধমূলক তদারকি নিযুক্ত করা হয়েছিল।

নিনা বাগিনস্কায়া একজন বিখ্যাত বেলারুশিয়ান কর্মী, তিনি ১৯৮০ এর দশক থেকে প্রচারে অংশ নিচ্ছেন। ২০২০ সালে, বাগিনস্কায়া বেলারুশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অন্যতম প্রতীক হয়ে ওঠে: এই কর্মী রাস্তার ক্রিয়াকলাপে অংশ নিয়েছিল এবং “মহিলা মার্চ”, হোয়াইট-রেড-হোয়াইট পতাকা ছেড়ে যায় এবং তাকে বারবার আটক করা হয়।

পাঠক “মেডুসা” – পাঁচ বছর পরে বেলারুশের প্রতিবাদ সম্পর্কে

পাঁচ বছর আগে, বেলারুশ থেকে লুকাশেনকো বিরুদ্ধে সবচেয়ে বিশাল বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। তাদের পরে, শাসন ব্যবস্থা কেবল শক্ত করে। তাহলে সব কি বৃথা গেল? নাকি না? মেডুসা পাঠকদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। এটাই তারা উত্তর দিয়েছে

পাঠক “মেডুসা” – পাঁচ বছর পরে বেলারুশের প্রতিবাদ সম্পর্কে

পাঁচ বছর আগে, বেলারুশ থেকে লুকাশেনকো বিরুদ্ধে সবচেয়ে বিশাল বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। তাদের পরে, শাসন ব্যবস্থা কেবল শক্ত করে। তাহলে সব কি বৃথা গেল? নাকি না? মেডুসা পাঠকদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। এটাই তারা উত্তর দিয়েছে

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts