বেশিরভাগ আমেরিকান কখনও দেখেনি এমন একটি সিনেমা বক্স অফিসের ইতিহাস তৈরি করতে পারে না

এটি বক্স অফিসে এক বছরের রোলার কোস্টার হয়ে উঠেছে, জানুয়ারির নিম্ন নিচু থেকে যখন “ওল্ফ ম্যান” এর মতো হতাশাগুলি বিশ্বব্যাপী 1 বিলিয়ন ডলার দিয়ে “লিলো এবং স্টিচ” ওভার-ডিলিভারিংয়ের মতো সিনেমাগুলির সাথে আমরা সম্প্রতি যে উচ্চ উচ্চতায় দেখেছি। তবে ২০২৫ সালের সবচেয়ে বড় আশ্চর্যতা চীনা অ্যানিমেটেড ব্লকবাস্টার “নে ঝা 2” হিসাবে রয়ে গেছে যা এই বছরের শুরুর দিকে 2 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি করে রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে। প্রায় এই সমস্ত অর্থ চীন থেকে এসেছিল, সম্ভবত এই কারণেই উত্তর আমেরিকার বেশিরভাগ ইংরেজীভাষী লোকেরা এটি কখনও শুনেনি। এই আখ্যানটি শীঘ্রই পরিবর্তিত হবে, যদিও, যদি এ 24 এর সম্পর্কে কিছু বলার থাকে।
“অলৌকিক অল অল এ অল অ্যাট একবার” এর পিছনে স্টুডিওটি 22 আগস্টের উইকএন্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালক জিয়াও জি’র স্ম্যাশ হিটের একটি ইংরেজি-ডাব সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রস্তুত। যদিও আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে এটি কীভাবে চলেছে, সেখানে কমপক্ষে একটি সম্ভাবনা রয়েছে যে এই পুনরায় প্রকাশের “নে ঝা 2” জেমসকে পেরিয়ে যেতে পারে “জেমসকে জেমসকে পেরিয়ে যেতে পারে জেমস-এ জেমস-এর মাধ্যমে জেমস-এর উপর নির্ভর করতে পারে। হ্যাঁ, সত্যিই।
মুদ্রাস্ফীতির জন্য অযৌক্তিক, ১৯৯ 1997 এর স্ম্যাশ হিট “টাইটানিক” বছরের পর বছর ধরে ২.২64৪ বিলিয়ন ডলার করেছে, এর বিভিন্ন পুনরায় প্রকাশের গণনা করে। এই মুহুর্তে, “নে ঝা 2” এর নামে বিশ্বব্যাপী 2.2 বিলিয়ন ডলার রয়েছে। এগুলির সমস্ত পেনিসে নামা না করেই অ্যানিমেটেড রেকর্ড-ব্রেকারকে ক্যামেরনের ল্যান্ডমার্ক ’90 এর দশকের ব্লকবাস্টারকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য আরও 60 থেকে 65 মিলিয়ন ডলার বেশি উপার্জন করতে হবে। যদি A24 এর ইংরেজি সংস্করণ ইউরোপ বা অন্যান্য ইংরেজীভাষী দেশগুলিতে এমনকি কিছুটা ভ্রমণ করতে পারে তবে এই সংখ্যাটি খুব বেশি নাগালের মধ্যে রয়েছে।
“নে জাহ 2” চীনে প্রায় 88% অর্থ উপার্জন করেছে। এটি “স্টার ওয়ার্স: দ্য ফোর্স অ্যাওয়াকেনস” ($ 936.6 মিলিয়ন) একটি দূরবর্তী দ্বিতীয় সহ একক দেশে এটি একটি একক দেশে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক উপার্জনকারী সিনেমা। এবং এটি এই বছরের শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র 20.8 মিলিয়ন ডলার করেছে। সংক্ষেপে, বৈশ্বিক নাট্য বাজারে বৃদ্ধির জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে।
নে ঝা 2 গ্লোবাল বক্স অফিসে টাইটানিককে ডুবতে পারে?
https://www.youtube.com/watch?v=etlosbr92fs
নে ঝা নামের একটি বিদ্রোহী যুবকের সিক্যুয়াল কেন্দ্রগুলি, যিনি দেবতাদের দ্বারা ভয় পান এবং বন্য শক্তি দিয়ে নশ্বর পিতামাতার জন্মগ্রহণ করেন। মানবতা ধ্বংস করার একটি প্রাচীন বাহিনীর অভিপ্রায়ের মুখোমুখি হয়ে, তাকে অবশ্যই বিশ্বের প্রয়োজন নায়ক হওয়ার জন্য বড় হতে হবে। ইংলিশ ডাবের কাস্টের মধ্যে অস্কার-বিজয়ী মিশেল ইওহ (“সমস্ত কিছু সর্বত্র একবারে”), ক্রিস্টাল লি (“জেনশিন ইমপ্যাক্ট”), ভিনসেন্ট রদ্রিগেজ তৃতীয় (“রায়া এবং দ্য লাস্ট ড্রাগন”), আলেস লে (“একক সমতলকরণ”), এবং ড্যামিয়েন হ্যাস (“কিলারদের কিলার অফ কিলার”) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এ 24 এর মতো সম্মানিত স্টুডিও থেকে এই জাতীয় কাস্ট হওয়া এই সিনেমাটি প্রচুর লোকের রাডারে রাখতে সহায়তা করতে পারে। এটিও কোনও ক্ষতি করে না যে প্রথম “নে ঝা” কিছু সময়ের জন্য ময়ূরের উপর প্রবাহিত হয়ে শ্রোতাদের মূলটি ধরার সুযোগ দেয়। জিনিসগুলির দুর্দান্ত স্কিমে, A 65 মিলিয়ন এ 24 এর মতো কোনও সংস্থার কাছ থেকে আশা করা যায় না, বিশেষত “বড় পর্দায় সর্বকালের বৃহত্তম অ্যানিমেটেড মুভিটি দেখুন” এর মতো হুক সহ। বড় পর্দার কথা বললে, এ 24 এর জন্য একটি আইএমএক্স রিলিজও সুরক্ষিত করেছিল, যা কেবল প্যাড টিকিট বিক্রয়কে আরও এগিয়ে দেবে।
প্রকৃতপক্ষে, “নে ঝা 2” এই বছরের শুরুর দিকে বৃহত্তম অ্যানিমেটেড মুভি হয়ে ওঠার জন্য “এনই ঝা 2” ইনসাইড আউট 2 “($ 1.69 বিলিয়ন) পাস করেছে। আগ্রহ আছে। এই আগ্রহটি মূলত এই মুহুর্ত পর্যন্ত চীনে প্রেরণ করা হয়েছে, তবে এর চারপাশের জ্বর সিনেমার পক্ষে প্রচুর কালি ছড়িয়ে দিয়েছে। তুলনামূলকভাবে অল্প সংখ্যক কৌতূহলী চলচ্চিত্রকাররা সহজেই এটিকে নতুন উচ্চতায় ঠেলে দিতে পারে। এটি অবশ্যই ক্ষতি করে না যে আগস্টের রিলিজ স্লেটটি বেশ দুর্বল, যার অর্থ চলচ্চিত্রকাররা বেছে নেওয়ার মতো বিকল্প নেই। ফলস্বরূপ, আমরা শীঘ্রই সিনেমার ইতিহাস তৈরি করতে পারি।
“নে ঝা 2” 22 আগস্ট, 2025 -এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেক্ষাগৃহে হিট করে।