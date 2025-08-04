You are Here
বোটাফোগো বোর্নেমাউথ থেকে গোলরক্ষক নেটো নিয়োগের চেষ্টা করছেন
News

বোটাফোগো বোর্নেমাউথ থেকে গোলরক্ষক নেটো নিয়োগের চেষ্টা করছেন

36 -য়ার -ওল্ড আর্চার জনকে প্রতিস্থাপন করতে আসতে পারেন, যিনি ওয়েস্ট হ্যামের আউটপুট নিয়ে আলোচনা করেন, ইংল্যান্ড থেকেও




ছবি: এডি কেওগ / গেটি চিত্র – ক্যাপশন: বোটাফোগো বোর্নেমাউথ / প্লে 10 থেকে গোলরক্ষক নেটো নিয়োগের সন্ধান করছে

বোটাফোগো ইতিমধ্যে ওয়েস্ট হ্যামের (আইএনজি) জন্য আলোচনা করেছেন এমন গোলরক্ষক জনের সম্ভাব্য বিকল্পকে লক্ষ্য করেছেন। গৌরবময়, সর্বোপরি, ইংল্যান্ডের বোর্নেমাউথের 36 বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান নেটোকে নিয়োগের চেষ্টা করছেন।

এই রবিবারের “জিই” (3/8) এর তথ্য অনুসারে, বোটাফোগো আলোচনার উন্নতি হিসাবে দেখেন। গ্লোরিওসোর প্রস্তাবটিতে একটি দুটি বছরের চুক্তি, পাশাপাশি অন্য মরসুমের জন্য এক্সটেনশনের জন্য একটি ধারাও জড়িত। বর্তমানে, বোর্নেমাউথের সাথে তাঁর বন্ধন -২০২6 এর মাঝামাঝি পর্যন্ত যায়। তবে, তাকে অবশ্যই ইংরেজি দলের সাথে শেষ করতে হবে এবং বিনা ব্যয়ে পৌঁছে যাবে।

অ্যাথলেটিকো দ্বারা প্রকাশিত, নেটো 15 বছর ধরে ইউরোপে রয়েছেন। তিনি ফিয়োরেন্টিনা (আইটিএ) এর সাথে স্বাক্ষর করার সময় ২০১০ সালে ওল্ড মহাদেশে তাঁর হাঁটাচলা শুরু করেছিলেন। সেখানে তিনি একটি প্রতিমা হয়ে ওঠেন, পাঁচটি মরসুমে রয়েছেন। তারপরে তিনি জুভেন্টাসে গেলেন, যেখানে তিনি ছিলেন জিয়ানলুইগি বুফনের রিজার্ভ।

এই প্রচেষ্টার পরে, তিনি ভ্যালেন্সিয়ায় চলে এসেছেন, দুই বছরে 90 টি ম্যাচ করেছেন। তারপরে তিনি টের স্টেগেনের রিজার্ভে থাকাকালীন বার্সেলোনায় গিয়েছিলেন। 2022/23 সালে, তিনি বোর্নেমাউথের সাথে স্বাক্ষর করেছিলেন, আর্সেনালে ed ণ নেওয়ার আগে 63 টি গেম খেলেন। গনার্সে অবশ্য কেবল একটি ম্যাচে অভিনয় করেছিলেন। তিনি হোম দলে ফিরে এসে প্রিমিয়ার লিগ সামার সিরিজে দুটি ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন, এটি আরও তিনটি ইংরেজী অভিজাত প্রতিদ্বন্দ্বী জড়িত একটি বন্ধুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। এটি ওয়েস্ট হ্যামের বিপক্ষে (এই রবিবার, উপায় দ্বারা) 45 মিনিট এবং এভারটনের বিপক্ষে 45 ছিল।

সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে আমাদের সামগ্রী অনুসরণ করুন: ব্লুজস্কি, থ্রেডস, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts