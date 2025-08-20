বেসবল ফ্যান তার ল্যাপটপে কাজ করার জন্য কিউবার জয়ের সময় ভাইরাল হয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
মঙ্গলবার বিকেলে শিকাগো কিউবস মিলওয়াকি ব্রিউয়ার্সের সাথে শিকাগো কিউবসকে দেখতে দেখতে রাইগলি ফিল্ডে ব্লিচারে বসে একজন বেসবল ফ্যানকে ডাবলহেডারের প্রথম খেলায় তাঁর ল্যাপটপে কাজ করা হয়েছিল।
মার্কি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক তাকে “গেমের ফ্যান” হিসাবে অভিহিত করেছে কারণ ব্রিউয়াররা অষ্টম ইনিংসের শীর্ষে -4-৪-এর শীর্ষে শুরু করেছিল।
“আপনি এটি কতটা খারাপভাবে চান? আপনি কি আপনার মাউসটি নিয়ে এসেছেন? আপনি কি আপনার মাউসটি আরও ভালভাবে আনুন,” কিউবস প্লে-বাই-প্লে ব্রডকাস্টার জোন সায়াম্বি লোকটিকে প্যানড করার সময় বলেছিলেন। “এখানে কেবল একটি প্রশ্ন আছে। এই লোকটি কি কাজ করছে বা আমার অন্য চিন্তাভাবনা কি সে ফ্যান্টাসি ফুটবলের উপর দিয়ে যাচ্ছেন?”
সায়াম্বি বৈধ পয়েন্ট তৈরি করেছে।
যাইহোক, বেসবল জগতের বাকি অংশগুলি নোটিশ নিয়েছিল এবং মুহূর্তটি সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ভাইরাল হয়েছিল। যারা তাদের নিজস্ব কুইপ যুক্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে কিউবস এবং টরন্টো ব্লু জেস ছিল।
শিকাগো মিলওয়াকির বিপক্ষে -4-৪ ব্যবধানে জয়ের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম ইনিংসে কিউবস দুটি রান করেছিল এবং তৃতীয় ইনিংসে তিনটি রান করেছিল কারণ তারা প্রথম দিকে এগিয়ে যায়।
কিউবসের দ্বিতীয় বেসম্যান উইলি কাস্ত্রো তৃতীয় স্থানে তিন রানের হোম রান করেছিলেন। আউটফিল্ডার ওভেন ক্যাসি ষষ্ঠ ইনিংসে একক শট যুক্ত করেছিলেন।
শিকাগো স্টার্টার ম্যাথিউ বয়েড তার মরসুমের 12 তম জয়টি তুলেছে। তিনি 5.1 ইনিংস স্থায়ী হয়েছিলেন, ছয়টি হিটের উপর চার রান করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তিনটি আউট করেছিলেন।
ব্রিউয়ার্স স্লাগার ক্রিশ্চিয়ান ইয়েলিচ চতুর্থ ইনিংসে একক হোম রান করেছিলেন।
শিকাগো ডাবলহেডারের দ্বিতীয় খেলা জিতেছে। যাইহোক, মিলওয়াকি এখনও ক্ষতি সত্ত্বেও ন্যাশনাল লিগ সেন্ট্রাল বিভাগের মুকুটের প্রতিযোগিতায় শিকাগোতে সাত-গেমের লিড বজায় রেখেছেন।
