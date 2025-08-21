বেস্ট কিনে একটি পিক্সেল 10 কিনুন এবং একটি $ 350 উপহার কার্ড পর্যন্ত পান, বিনামূল্যে – এখানে কীভাবে

গুগলের সর্বশেষ ফ্ল্যাগশিপ ফোন, দ্য পিক্সেল 10 এসেছে: বুধবার মেড বাই গুগল ইভেন্টে সংস্থাটি পিক্সেল 10, পিক্সেল 10 প্রো, পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল এবং পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ উন্মোচন করেছে।
এই মুহুর্তে, বেস্ট বাই এমন একটি চুক্তি দিচ্ছে যা আপনাকে দেয় নতুন পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ থেকে 760 ডলার পর্যন্ত (এবং পিক্সেল 10, পিক্সেল 10 প্রো, বা পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল থেকে 600 ডলার পর্যন্ত) একটি যোগ্যতা ট্রেড-ইন সহ, আরও 350 ডলার পর্যন্ত সেরা কিনে ই-গিফ্ট কার্ড। পিক্সেল 10 $ 799 এর জন্য খুচরা বিক্রয় করে, পিক্সেল 10 প্রো 999 ডলার, এবং পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল $ 1,199, সুতরাং এই ট্রেড-ইন চুক্তিটি আপনাকে উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় করতে পারে।
এই সেরা কেনার অফারটি আজ 4 সেপ্টেম্বর, 2025 এর মধ্যে বৈধ।
সূক্ষ্ম মুদ্রণ: ট্রেড-ইন অফারটি কেবল ভাল কাজের অবস্থায় ফোনগুলির জন্য, ফাটল ছাড়াই এবং একটি পাওয়ার উত্স সহ বৈধ। আপনার অবশ্যই ফোনটির মালিক হতে হবে এবং প্রিপেইড ফোনগুলি যোগ্য নয়। 60 760 সর্বাধিক ট্রেড-ইন সঞ্চয় পিক্সেল 9 প্রো এক্সএল বা পিক্সেল 9 প্রো ভাঁজের জন্য ট্রেড-ইন মানের উপর ভিত্তি করে। ট্রেড-ইন করার পরে, আপনি পিক্সেল 10 ফোনের যে কোনওটির প্রতি মান পাবেন। ট্রেড-ইন ক্রেডিট প্রয়োগের আগে ফোনে ট্যাক্স প্রয়োগ করা হবে। ট্রেড-ইন সঞ্চয় ফোন ক্রয়ের দামের বেশি হতে পারে না।
গিফট কার্ডের ক্ষেত্রে, আপনি ভবিষ্যতের ক্রয়ের দিকে যেতে আপনার ট্রেড-ইন সহ কমপক্ষে একটি 100 ডলার ই-গিফ্ট কার্ড পাবেন এবং 350 ডলার হিসাবে।
আপনি যদি পিক্সেল 10 এ আপগ্রেড করতে আগ্রহী হন তবে এটি মিস করবেন না সেরা কেনা চুক্তি।
আমি কীভাবে এই চুক্তিটি রেট দিয়েছি
এটি একটি শক্ত ট্রেড-ইন ডিল যা আপনাকে কোনও নির্দিষ্ট ক্যারিয়ারে লক করে না, তাই আমরা এটিকে 4/5 সম্পাদকের চুক্তির রেটিং দিয়েছি। আপনি আসলে কতটা সংরক্ষণ করবেন আপনি যে ফোনে ট্রেড করছেন তার উপর নির্ভর করবে।
সেরা বাই ট্রেড-ইন এবং উপহার কার্ডের অফারটি এখন 4 সেপ্টেম্বর, 2025 এর মধ্যে বৈধ।
ডিলগুলি যে কোনও সময় বিক্রি বা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাপেক্ষে, যদিও জেডডিএনইটি আপনার পক্ষে সেরা সঞ্চয় স্কোর করার জন্য সেরা পণ্য ডিলগুলি সন্ধান, ভাগ করে নেওয়া এবং আপডেট করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। আমাদের বিশেষজ্ঞদের দল নিয়মিত আমরা যে ডিলগুলি ভাগ করি সেগুলি এখনও বেঁচে আছে তা নিশ্চিত করার জন্য চেক ইন করে। আপনি যদি এই চুক্তিটি বাদ দিয়ে থাকেন তবে আমরা দুঃখিত, তবে হতাশ হবেন না – আমরা জেডডনেট ডটকম এ আপনার সাথে সেগুলি সংরক্ষণ এবং ভাগ করে নেওয়ার জন্য ক্রমাগত নতুন সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছি।
আপনাকে স্মার্ট কেনাকাটা করতে সহায়তা করার জন্য আমরা সর্বাধিক সঠিক পরামর্শ সরবরাহ করার লক্ষ্য রেখেছি। জেডডিএনইটি 33 বছরের অভিজ্ঞতা, 30 হ্যান্ড-অন পণ্য পর্যালোচক এবং 10,000 বর্গফুট ল্যাব স্পেস সরবরাহ করে যাতে আমরা আপনাকে সেরা প্রযুক্তি নিয়ে আসছি তা নিশ্চিত করতে।
2025 সালে, আমরা আপনার মতো পাঠকদের সাথে সঞ্চয় ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি পরিমাপযোগ্য সিস্টেম বিকাশ করে ডিলগুলিতে আমাদের পদ্ধতির পরিমার্জন করেছি। আমাদের সম্পাদকের ডিল রেটিং ব্যাজগুলি আমাদের বেশিরভাগ চুক্তির সামগ্রীর সাথে সংযুক্ত করা হয়, আপনাকে সর্বোত্তম ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করার জন্য আমাদের দক্ষতার ব্যাখ্যা করা সহজ করে তোলে।
এই পদ্ধতির মূল অংশে আমাদের দলের সদস্যদের দক্ষতার ভিত্তিতে এবং ফ্রিকোয়েন্সি, ব্র্যান্ড বা পণ্য স্বীকৃতি এবং আরও অনেক কিছুর উপর ভিত্তি করে স্লাইডিং-স্কেল সিস্টেমের সাথে মিলিত টপ-টেক পণ্যগুলিতে প্রদত্ত সঞ্চয়কে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য শতাংশ-অফ-ভিত্তিক সিস্টেম রয়েছে। ফলাফল? আমাদের মতো জেডডিএনইটি পাঠকদের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত হস্তনির্মিত ডিলগুলি আমাদের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত।
