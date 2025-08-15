বোডোল্যান্ড এফসি সেমিসে একটি স্পটের জন্য উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেড এফসি নিয়ে যায়

উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেড এফসি ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়নদের ডিফেন্ড করছে।
মহাদেশের প্রাচীনতম ফুটবল, ডুরান্ড কাপটি আটটি দল চূড়ান্ত পুরষ্কারের দিকে নজর রেখে তার নকআউট পর্যায়ে প্রবেশ করতে প্রস্তুত। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা উত্তর-পূর্ব ইউনাইটেডও শেষ আটটির জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে বোডোল্যান্ড এফসির বিপক্ষে শিং লক করবে।
এই গেমটি কোকরাজারের মাটিতে দুটি স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একটি বিনোদনমূলক মুখোমুখি হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। আসুন আমরা কীভাবে এই ব্লকবাস্টার প্রতিযোগিতার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তা একবার দেখে নেওয়া যাক।
স্টেকস
উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেড এফসি
গ্রুপ পর্বের সময় মালয়েশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী এবং শিলং লাজংয়ের পছন্দকে পরাজিত করে উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেড এফসি গ্রুপ ই এর বিজয়ী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। জুয়ান পেড্রো বেনালির পক্ষের লাইনে অনেক কিছু রয়েছে এবং তাদের মুকুট রক্ষার জন্য তাদের ক্ষমতায় সমস্ত কিছু করবে।
জন আব্রাহামের পক্ষে অংশীদারদের পক্ষে খুব বেশি এবং তারা শিরোনাম ধরে রাখতে কোনও পাথর ছাড়বে না। এটি হাইল্যান্ডারদের জন্য একটি পরিচিত অঞ্চল যা এটি পর পর তিনবার নকআউট করে। তারা গ্রীষ্মে একটি সত্যই শক্তিশালী দল একত্রিত করেছে এবং শুরু করার জন্য ডুরান্ড কাপে ফল বহন করতে চাইবে।
বোডোল্যান্ড এফসি
অন্যদিকে বোডোল্যান্ড এফসি এটি প্রথমবারের মতো নকআউটগুলিতে তৈরি করেছে। তারা গ্রুপ ডি -তে সেরা দল ছিল এবং যারা তাদের পথে এসেছিল তাদের সবাইকে নামিয়ে নিয়েছিল। কার্বি অ্যাংলং মর্নিং স্টারের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জয় এবং তারপরে পাঞ্জাব এফসির বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়লাভ করে।
তারা আইটিবি পুলিশের বিপক্ষে ৪-০ ব্যবধানে জয়ের সাথে গ্রুপের পর্যায়ে ছিটকে পড়ে এবং তাদের যোগ্যতা অর্জন করে। খোলেন পাইরখাত সাইমিলিহের দল এই মরসুমে দূরত্বে যাওয়ার জন্য প্রচুর সম্ভাবনা এবং ক্ষুধা দেখিয়েছে এবং অবশ্যই তাদের এ-গেমটি হাইল্যান্ডারদের বিপক্ষে টেবিলে নিয়ে আসবে।
আঘাত এবং দলের সংবাদ
উভয় দলই তাদের সমস্ত খেলোয়াড়কে তার উচ্চ ভোল্টেজ সংঘর্ষের জন্য নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত এবং উপলভ্য বলে আশা করা হচ্ছে। উভয় প্রধান কোচ তাদের জয়ের সংমিশ্রণ নিয়ে খেলায় যেতে চান বলে প্রারম্ভিক একাদশে কোনও বড় পরিবর্তন আশা করা যায় না।
মাথা থেকে মাথা
উভয় দলই অতীতে একবারে একে অপরের সাথে দেখা করেছে এবং এটি ছিল গত মৌসুমে গ্রুপ পর্যায়ে। উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেড বোডোল্যান্ড এফসির বিপক্ষে বিজয়ী হয়ে উঠেছিল যখন এই দুটি দল আঙ্কিথ পদ্মনাভান এবং জিথিন এমএসের সাথে জালের পিছনে সন্ধান করে।
পূর্বাভাস লাইন আপ
উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেড এফসি
গুরমিত সিংহ (জিকে), আশির আখতার, আশির আখতার, মিশেল জোবাকো, বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যান্ডি রদ্রিগেজ, মায়াক্কানান, চেমা নুনেজ, এমএস, ল্যালরিনজুয়াল লালবিয়াকনিয়া, আলাডিনিয়া, আলাডিনিয়া
বোডোল্যান্ড এফসি
বীরব্রাই উইল 10 ড্যামারিতে বসবাস করছেন, দাদানের সন্তান, মের।
খেলোয়াড়দের দেখার জন্য
আলেডাইন সময় (উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেড এফসি)
আলাডডাইন আজারাই 2025 ডুরান্ড কাপে উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেডের হয়ে দুটি খেলা জিতেছে। ভারতে আসার পর থেকেই তিনি একটি অবিরাম শক্তি ছিলেন এবং নিজেকে সত্যিই ভালভাবে সামঞ্জস্য করেছেন।
মরোক্কান ফরোয়ার্ড তার নামে পাঁচটি স্ট্রাইক নিয়ে ডুরান্ড কাপের শীর্ষস্থানীয় গোলদাতা এবং তার তালিকায় আরও গোল যোগ করতে চাইবেন। তিনি কীভাবে উচ্চ চাপের গেমগুলিতে পারফর্ম করবেন তা জানেন এবং পিচে তার অবদানটি উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেডের সম্ভাবনার পিছনে বলার কারণ হবে।
রবিনসন ব্লানডেন (বোডোল্যান্ড এফসি)
কলম্বিয়ার স্ট্রাইকার লিগের শীর্ষস্থানীয় পারফর্মারদের একজন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে একাধিক অনুষ্ঠানে তাঁর পক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ব্ল্যান্ডন তার পক্ষে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ম্যাচ ম্যাচ করে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তার গতি অব্যাহত রাখার আশা করবে। তিনি এখন পর্যন্ত ডুরান্ড কাপে বোডোল্যান্ডের শীর্ষস্থানীয় স্কোরার এবং এই খেলায় তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গড়।
টেলিকাস্টের বিশদ
উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেড এফসি এবং বোডোল্যান্ড এফসির মধ্যে ডুরান্ড কাপ 2025 কোয়ার্টার ফাইনাল খেলাটি শনিবার, 16 আগস্ট 2025 সালে আসামের সাই স্টেডিয়ামে, সাই স্টেডিয়ামে খেলা হবে। এটি সন্ধ্যা 7 টায় শুরু হবে। ম্যাচটি সনি টেন স্পোর্টস নেটওয়ার্ক এবং সোনিলিভে সরাসরি দেখানো হবে।
উত্তর-পূর্ব ইউনাইটেড বনাম বোডোল্যান্ড এফসি ডুরান্ড কাপ 2025 কোয়ার্টার ফাইনাল কখন?
উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেড বনাম বোডোল্যান্ড এফসি ম্যাচটি শনিবার, 16 আগস্ট 2025, সন্ধ্যা 7 টায় খেলা হবে।
কোন টিভি চ্যানেল উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেড বনাম বোডোল্যান্ড এফসি ম্যাচটি টেলিকাস্ট করবে?
উত্তর -পূর্ব ইউনাইটেড বনাম বোডোল্যান্ড এফসি ম্যাচটি সনি টেন স্পোর্টস নেটওয়ার্কে সরাসরি দেখানো হবে এবং সোনিলিভে প্রবাহিত হবে।
