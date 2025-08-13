“বেস উপাদান” এর জন্য আমাদের রুট এবং আপেক্ষিক সিএসএস ইউনিটগুলির মধ্যে কিছু প্রয়োজন হতে পারে

সিএসএস আমাদের মূল এবং আপেক্ষিক মান সরবরাহ করে।
- রুট মান মত
remএবং
rlh– তারা লিখিত মানগুলির সাথে আবদ্ধ
:rootনির্বাচক (সবচেয়ে সাধারণ এক হবে
htmlউপাদান)।
- আপেক্ষিক মান মত
em,
lh,
chএবং আরও বিভিন্ন – তারা বাঁধা
font-sizeনির্দিষ্ট উপাদান মধ্যে।
আমি বুঝতে পেরেছি যে সম্ভবত আমাদের মূল এবং আপেক্ষিক মানগুলির মধ্যে একটি ইউনিট থাকা দরকার। এই জাতীয় ইউনিট থাকা আমাদের জটিল ছাড়াই জিনিসগুলিকে আকার দিতে দেয়
em বা
lh গণনা।
আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দিতে দিন: গদ্য
এই বছরের শুরুর দিকে, জেন সিমন্স সম্পর্কে লিখেছেন ব্যবহার
lh ইউনিট স্টাইল
margin এবং
padding ভাল জন্য টাইপোগ্রাফিক উল্লম্ব ছন্দ।
p { margin-block: 1lh; }
পাঠ্যের চারপাশে অন্যান্য সমস্ত স্পেস অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা ধারণাটি আরও কিছুটা প্রসারিত করতে পারি। এটি করার একটি উপায় হ’ল “লবোটমাইজড আউল” কৌশল যে হেইডন পিকারিং কিছুক্ষণ আগে জনপ্রিয়।
* + * {
margin-top: 1lh;
}
আজ, আমরা এটিও ব্যবহার করতে পারি
:not(:first-child) একই প্রভাব অর্জন করতে – এবং এটি আরও বেশি পঠনযোগ্য হতে পারে।
*:not(:first-child) {
margin-top: 1lh;
}
প্রায়শই, আমাদের এই নির্বাচকদের সীমাবদ্ধ করতে হবে যাতে তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে না এবং বাকী পৃষ্ঠাটি ভেঙে দেয় না। এর জন্য একটি দুর্দান্ত ক্লাস
.prose।
.prose {
*:not(:first-child) {
margin-top: 1lh;
}
}
এটি সহজ এবং ভাল – তবে আপনি যদি অন্যান্য আকারের টাইপোগ্রাফি অন্তর্ভুক্ত করেন তবে কী হবে…? আপনি এই বিরতিটি অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত দেখতে পাবেন (কারণ
1lh একটি
<h2> উপাদান অবিশ্বাস্যভাবে বড় হতে পারে)।
এই ইস্যুটির চারপাশে একটি উপায় ব্যবহার করা ফ্লেক্সবক্স অভিভাবক উপাদান উপর। এটি করে আমরা সেট করতে পারি
gap থেকে
1lh এবং আমাদের মান মোকাবেলা করতে হবে না
1lh পরিবর্তন
h2 উপাদান। (বোনাস, আমাদেরও মার্জিনের সাথে ডিল করতে হবে না ধসে।)
.prose {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 1lh;
}
তবে আমরা এখানে একটি নতুন সমস্যা প্রবর্তন করি: নৈকট্য বিভ্রান্তি।
নীচে সামগ্রী
<h2> এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত
<h2>। তবে উপরে সামগ্রী
<h2> পূর্ববর্তী বিভাগের শিরোনামের সাথে সম্পর্কিত। আমাদের, আদর্শভাবে, তাদের সম্পর্ক স্পষ্ট করার জন্য ব্যবধানকে আলাদা করা উচিত।
সবচেয়ে সহজ উপায় হ’ল উপরে কিছুটা মার্জিন যুক্ত করা
<h2>।
তবে আমরা উপরে মার্জিন যুক্ত করতে পারি না
<h2> সঙ্গে
lh যেহেতু
lh মান
<h2> আশেপাশের উপাদানগুলির থেকে আলাদা হবে।
আমাদের কিছুটা সিএসএস কৌশল ব্যবহার করতে হবে এবং
margin-bottom (বা যৌক্তিক সমতুল্য) উপরের উপাদানটির উপর
<h2>। এখানে, আমরা কেবল সেট
margin-bottom থেকে
1lh যেহেতু আমরা ফ্লেক্সবক্স ব্যবহার করি এবং মার্জিন ধসের সাথে মোকাবিলা করতে হবে না। (যদি আপনাকে মার্জিন ধসের সাথে মোকাবিলা করতে হয় তবে আপনাকে সেট করতে হবে
margin-bottom থেকে
2lh।)
আরও ভাল উপায় আছে? ঠিক আছে, এই নিবন্ধটি এটাই!
তবে আমরা সেখানে যাওয়ার আগে আসুন আমরা একটি আলাদা ইউআই বিবেচনা করি যার অনুরূপ সমস্যা রয়েছে যাতে আপনি এই সমস্যার বৃহত্তর পদক্ষেপগুলি (এবং সমাধানের গুরুত্ব) দেখতে শুরু করতে পারেন।
এখানে একটি দ্বিতীয় উদাহরণ: কার্ডের উপাদান
এখন ধরা যাক আমাদের কাছে একটি কার্ডের উপাদান রয়েছে যা দুটি অংশ, শিরোনাম এবং সামগ্রীতে বিভক্ত।
এই ধরণের উপাদানগুলিতে, শিরোনামটি প্রায়শই আলাদাভাবে স্টাইল করা হয়
font-size সামগ্রীর চেয়ে।
এই জাতীয় কার্ড তৈরি করতে, সবচেয়ে সহজ মার্কআপ হতে পারে:
<div class="card">
<h2 class="title">Card Title</h2>
<div class="content">Card Content</div>
</div>
দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা ব্যবহার করতে পারি না
lh ইউনিট কার্ডের মধ্যে প্যাডিং তৈরি করতে – এটি করার ফলে মার্জিন হয়
<h2> অনুপাতের বাইরে (অবিশ্বাস্যভাবে) ফুঁকতে উপাদান!
অবশ্যই এই ধরণের পরিস্থিতি পরিচালনা করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে।
একটি সম্ভাব্য উপায় হ’ল মার্কআপ যেমন পরিবর্তন করা
<h2> ক
<header> উপাদান। যখন আমরা এটি করি, আমরা প্যাডিং প্রয়োগ করতে পারি
<header>বর্ধিত বাইপাসিং
1lh সমস্যা।
<div class="card">
<header class="title">
<h2>Card Title</h2>
</header>
<div class="content">Card Content</div>
</div>
মার্কআপ পরিবর্তন করার সময় সমস্যাটি সমাধান করে, এটি আদর্শ নয় – যেহেতু আমরা সম্ভবত একটি অতিরিক্ত তৈরি করতে চাই না
header এটি প্রয়োজনীয় না হলে উপাদান …
ঠিক আছে, আরেকটি সম্ভাব্য পদ্ধতি হ’ল এর মতো মূল মান ব্যবহার করা
rlh। এটি অনুমতি দেয়
<h2> এবং
content একই বেস ইউনিট ব্যবহার করতে, এবং তাই, একই প্যাডিং তৈরি করুন।
তবে আমরা যদি এখনও সমস্যার মধ্যে চলে যাই
.card বিভিন্ন স্কেল প্রয়োজন
font-size মান। কল্পনা করুন আপনি একটি ছোট কার্ড তৈরি করতে চান – এখন
1rlh প্যাডিংয়ের মানটি সামগ্রীর অনুপাতে খুব বড় হয়ে যাওয়ার কারণে ঠিক দেখাবে না।
আমরা কি করতে পারি?
একটি সহজ সমাধান হ’ল পরিবর্তন করা
padding উপাদানটির সমর্থিত রূপগুলি অনুসারে মান-তবে এই ধরণের জিনিসটি হ’ল হার্ড-কোডেড এবং খুব বন্ধুত্বপূর্ণ নয় …
.card-sm { --padding: 0.75rlh; }
.card-md { --padding: 1rlh; }
.card-lg { --padding: 1.25rlh; }
বিকল্প কি?
এখানেই মূল এবং আপেক্ষিক ইউনিটগুলির মধ্যে একটি মধ্যস্থতাকারী কাজে আসতে পারে।
হ্যান্ডি ইন-মধ্যবর্তী ইউনিট
এই বিভাগটি একটি বিন্দু চিত্রিত করার জন্য নিখুঁতভাবে অনুমানমূলক সিএসএস। আমরা বাস্তবে এটি পরবর্তী বিভাগে বাস্তবে এটি করার একটি সহজ উপায় অনুসরণ করব, তাই টাইট ঝুলিয়ে দিন এবং আপাতত ধারণাগতভাবে অনুসরণ করব।
ধরা যাক আমাদের একটি ইউনিট রয়েছে যা একটি নির্দিষ্ট উপাদান থেকে এটির রেফারেন্স মান নেয়। আমরা এই কল একটি
base ইউনিট, আরও ভাল নামের অভাবের জন্য।
- সুতরাং, 1
baseফন্ট-আকারের ইউনিট হতে পারে
1bem।
- এবং 1
baseলাইন-উচ্চতা ইউনিট হতে পারে
1blh।
এই মুহুর্তে বেশ সহজ।
কল্পনা করুন যে আমরা এই বেস ইউনিট দিয়ে কার্ডগুলি স্টাইল করতে পারি। তারপরে আমরা কেবল ব্যবহার করতে পারি
1blh প্যাডিং এবং সমস্ত কিছু যথাযথভাবে আকার দেওয়া হবে:
.card {
> * { padding: 1blh; }
}
.card-sm { font-size: 0.8em; }
.card-md { font-size: 1em; }
.card-lg { font-size: 1.2em; }
হুরে?
এই পিছনে বেঁধে
.prose উদাহরণ আগে, এটি আমাদের নির্বাচকদের জটিল না করে খুব ভালভাবে সান্নিধ্য বিভ্রান্তির সমস্যাটি সমাধান করতে পারে:
.prose {
h2:not(:first-child) {
margin-top: 2blh;
}
}
এই কীভাবে কাজ করতে পারে?
এই ফাংশনটি আধুনিক সিএসএসে সহজেই যুক্ত করার জন্য, আমি দুটি সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে ভাবতে পারি:
- ধারক প্রশ্নের সাথে এটি সংযুক্ত করুন।
- অ্যাঙ্কর অবস্থানের অনুরূপ একটি সিনট্যাক্স সংজ্ঞায়িত করুন।
ধারক ক্যোয়ারী পদ্ধতি
আমরা ইতিমধ্যে মত স্টাফ আছে
cqw এবং
cqh বোঝাতে ধারক প্রস্থ এবং ধারক উচ্চতা মান। আমরা একটি থাকতে পারি তা বলার মতো কান্নার খুব বেশি দূরে নয়
cqem (ধারক-ক্যুইরি
em) ইউনিট বা
cqlh (ধারক-ক্যোয়ারী লাইন-উচ্চতা)।
এই পদ্ধতির ডাউনসাইড রয়েছে।
প্রথমত, পাত্রে একটি পিতামাতার উপাদানগুলিতে সংজ্ঞায়িত করা দরকার। এর জন্য আরও বেশি মার্কআপ প্রয়োজন এবং কোডটিকে কিছুটা জটিল এবং অযৌক্তিক করে তোলে। নীচের এই কোডটি একটি সম্ভাব্য বাস্তবায়ন হতে পারে:
<div class="container">
<div class="card">
<h2 class="title">Card Title</h2>
<div class="content">Card Content</div>
</div>
</div>
.container {
container-type: inline-size;
}
.card {
> * { padding: 1cqbl; }
}
নেস্টেড পাত্রে নিয়ে কাজ করা খুব বেশি সমস্যা নয়, কারণ আমরা সর্বদা সেট করতে পারি
container-name আমরা উত্তরাধিকারী হতে চাই। তবে, আমরা যদি বিভিন্ন ধারক রেফারেন্স ব্যবহার করতে চাই তবে কোনও সংঘর্ষ হতে পারে
cqbl এবং
cqw।
এটি কল্পনা করুন:
<!-- We might want to inherit the cqem or cqbl from here -->
<div class="container-base">
<!-- But we might need cqw or cqh from here -->
<div class="two-column-grid">
<div class="card">...</div>
<div class="card">...</div>
</div>
</div>
কিন্ডা ধারক সংঘর্ষের দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে।
অ্যাঙ্কর পজিশনিং সিনট্যাক্স
এই ক্ষেত্রে, আমরা প্রথমে আমরা যে বেসটি থেকে উত্তরাধিকারী হতে চাই তা স্থির করি। আমরা এই কল করতে পারি একটি
base-anchorবা অনুরূপ কিছু।
এখানে, আমরা স্পষ্টভাবে একটি বেস অ্যাঙ্কর নাম সেট করতে পারি – বা সম্ভবত এটি হিসাবে ছেড়ে যেতে পারে
none আমরা যদি এটির নাম চাই না। তারপরে এর মধ্যে থাকা বাকী উপাদানগুলি অবিলম্বে এই বেস মান থেকে উত্তরাধিকারী হতে পারে:
.card {
base-anchor: --card; /* or perhaps none */
> * { padding: 1blh; }
}
যদি আমাদের সম্পূর্ণ সম্পর্কযুক্ত উপাদান থেকে এই অ্যাঙ্করটি উল্লেখ করতে হয় তবে আমরা অ্যাঙ্কর নামটি উপার্জন করতে পারি এবং কেবল এটি করতে পারি:
.far-away-comp {
base-name: --card;
/* Then use blh from here */
}
ডাবল অ্যাঙ্কর
আমি ভাবতে পারি এমন একটি আকর্ষণীয় দিক হ’ল একটি সম্ভাব্য ডাবল-অ্যাঙ্কর ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেখানে
base উপাদান তার উত্তরাধিকারী হতে সক্ষম
font-size বা অন্য বেস বা এর পিতামাতার উপাদান থেকে মান।
এই নমনীয়তা আমাদের কমপ্লেক্সের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন ছাড়াই অবিশ্বাস্যভাবে সহজেই ফন্ট আকারের উপর ভিত্তি করে উপাদানগুলির বিভিন্নতা তৈরি করতে দেয়
em গণনা।
আমি কী বলছি তার একটি উদাহরণ এখানে:
.prose {
base-anchor: --prose;
font-size: 1em;
line-height: 1.5;
}
/* Inherits font-size from .prose */
/* This is automatic if base-name is not provided */
.card {
base-anchor: none;
base-name: --prose;
/* In this case, 1blh could be 1.5em */
> * { padding: 1blh; }
}
/* After inheriting the font size, since we have a base-anchor in the card, we adjust the font-size value accordingly, so:
- 1bem would mean 0.8em further in the card
- 1blh could then mean 0.8 * 1.5em = 1.2em
*/
.card.card-sm {
font-size: 0.8em;
}
আকর্ষণীয়, হ্যাঁ? এটি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য উপাদানগুলি তৈরি করার সময় সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে।
আজ এটি অনুশীলনে রাখা
আমাকে এই বিভাগটি উপস্থাপন করুন
bem এবং
blh আজ নেই। সুতরাং আমি যে কোনও বাস্তবায়ন নিয়ে আসতে পারি তা হ’ল কেবল একটি অসম্পূর্ণ স্টপ-গ্যাপ পরিমাপ।
আজ, আমরা নিশ্চিত যে আমরা এটি ব্যবহার করতে পারি
em যেমন একটি উদ্দেশ্য জন্য ইউনিট – তবে এর জন্য এটি আরও কিছুটা বেশি গণনা প্রয়োজন
em একটি আত্মীয়, একটি বেস ইউনিট নয়।
প্রথম পদক্ষেপটি নির্ধারণ করা হয়
base উপাদান – এবং
base ফন্টের আকার – যা আমরা সেট করে করতে পারি
base-size সম্পত্তি:
.card {
--base-size: 1em;
font-size: var(--base-size);
}
.card-sm {
--base-size: 0.8em;
}
আমরা তখন অনুকরণ করতে পারি
bem (বেস
em) উদ্দেশ্য ভাগ করে ইউনিট
font-size সঙ্গে
base-size::
.card {
h2 {
--font-size: 2em;
font-size: calc(var(--font-size) / var(--base-size));
}
}
দুর্ভাগ্যক্রমে, উপরের কোডটি কাজ করবে না কারণ আমরা একটি সম্পাদন করতে পারি না
calc() ইউনিট-এড মান সহ বিভাগ। সুতরাং ইউনিটগুলি থেকে সরাতে আমরা সেরা করতে পারি
--base-size।
যখন আমরা এটি করি, আমাদের আরেকটি সঞ্চালন করা দরকার
calc() আসল তৈরি করতে বেস উপাদানটিতে
font-size সম্পত্তি:
.card {
--base-size: 1;
font-size: calc(var(--base-size) * 1em);
}
তারপরে আমরা একই সঞ্চালন করি
calc() মধ্যে
<h2> এর ফন্টের আকার তৈরি করতে:
.card {
h2 {
--font-size: 2;
font-size: calc(var(--font-size) / var(--base-size) * 1em);
}
}
এটি সমস্ত “উঘ” পেতে শুরু করছে।
কেউ এই সমস্ত বয়লারপ্লেট কোড চায় না। সুতরাং, এটি একটি মিশ্রণ দিয়ে বা সম্ভবত কোনও ফাংশন দিয়ে দূরে দূরে রয়েছে। আপনি যদি সাস ব্যবহার করেন তবে আপনি এরকম কিছু কল্পনা করতে পারেন:
@mixin base-anchor() {
font-size: calc(var(--base-size) * 1em);
}
আপনি যদি টেলওয়াইন্ড ব্যবহার করেন তবে সম্ভবত আপনি এটি করতে টেলওয়াইন্ড ইউটিলিটিটি কল্পনা করতে পারেন। সর্বোপরি, টেলওয়াইন্ড ইউটিলিটিগুলি সুবিধাজনক সাস মিক্সিন হিসাবে দেখা যেতে পারে।
@utility base-anchor {
font-size: calc(var(--base-size) * 1em);
}
তারপরে আমরা এই ইউটিলিটিটি বেস উপাদানটিতে প্রয়োগ করতে পারি। কোডটি কিছুটা পরিষ্কার দেখায়:
.card {
@apply base-anchor;
--base-size: 1;
}
.card-sm { --base-size: 0.8; }
জন্য
<h2>আমরা আমাদের জন্য গণনা সম্পাদনের জন্য অন্য একটি ইউটিলিটি তৈরি করতে পারি। এটি এরকম কিছু দেখাবে:
@utility text-relative {
font-size: calc(var(--text-size) / var(--base-size) * 1em);
}
তারপরে আমরা এর মতো ইউটিলিটি ব্যবহার করতে পারি:
.card .title {
@apply text-relative;
--text-size: 2;
}
এখন, গণনা করতে
padding কার্ডের জন্য
.title উপাদান, আমাদের বিপরীত করতে হবে
font-size পেতে
base-size মান। এটি একটি দিয়ে সেরা করা হয় সিএসএস ফাংশনযা আজ ব্যাপকভাবে সমর্থিত নয়, তবে আশা করি, শীঘ্রই!
@function --bem(--multiplier) {
result: calc(var(--text-size / var(--base-size) * 1em * --multiplier));
}
আমরা তখন ব্যবহার করতে পারি
--bem কার্ডের শিরোনামে প্যাডিং গণনা করতে:
.card .title {
/* ... */
padding-block: --bem(0.5);
padding-inline: --bem(1);
}
আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে
lh মান মার্জিন এবং প্যাডিংয়ের জন্য আরও ভাল কাজ করে যেহেতু এটি উল্লম্ব ছন্দ সংরক্ষণ করে। সুতরাং, কেন একটি তৈরি করবেন না
--blh ফাংশনও?
এই ক্ষেত্রে, আমরা একটি যোগ করতে পারি
--leading পরিবর্তনশীল যে ফাংশন থেকে উত্তরাধিকারী হতে পারে:
@function --blh(--multiplier, --lh-multiplier) {
result: calc(
var(
--text-size / var(--base-size) * 1em * --multiplier *
var(--lh-multiplier, var(--leading))
)
);
}
তারপরে আমরা ব্যবহার করতে পারি
--blh এটি পছন্দ:
.card .title {
/* ... */
padding-block: --blh(0.5);
padding-inline: --blh(1);
}
আজকের আত্মায়
আমরা ব্যবহার করতে পারি না
--bem এবং
--blh উত্পাদনে কারণ সিএসএস ফাংশনগুলি এখনও সমস্ত ব্রাউজার উপলভ্য নয়। তৈরির চেতনায়
bem কাজ এখনইআমরা একটি ইউটিলিটি তৈরি করতে পারি, যা গণনা করে
--base-font-size থেকে
--font-size।
লক্ষ্য করুন এই নতুন পরিবর্তনশীল বলা হয়
--base-font-sizeনা
--base-sizeযেহেতু
--base-size ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হয়। (আমরা সিএসএস ভেরিয়েবলকে ওভাররাইট করতে পারি না))
/* I multiplied the value by 1em here to make it easy for you to use the value */
@utility base-font-size {
--base-font-size: calc(var(--base-size) / var(--font-size) * 1em);
}
আমরা একটি ইউটিলিটিও তৈরি করতে পারি
base-line-height এর মান পেতে
line-height। যখন আমরা এটি করি, আমরা যদি এও পাস করি তবে এটি আরও সহজ
--leading পরিবর্তনশীল:
@utility base-line-height {
--base-leading: calc(var(--base-font-size)* var(--leading));
}
তারপরে আমরা ব্যবহার করতে পারি
calc চালু
--base-leading আমরা যে মানগুলি চাই তা পেতে:
.card .title {
@apply text-relative;
@apply base-font-size;
@apply base-line-height;
--font-size: 2;
padding-inline: var(--base-line-height);
padding-block: calc(var(--base-line-height) * 0.5);
}
সব একসাথে রাখা
আসুন প্রথমে এটি ঘটানোর জন্য প্রথমে প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি এবং ফাংশনগুলি একসাথে রাখি:
/* The necessary utilities */
@utility base-anchor {
font-size: calc(var(--base-size) * 1em);
}
@utility text-relative {
font-size: calc(var(--font-size) / var(--base-size) * 1em);
}
/* To use this today */
@utility base-font-size {
--base-font-size: calc(var(--base-size) / var(--font-size) * 1em);
}
@utility base-line-height {
--base-line-height: calc(var(--base-font-size)* var(--leading));
}
/* Easier usage when CSS Functions become available */
@function --bem(--multiplier) {
