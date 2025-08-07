You are Here
বেসেন্ট: শুল্কগুলি ‘পরবর্তী কয়েক বছর ধরে’ আমাদের উত্পাদনকে বাড়িয়ে তোলা উচিত
News

বেসেন্ট: শুল্কগুলি ‘পরবর্তী কয়েক বছর ধরে’ আমাদের উত্পাদনকে বাড়িয়ে তোলা উচিত

ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট বলেছেন, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের শুল্কগুলি “পরবর্তী কয়েক বছর ধরে” আমেরিকান উত্পাদন বাড়াতে হবে।

এমএসএনবিসির “মর্নিং জো” তে বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, “আমরা সরকার এবং কর্পোরেশন উভয়ই এই খুব বড় প্রতিশ্রুতিগুলি দেখছি,” পরে যোগ করে যোগ করেছেন যে “আমরা ফিরে আসব ট্রিলিয়ন এবং ট্রিলিয়ন উত্পাদন পেয়েছি, এবং আমরা পরবর্তী কয়েক বছর ধরে এটি দেখতে যাচ্ছি।”

ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্কগুলি বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে লাথি মেরেছিল, ব্যবসায়ের মিত্র এবং বিরোধীদের উভয় থেকেই পণ্য চালানকে প্রভাবিত করে।

ট্রাম্প সত্য সামাজিক বিষয়ে মধ্যরাতের ঠিক আগে লিখেছিলেন, “এটি মধ্যরাত !!! কয়েক বিলিয়ন ডলার শুল্ক এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত হচ্ছে।”

কিছু দেশ সিরিয়া (৪১ শতাংশ), লাওস (৪০ শতাংশ) এবং সুইজারল্যান্ড (৩৯ শতাংশ) সহ খাড়া শুল্কের হারের মুখোমুখি হবে। থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো অন্যদের 19 শতাংশ শুল্ক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন 15 শতাংশ হারের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেছিলেন, “আমেরিকার মহত্ত্বকে থামাতে পারে এমন একমাত্র জিনিস হ’ল একটি মৌলিক বাম আদালত যা আমাদের দেশকে ব্যর্থ দেখতে চায়।”

ট্রাম্পের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য আলোচক বেসেন্ট বলেছেন, মুদ্রাস্ফীতি মন্দায় রয়েছে।

“সুতরাং সামগ্রিকভাবে, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে, এবং আমরা যা দেখছি তা হ’ল বিদেশী নির্মাতারা এর কিছুটা শোষণ করছে, খুচরা বিক্রেতারা এর কিছুটা শোষণ করছে, এবং আমাদের পরিকল্পনার একটি অংশ হ’ল শ্রমিক শ্রেণির আমেরিকানদের জন্য প্রকৃত আয়ের প্রবৃদ্ধি রয়েছে,” তিনি বৃহস্পতিবার সকালে বলেছিলেন।

ট্রেজারি চিফ বলেছিলেন যে ট্রাম্পের প্রথম হোয়াইট হাউসের মেয়াদ চলাকালীন, প্রতি ঘণ্টায় কর্মীরা সুপারভাইজারি শ্রমিকদের চেয়ে “আরও ভাল” করেছিলেন এবং আবার একই ঘটনা ঘটতে পারে।

“আমরা সম্পদের দিক থেকে নীচের 50 শতাংশ পরিবারের দেখেছি, তাদের সম্পদ প্রবৃদ্ধি শীর্ষ 10 শতাংশকে ছাড়িয়ে গেছে তাই আমি আশা করব যে আমরা এটি আবার দেখতে চাই,” তিনি বলেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts