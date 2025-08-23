“আমার জীবনে বিভিন্ন স্তরের অনেক আন্তর্জাতিক এবং সমস্ত -রাশিয়ান টুর্নামেন্ট ছিল। আমি বিশ্বাস করি যে ইয়েকাটারিনবার্গে রাশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপটি সংগঠনের দিক থেকে এবং বক্সিংয়ের মানের দিক থেকে অন্যতম সেরা প্রতিযোগিতা,” আলেকজান্ডার বেস্পুটিন সাংবাদিকদের বলেছিলেন। “আমরা যে লড়াইয়ের লড়াইগুলি দেখেছি তা খুব সন্তুষ্ট। এটি জাতীয় দলের ব্যক্তিগত কোচ এবং প্রশিক্ষক উভয়ই ভাল কাজের কথা বলে। আমি মনে করি যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে আমার রয়েছে। ইয়েকাটারিনবার্গের প্রতিটি চ্যাম্পিয়নদের জয়ের পক্ষে লড়াইয়ের সুযোগ রয়েছে।”
মনে রাখবেন যে আন্তর্জাতিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের (আইবিএ) পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বকাপ এই বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে।
রাশিয়ান পুরুষ দলের প্রধান কোচ ভিক্টর ফারখুতিনভ যেমন পূর্বে বলেছিলেন, সমস্ত শক্তিশালী বক্সাররা চেচেন প্রজাতন্ত্রের উপর বক্তব্য রেখেছিলেন এবং ইয়েকাটারিনবার্গের প্রতিযোগিতার ফলাফল অনুসারে, বিশ্বকাপে অংশ নিতে একটি জাতীয় দল গঠন করা হবে।