result: calc(var(--font-size / var(--base-size) * 1em * --multiplier));
}
@function --blh(--multiplier, --lh-multiplier) {
result: calc(
var(
--font-size / var(--base-size) * 1em * --multiplier *
var(--lh-multiplier, var(--leading))
)
);
}
এখন এখানে
.card লেজওয়াইন্ডের কার্যকারিতা অর্জনের জন্য কোড আমরা কথা বলছিলাম। আপনি এটি এখানে কাজ দেখতে পারেন।
/* What we can actually use today */
.card {
@apply base-anchor;
--base-size: 1;
--leading: 1.5;
> * { padding: 1lh; }
.title {
@apply text-relative;
@apply base-font-size;
@apply base-line-height;
--font-size: 2;
padding-inline: var(--base-line-height);
padding-block: calc(var(--base-line-height) * 0.5);
}
}
.card-sm {
--base-size: 0.8;
.title {
--font-size: 1.2;
}
}
/* What we can use when CSS Functions are available */
.card {
@apply base-anchor;
--base-size: 1;
> * { padding: calc(--blh(1)); }
.title {
@apply text-relative;
--text-size: 2;
padding-block: calc(--blh(0.5));
}
}
এটি এখনও এর মতো সুন্দর নয়
bem এবং
blh সংস্করণগুলি আমি আপনাকে উপরে দেখিয়েছি, তবে খুব কমপক্ষে, আমরা কিছু ধরণের কার্যকারিতা অর্জন করি, তাই না? এবং এটি অর্ধেক খারাপ দেখাচ্ছে না!
এটি আজ দুর্দান্ত ল্যাবজ দিয়ে ব্যবহার করে
জাঁকজমকপূর্ণ শৈলী – শাখা জাঁকজমকপূর্ণ ল্যাবজ এটি ডিজাইন এবং শৈলীগুলি পরিচালনা করে – আপনি আজ ব্যবহার করতে পারেন এমন কোড রয়েছে।
আমরাও অন্তর্ভুক্ত করেছি
--bem এবং
--blh আপনি যদি তাদের সাথে খেলতে চান তবে সংস্করণগুলি।
চমত্কার শৈলী ব্যবহার করতে, কেবল গ্রন্থাগারটি ডাউনলোড করুন, আমদানি করুন
base-font-size ফাইল করুন, এবং আপনি উপরে যা দেখেছেন তা করুন!
npm i @splendidlabz/styles
@import '@splendidlabz/styles/typography/base-font-size.css'
এটাই!
এখন, আপনি যদি ওয়েব বিকাশকে আরও সহজ করার জন্য আমি রান্না করে চলেছি এমন সমস্ত সরঞ্জামগুলিতে আগ্রহী হন তবে আপনি প্রাথমিক পাখির ছাড় দখল করতে পারেন জাঁকজমকপূর্ণ প্রো প্যাকেজ আজ-এটি সমস্ত সিএসএস-ট্রিক পাঠকদের জন্য উপলব্ধ!
(আমি স্টাইলস প্যাকেজে একটি আজীবন বিকল্প যুক্ত করতে পারি কারণ এটি যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হয় But তবে এটি হওয়ার আগে এটি এক বছর বা তার বেশি হতে পারে))
ঠিক আছে, যথেষ্ট প্রচার। আসুন এখানে ফিরে আসি।
মূল এবং আপেক্ষিক মানগুলির মধ্যে এই ইউনিটটি সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন?
আমি এটিকে “বেস” বলতে দ্বিধা বোধ করি
em কারণ “বেস” এর অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে। তবে এটি একই সাথে ঠিক শোনাচ্ছে।
- কি
bemএবং
blhআপনাকে বোঝায়?
- আপনি কি ভাবেন যে আমি এই নকশার দিকটির জন্য খুব বেশি কিছু ভাবছি?
- আপনি কি এর জন্য আরও ভাল নাম পেয়েছেন?
আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই তাই দয়া করে নীচে আপনার চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিতে নির্দ্বিধায়!