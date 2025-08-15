বৈশগুলি ভার্জেন দে লা আসুনসিয়নের মিছিলে বিশ্বাসে পূর্ণ

বৃহস্পতিবার রাতে, 14 আগস্ট, দ্য ভার্জেন দে লা আসুনসিয়নের ভেস্পারস, থেকে হলি ম্যাডেরো ইন প্যারাস দে লা ফুয়েন্তে।
পবিত্র মাদিরোর এসপ্ল্যানেডে, ইভেন্টটি শুরু হয়েছিল একটি স্থানীয় গোষ্ঠীর উপস্থাপনা, পরে জন্য চিত্রটি অবতরণ করুন ভার্জিনের, কাঁধে বোঝা, থেকে হাটিলো হিল, কোথায় ম্যাডেরো ক্রস
আপনি আগ্রহী হতে পারেন: তারা সল্টিলোর দক্ষিণে দুটি মোটরসাইকেল চুরির জন্য ইয়ংকে থামায়
সাথে সঙ্গে নাচ, পুরোহিত, ফসল কাটা এবং প্যারিশিয়ানরাউদযাপন একত্রিত একটি অংশগ্রহণকারীদের প্রচুর সংখ্যক, যারা এই traditional তিহ্যবাহী ইভেন্টে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল।
শেষ করার পরে পৌরসভার মূল আইকনটির চ্যাপেল থেকে পাইরোটেকনিকস, পবিত্র মাদিরো, অংশগ্রহণকারীরা তারা পৌঁছা পর্যন্ত প্রধান রাস্তায় ভ্রমণ করেছিলেন হালকা পুকুর, যেখানে জলের আশীর্বাদ, একটি জপমালা এবং জনসাধারণের জন্য আশীর্বাদ।
পরবর্তীকালে, তীর্থযাত্রা সান্তা মারিয়া দে লাস প্যারাসের পার্শ্বে অব্যাহত ছিল, সামনে অবস্থিত ক্লক প্লাজাযেখানে দিনটি একটি ভর দিয়ে শেষ হয়েছে।
এই শুক্রবার, অনুমান দিবস, একটি সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে তাড়াতাড়ি ভরদিনের বেলা ধর্মীয় ঘটনাগুলি অনুসরণ করে, শেষ প্যারিশের পাশে রিলিক, নাচ এবং আগুনের প্রতি শ্রদ্ধা।