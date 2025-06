বোটাফোগো প্লেয়ার প্রাক্তন ফ্লেমেঙ্গো দ্বারা ব্রাজিলের সেরা নির্বাচিত হন

ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ক্লাবগুলির জন্য অসাধারণ টিকিট সহ প্রাক্তন স্ট্রাইকার দিয়েগো সুজা দেশের কেন্দ্রের এগিয়ে যাওয়ার বর্তমান দৃশ্যে মন্তব্য করে অবাক হয়ে অবাক হয়েছিলেন। ইউটিউবে “সেন্ট্রাল প্রি-গেম” চ্যানেলে লাইভে অংশ নেওয়ার সময়, প্রাক্তন খেলোয়াড় বোটাফোগো থেকে ইগর যিশুকে আজকের অবস্থানের মূল নাম হিসাবে রেখেছিলেন। ক্লাব বিশ্বকাপে রিও দলের আত্মপ্রকাশের পরপরই এই বিবৃতিটি মূলত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কারণ তিনি পেড্রো, ফ্ল্যামেঙ্গো স্ট্রাইকারকে আলাদা করে রেখেছিলেন।

সিয়াটল সাউন্ডার্সের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জয়ের গ্লোরিওসোর পারফরম্যান্স বিশ্লেষণে ডিয়েগো সুজা ম্যাচের দলের অন্যতম গোলের লেখক ইগর জেসুসের অভিনয়ের প্রশংসা করেছিলেন। প্রাক্তন খেলোয়াড়ের মতে, কেন্দ্রের ফরোয়ার্ড অ্যালভিনিগ্রো কেবল গোলের সংখ্যা দ্বারা নয়, মাঠে ভঙ্গি দ্বারাও দাঁড়িয়েছেন। “আমার জন্য, ইগর যিশু আজ ব্রাজিলের মূল কেন্দ্র এগিয়ে,” তিনি অ্যাথলিটের বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদযাপনকে তুলে ধরে বলেছিলেন।







ইগর যিশু নিল্টন সান্টোসে বোটাফোগোকে বিদায় জানিয়েছেন – ছবি: ভিটার সিলভা / বিএফআর / গ্যাভিয়া নিউজ

ইগর যিশু ছাড়াও, ডিয়েগো সুজা কায়ো জর্জি নামে একজন স্ট্রাইকার যিনি বর্তমানে ক্রুজিরোকে রক্ষা করেছেন, সেই মুহুর্তটি প্রশংসিত করার একটি বিষয়ও করেছিলেন। প্রাক্তন অ্যাথলিটের মতে, সেরি এ -তে আটটি গোল করেছেন সেলেস্টিয়াল প্লেয়ারের অভিনয়, তার মতামতকে আরও জোরদার করেছে যে ব্রাজিলিয়ান দলের ভবিষ্যতের কলগুলির জন্য উভয়কেই কার্লো অ্যানস্লোটি বিবেচনা করা উচিত। “এই দু’জন খেলোয়াড় যারা জাতীয় দলে থাকার যোগ্য ছিলেন, তারা যা উপস্থাপন করছেন তার জন্য,” তিনি যোগ করেছেন।

স্বতন্ত্র হাইলাইটগুলির বিষয়ে কথা বলার সময়, ডিয়েগো সুজা জাইর কুনহার প্রশংসা করতে ব্যর্থ হননি। সিয়াটেল সাউন্ডার্সের বিপক্ষে স্কোরিং খোলার বোটাফোগোর ডিফেন্ডারকে প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা উকিল হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, প্রাক্তন খেলোয়াড় ডিফেন্ডার যে কাজ করছেন তার সাথে গুরুত্বের সাথে মূল্যবান ছিলেন। “তিনি খুব গুরুত্ব সহকারে এবং সহজেই খেলেন,” তিনি বলেছিলেন, তিনি রিও দলের পক্ষে গোলের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।

যাইহোক, সবকিছু প্রশংসা ছিল না। বিশ্বকাপের অভিষেকের সময় বোটাফোগোর সম্মিলিত পারফরম্যান্সের মূল্যায়নে ডিয়েগো সুজা সমালোচনা করেছিলেন। তার জন্য, দলটি বিশেষত প্রথমার্ধে একটি “নিদ্রাহীন” অবস্থান উপস্থাপন করেছিল। প্রাক্তন স্ট্রাইকারের মতে, দলটির দখল নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা হয়েছিল এবং আমেরিকানরা মাঝে মাঝে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। “সিয়াটল মানের খেলা শুরু করে এবং বিরক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।

অবশেষে, ডিয়েগো সুজা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে আসন্ন প্রতিশ্রুতিগুলির জন্য বোটাফোগোকে সতর্ক করেছিলেন। তাঁর মতে, সিয়াটেলের বিরুদ্ধে দেখা পদক্ষেপের স্তর বজায় রাখা পিএসজি এবং অ্যাটলেটিকো ডি মাদ্রিদের মতো বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে বড় সমস্যা নিয়ে আসতে পারে। “For the pieces he has, I was upset with the way Botafogo played,” he concluded, pointing out the need for a more aggressive and concentrated posture in the next matches.