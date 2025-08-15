বেসবল ভক্তরা এখন ইহুদি খেলোয়াড়দের রোস্টারটিতে অল্প পরিচিত মন্টি ফেফার যুক্ত করতে পারেন

জেটিএ-দশকের দশকে প্রথমবারের মতো, দীর্ঘ-ভুলে যাওয়া মেজর লীগ বেসবল খেলোয়াড়কে মরণোত্তরভাবে ইহুদি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
প্রায় ১১২ বছর আগে ফিলাডেলফিয়া অ্যাথলেটিক্সের হয়ে একক খেলা খেলেছিলেন মন্টি ফেফার বেসবলের অস্পষ্টতায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন-যতক্ষণ না হিব্রু ভাষায় লেখা একটি দুর্দান্ত চোখের ইয়াঙ্কিসের ভক্ত উন্মাদনা প্রকাশ করেছিলেন। ডাস্টি বক্স স্কোর, পুরাতন সংবাদপত্রের নিবন্ধ এবং বংশগত গোয়েন্দা কাজগুলির মূল আবিষ্কারটি রোস্টারদের বিরলতার সাথে ফিফার যুক্ত করেছে: ইহুদি মেজর লিগুয়ারদের।
কানেক্টিকাটের ২ 27 বছর বয়সী আইনজীবী জাক ক্র্যাঙ্ক বলেছিলেন, “এটি সত্যিই মাছ ধরার মতো: আপনি নিজের লাইনটি ফেলে দেন, এবং কিছুই, কিছুই, কিছুই, কিছুই নয়,” বলেছেন। “তারপরে আপনি যখন হিট পাবেন, আপনি রিলিং শুরু করবেন” “
এই জাতীয় সন্ধান বিরল। ১৮71১ সাল থেকে মেজর লীগ বেসবল খেলতে ২৩,০০০ এরও বেশি পুরুষের মধ্যে প্রায় ২০০ জনই ইহুদি হিসাবে অবতারণা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি একটি আশ্চর্যজনকভাবে ক্ষুদ্র ভ্রাতৃত্ববোধ, বছরের পর বছর ধরে তারা বছরের পর বছর ধরে উপার্জন করেছে এমন বহিরাগত সম্মান, সর্বাধিক মূল্যবান খেলোয়াড়, সাই ইয়ং অ্যাওয়ার্ড এবং সোনার গ্লোভ সহ।
সাংবাদিক এবং লেখক ডেভিড স্প্যানার 1990 এর দশকে বেশিরভাগ গোয়েন্দা কাজ করেছিলেন। তিনি এক বছর কুপারস্টাউনের বেসবল হল অফ ফেমে রেকর্ড করে, খেলোয়াড় এবং তাদের আত্মীয়দের ফোন করে এবং পরিবার গাছ একত্রিত করে অজানা ইহুদিদের সন্ধানের প্রয়াসে ব্যয় করেছিলেন। ভ্যানকুভার নেটিভ “টোটাল বেসবল” -তে কয়েক ডজন সদ্য আবিষ্কৃত ইহুদিদের প্রকাশ করতে গিয়েছিলেন, যা হলোকাস্টের বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী বেসবল ইতিহাসবিদ দ্বারা অংশে সম্পাদিত একটি পণ্ডিত সিরিজ।
স্প্যানার একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, “হলের অফ ফেমের একটি ফর্ম ছিল মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের কাছে।” “জাতীয়তা সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন এবং বেশ কয়েকটি খেলোয়াড় এতে ‘ইহুদি’ রেখেছেন।” তিনি অজানা heritage তিহ্যের খেলোয়াড়দেরও তদন্ত করেছিলেন যাদের ইহুদি-সাউন্ডিং নাম ছিল এবং এটিও আবিষ্কার করেছিল। তবে প্রায়শই ইহুদিদের সাথে যুক্ত একটি জার্মান নাম ফেফিফার কোনওভাবেই সনাক্তকরণ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।
ক্র্যাঙ্ককে ধন্যবাদ (উচ্চারিত “ক্র্যান্টজ”), ফেফার আর অজানা।
মন্টিফিয়োর “মন্টি” ফেফার, যা মোশে বেন শমুয়েল ইউসুফ নামেও পরিচিত, তিনি 1890 সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে পূর্ব ইউরোপ থেকে ইহুদি ভাষী ইহুদিদের জন্মগ্রহণ করেছিলেন: ফ্যানি ফেফিফার এবং স্বামী স্যামুয়েল, মহিলাদের টুপিগুলির বিক্রেতা। তিনি ১৯১১ সালে, ১৯ বছর বয়সে, হ্যাভারহিল (ম্যাসাচুসেটস) হস্টলারদের জন্য অর্থের জন্য বেসবল খেলতে শুরু করেছিলেন।
পরিসংখ্যানগতভাবে বলতে গেলে, ফেফার ছিলেন একটি বিড়ম্বনা হিটার এবং ত্রুটি-প্রবণ ফিল্ডার। তবে তিনি তার গতি এবং চোয়াল-ড্রপিং নাটক দিয়ে ভক্তদের শিহরিত করেছিলেন। সাংবাদিকরাও তার শোষণে চমকে দেওয়া হয়েছিল, 5 ফুট-4 ইঞ্চি ইনফিল্ডারকে ভবিষ্যতের হল অফ ফেম ইন্ডাক্টি হোনস ওয়াগনারের মতো কিংবদন্তীর সাথে তুলনা করেছিলেন। লেখক ড্যারেন গিবসনের মতে উইলকস-ব্যারে (পেনসিলভেনিয়া) রেকর্ড ফেফিফারকে একজন “করাত অফ জায়ান্ট” বলে অভিহিত করেছিলেন যিনি “তাঁর বিস্তৃত কাঁধে প্রচুর আঘাতের ক্ষমতা বহন করেছিলেন”।
1913 মৌসুমে ফেফার, পাশাপাশি একটি ব্রেকডাউন ব্রেকথ্রুগুলি দেখেছিল। জো ম্যাকার্থির হয়ে খেলছেন, উইলকস-ব্যারে কয়লা ব্যারনস ম্যানেজার যিনি পরে নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিসকে সাতটি ওয়ার্ল্ড সিরিজ শিরোপাগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ফেফার মেজর-লিগ স্কাউটকে আকর্ষণ করেছিলেন-তবে বেসবল ছাড়ার শপথ করার আগে নয় এবং তার ব্রঙ্কস পুলের হলে ফিরে যাওয়ার অভিযোগে অ্যান্টিসেমিটিক ঘটনার কারণে।
সমসাময়িক নিউজ রিপোর্ট অনুসারে, একজন সতীর্থ অভিযোগ করেছিলেন যে এক যুবতী মহিলা ফিফারকে বলেছিলেন যে খেলোয়াড়টি “একজন ইহুদি এবং একটি টাইটওয়াদ যিনি কখনও নিকেল ব্যয় করেননি” – এমন একটি অপমান যা শর্টসটপকে ক্ষুব্ধ করেছিল এবং তাকে বেসবল ছাড়তে প্রায় চালিত করেছিল। ম্যাকার্থি প্রথমে “প্রেমে পড়ে যাওয়া বলের খেলোয়াড়দের সাথে” দাবি করার দাবি করেও তিনি ফেফারকে ফিরে আসতে রাজি করেছিলেন।
Pfeiffer জন্য ভাগ্যবান। ফিলাডেলফিয়া অ্যাথলেটিক্সের কিংবদন্তি ব্যবস্থাপক কনি ম্যাকের আগে তিনি হীরাটিতে ফিরে আসেননি, ১৯১৩ সালের ওয়ার্ল্ড সিরিজের জন্য তাঁর “$ 100,000 ইনফিল্ড” বিশ্রাম নিতে বেছে নিয়েছিলেন এবং অস্থায়ীভাবে তাদের প্রতিস্থাপনের জন্য আঞ্চলিক অস্পষ্টতার বাইরে ফিফার সহ তিন যুবককে ইয়াঙ্ক করেছিলেন। ফিলাডেলফিয়া ইনকোয়ারার শিকলিতে এই ত্রয়ীটিকে “কিন্ডারগার্টেন ব্রুড” বলে অভিহিত করেছেন।
ফেফার শত্রু অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন: গ্রিফিথ স্টেডিয়াম, ওয়াশিংটন সিনেটরদের বাড়ি। সিনেটরদের দলের অধিনায়ক ও শর্টসটপের সম্মানে জর্জ ম্যাকব্রাইড দিবস উদযাপন করতে, ১৯১৩ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর দলের গড় ৪,০০০ গড়ের উপরে প্রায় ১৫,০০০ অনুরাগী স্ট্যান্ডগুলি ভিড় করবেন। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট টমাস মার্শাল একটি অন-ফিল্ড উপস্থাপনা করবেন।
পর্যবেক্ষকরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনটি রোকি ভয়ঙ্কর কলস ওয়াল্টার জনসনের বিরুদ্ধে বাতাস ছাড়া আর কিছুই আঘাত করবে না, যিনি সেদিন 35-7 রেকর্ড এবং একটি যুগের ঠিক ১.০০ এর উপরে ঘুরে বেড়ায়। এমনকি ডেট্রয়েট টাইগারদের কিংবদন্তি টাই কোব-ফেম সেন্টারফিল্ডারের একটি কাটথ্রোট হল, যিনি অন্য ইহুদি বলপ্লেয়ার জেসি “টিনি” বেকারের মেজর-লিগ ক্যারিয়ার শেষ করেছিলেন, তাকে নির্মমভাবে তাঁর ক্লিট দিয়ে তাকে ছদ্মবেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন-তিনি জনসনের মুখোমুখি হয়ে প্রথমবারের মতো আতঙ্কিত হয়েছিলেন। কেন বার্নসের ডকুমেন্টারি “বেসবল” অনুসারে তিনি বলেছিলেন, “আমাকে এমন কিছু পেরিয়ে গেছে যা আমাকে ঝাপটায় ফেলেছিল।” “জিনিসটি কেবল বিপদে পড়েছে।”
যদিও সিনেটররা ফিলাডেলফিয়াকে ১-০ ব্যবধানে ফাঁকি দিয়ে আহত করেছিলেন, জনসন একটি পিচ দিয়ে হাতা চারণ করার পরেও ফেফিফার কখনই বকবক করেননি। ওয়াশিংটন টাইমস হেরাল্ড জানিয়েছেন, ২৩ বছর বয়সী এই যুবক একজন গ্রাউন্ডারকে ফ্লাব না করেও “সংক্ষেপে একটি দুর্দান্ত খেলা খেলেন”। ওয়াশিংটন পোস্ট বলেছে যে “স্টকি লিটল শর্টফিল্ডার … বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর স্টপ করেছেন” এবং 6th ষ্ঠ ইনিংসে জনসনকে একটি নিশ্চিতভাবে আঘাতের “ছিনতাই” করা হয়েছিল।
গিবসন, যিনি আমেরিকান বেসবল রিসার্চ সোসাইটির জন্য 60০ টিরও বেশি খেলোয়াড়ের খেলোয়াড়কে প্রোফাইল করেছেন, তিনি ফিফারকে একটি কঠোর-লাকের মামলা হিসাবে দেখেন। “আমি এটিকে বুনোভাবে দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করেছি যে তাঁর একটি বড়-লিগ খেলায় ফেফার জনসনের বিপক্ষে স্কোয়ার করতে হয়েছিল,” তিনি একটি ইমেইলে বলেছিলেন।
ক্র্যাঙ্ক কীভাবে ফেফার আবিষ্কার করেছিলেন তার গল্পটি তার নিজস্বভাবে লক্ষণীয়।
ইহুদি বল প্লেয়ারদের কাছে অবিশ্বাস্য অ্যাটর্নি’র প্রথম এক্সপোজারটি তার বার মিতজভাতে এসেছিল, যখন তিনি বেসবল কার্ডের ফ্রেমযুক্ত সংগ্রহ পেয়েছিলেন। “এটি কেবল একটি দুর্দান্ত জিনিস ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “এবং আমি এটিকে এক ধরণের পাশে রেখেছি।”
বছর কয়েক পরে, যখন কোভিড আঘাত হানে, ক্র্যাঙ্ক সংগ্রহটি সম্পর্কে ভেবেছিল। “প্রত্যেককে শিকার করা হয়েছিল এবং কেবল কিছু করার জন্য সন্ধান করা হয়েছিল, সমস্ত বিচ্ছিন্নতা এবং অসুবিধাগুলি থেকে পালানোর সন্ধান করে,” তিনি বলেছিলেন। “এবং আমি ছিলাম, আরে, আপনি জানেন, আমি ইহুদি হওয়া পছন্দ করি I আমি বেসবলকে ভালবাসি, তাই না? আমি এটিকে একটি স্তর নিতে যাচ্ছি।” তিনি আরও ইহুদি বেসবল কার্ড এবং অটোগ্রাফ – এবং একটি অনাবৃত খেলোয়াড়ের সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন।
বেশ কয়েক মাস আগে, ক্র্যাঙ্ক যখন “কাপ অফ কফি প্লেয়ারস” নামে একটি বৈশিষ্ট্য গুপ্তচর করেছিলেন তখন ওয়েবসাইট বেসবল রেফারেন্সের মাধ্যমে আকস্মিকভাবে স্ক্রোল করছিলেন-যাদের বড় লিগের ক্যারিয়ারগুলি কেবল একটি খেলা স্থায়ী হয়েছিল তাদের পক্ষে সম্মতি জানায়। শত শত পুরুষের বায়োসের মধ্য দিয়ে বেড়াতে গিয়ে তিনি কুইন্সের ইহুদি কবরস্থান, অ্যাকাসিয়া কবরস্থানে দাফন করা “মন্টি ফেফার” হিসাবে তালিকাভুক্ত একজন খেলোয়াড়ের উপর হোঁচট খেয়েছিলেন। মাউসের কয়েকটি ক্লিক তাকে একটি কবর খুঁজতে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে তিনি একটি সমাধিস্থলটি রেখেছিলেন যা তিনি দেখিয়েছিলেন তিনি ফিফার ছিলেন।
“আমি হিব্রু লেখা দেখেছি, এবং আমি নিজেকে বলেছিলাম, ‘ঠিক আছে, আমি মনে করি আমাদের এখানে কিছু আছে,'” ক্র্যাঙ্ক স্মরণ করেছিলেন। তিনি তার অসম্ভব আবিষ্কার দেখে বিস্মিত হতে চলেছেন। “আমি এই বিশেষ ঘটনাটির প্রতিক্রিয়াগুলি একটি নিখুঁত খেলা, একটি ট্রিপল প্লে, বা আমরা মাঠে পাওয়া অন্য যে কোনও কিছুই কম বলে বলতে উদ্যোগী করব।”
স্প্যানার এবং তাঁর আগে অন্যদের মতো ক্র্যাঙ্ক ফেফার এর ইহুদীতা নিশ্চিত করার জন্য একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন। তিনি ছবি সংগ্রহ করেছিলেন, পারিবারিক গাছগুলি পরিদর্শন করেছেন, শ্রুতিমধুরতা পড়েছিলেন এবং কবরস্থানের রেকর্ডগুলি শিকার করেছিলেন। তিনি একজন বংশধরকেও পেয়েছিলেন, সম্মানিত লুই “লু” মিজিঞ্জার।
অবসরপ্রাপ্ত ক্যালিফোর্নিয়ার বিচারক এবং বিনোদন আইনজীবী মিজিঞ্জার কখনও তাঁর গ্রেট-মোড়ক মন্টি ফেফারটির সাথে দেখা করেননি, তবে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ ভাগ করেছেন: মিজিঞ্জারের প্রয়াত মা এলিয়েনর, ফিফারের কন্যা ফ্রান্সেসের সাথে বেড়ে ওঠেন। মিজিঞ্জারও সংক্ষিপ্তভাবে ফেফার এর মিটের মালিক ছিলেন, যদিও তিনি তখনকার তাত্পর্য বুঝতে পারেন নি। “আমার মা আমাকে গ্লোভ দিয়েছিলেন, যা তিনি বলেছিলেন যে তাঁর চাচা ইজি, সম্ভবত মন্টির ভাই সম্ভবত তাকে দিয়েছিলেন,” তিনি একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন। “আমি লিটল লিগে গ্লোভ ব্যবহার করেছি এবং দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি যখন আরও ভাল সরঞ্জামে স্নাতক হয়েছি তখন তা বাতিল করে দিয়েছি It এটি ভাল অবস্থায় ছিল না।”
অন্যান্য অনেক ইহুদি ক্রীড়া ভক্তদের মতো, মিজিঞ্জার ইহুদি অ্যাথলিটদের সম্পর্কে পড়া উপভোগ করে। তবে “তিনি একবার প্রধান লিগগুলিতে খেলেন এমন ছাড়া (ফেফার) সম্পর্কে কোনও পারিবারিক লোর ছিল না। কেউ কোনও বিবরণ দেয়নি।”
হায়রে, ফেফার এর প্রধান লিগের সময়কালটি বিশদগুলির মতোই খুব কম ছিল। অ্যাথলেটিক্স যখন জনসনের নাগরিকদের কাছে হেরে গ্রিফিথ স্টেডিয়ামে ফিরে এসেছিল, তখন ফেফার এর দুটি সহকর্মী লাইনআপে ছিল, তবে তাকে আলগা করে দেওয়া হয়েছিল। উইলকস-ব্যারে রেকর্ডটি জানিয়েছে যে ছদ্মবেশটি “ব্যাট করা বলের দ্বারা মাথায় আঘাত করা হয়েছিল এবং অচেতন অবস্থায় রেন্ডার করা হয়েছিল।”
ফেফার ক্যারিয়ার দ্রুতগতিতে নোজেড। সত্যিকারের জার্নম্যান ফ্যাশনে, তিনি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশনের কানসাস সিটি (মিসৌরি) ব্লুজগুলির সাথে ১৯১৪ সালের মরসুম শুরু করেছিলেন, উইসকনসিন-ইলিনয়েস লিগের মেরিনেট-মেনোমিনি (উইসকনসিন) যমজদের সাথে যোগ দিতে উত্তর ভ্রমণ করেছিলেন এবং ওয়েস্টার্ন লিগের টোপেকা (কানসাস) জেহাহকসের সাথে স্বাক্ষর করেছিলেন। পরের বছর, 1915 সালে, ফেফার উত্তর লিগের সেন্ট বোনিফেস বোনিজের সাথে কানাডার ম্যানিটোবায় তার বেসবল যাত্রা গুটিয়ে রেখেছিলেন। দুটি মৌসুমে তাঁর সেরা ব্যাটিং গড় ছিল একটি বিরক্তিকর .176।
ফেফার বাড়িতেও দুর্ভাগ্য ভোগ করেছিলেন। ১৯১৪ সালের শেষদিকে যখন তিনি নিউ ইয়র্ক সিটির ইহুদি বাসিন্দা ১৮ বছর বয়সী রোজ শেচটারকে বিয়ে করেছিলেন, যিনি শীঘ্রই গর্ভবতী হয়েছিলেন তখন সংক্ষেপে বিষয়গুলি দেখা গিয়েছিল। তবে তাদের কন্যার জন্ম দেওয়ার দু’সপ্তাহ পরে শেচটার মারা যান। ফেফিফার, সম্ভবতঃ নিরপেক্ষ এবং শিশুটিকে বড় করার জন্য অপ্রস্তুত, তার বড় বোন ম্যামিকে এটি করতে বলেছিলেন। তিনি সিগন্যাল বা পাতাল রেল মেরামতকারী হিসাবে কাজ করতে গিয়েছিলেন – জনসাধারণের রেকর্ডগুলি অস্পষ্ট – এবং সংক্ষেপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীতে তালিকাভুক্তি। ১৯৪১ সালে তিনি যখন হৃদরোগে মারা যান তখন তাঁর বয়স মাত্র 49 বছর।
আজ, ফোর্ডহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মন্টি ফেফার-এর গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ডনেফিউ আরিক বার্গ পিচস-এটি একটি অনুস্মারক যে তার একাকী উপস্থিতির এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরে, ফেফারের গল্পটি এখনও লেখা হচ্ছে।