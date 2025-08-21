রাজ্য ডুমা ডেপুটি নীলভ বেশ কয়েকটি রাশিয়ানদের দুটি পেনশন পাওয়ার অধিকার ঘোষণা করেছিলেন
শ্রম ও সামাজিক নীতি সম্পর্কিত রাজ্য ডুমা কমিটির প্রধান ইয়ারোস্লাভ নীলভ বলেছেন যে বেশ কয়েকটি বিভাগের রাশিয়ান দুটি পেনশন পেতে পারে। তাঁর কথাগুলি নেতৃত্ব দেয় রিয়া নিউজ।
নীলভ উল্লেখ করেছেন যে গ্রেট দেশপ্রেমিক যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীরা, অবরোধ লেনিনগ্রাদ এবং সেভাস্তোপল, চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুর্ঘটনার পরিণতির তরল পদার্থ, পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশুদের যারা একটি বিশেষ সামরিক অপারেশন চলাকালীন তাদের পিতামাতাকে হারিয়েছিলেন (ইউভি) একই সাথে দুটি পেনশন পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
“আমি প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে চাই যারা প্রতিবন্ধী পেনশন পান। তাদের পিতামাতারা যদি একটি বিশেষ সামরিক অভিযানের সময় মারা যান তবে তাদের দ্বিতীয় পেনশন পাওয়ার অধিকার রয়েছে – রুটিওয়ালা ক্ষতির ক্ষেত্রে,” ডেপুটি স্মরণ করেছিলেন।
সংসদ সদস্য যোগ করেছেন যে সামরিক কর্মী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কর্মচারীদের, নভোচারী এবং পরীক্ষার পাইলটদের জন্য নির্দিষ্ট বিধিগুলি প্রযোজ্য। পরিষেবার দৈর্ঘ্য অবসর গ্রহণের পরে, এই রাশিয়ানরা অবসর গ্রহণের বয়সে পৌঁছানোর পরে, একটি পুরানো -বীমা বীমা পেনশন জারি করতে পারে, তবে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান ছাড়াই।
এর আগে রাশিয়ায় পুরুষ ও মহিলাদের পেনশনের আকারের তুলনা করা হয়েছিল। সিনেটর ওলগা এপিফানোভা বলেছিলেন যে ২০১৫ সালের পর থেকে প্রথমবারের মতো জুলাইয়ে রাশিয়ানদের কাছ থেকে অর্থ প্রদানের পরিমাণ রাশিয়ান ফেডারেশনের নাগরিকদের গড় সূচককে ছাড়িয়ে গেছে (২৩,০২৮ রুবেলের বিপরীতে ২৩,২৪৯) পুরুষদের চেয়ে বড় হবে এবং ২০২26 সালে।