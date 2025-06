বোতাম দ্বারা ব্রেইনরটকে মারছে

ইন্টারনেট আমার অস্তিত্বের নিষিদ্ধ। বিজ্ঞাপন, বিভ্রান্তি, স্পনসরড সামগ্রী, খারাপ সংবাদ, খারাপ ধারণা, আরও বিজ্ঞাপন, সামাজিক মিডিয়া, অসামাজিক মিডিয়া, আরও বেশি বিজ্ঞাপন।

এছাড়াও, আমি একজন সফটওয়্যার বিকাশকারী, সুতরাং ইন্টারনেটটি আমার জন্য মূলত অপরিহার্য, আমার আয়ের একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ এবং বন্ধু, পরিবার, প্রিয়জন, সহযোগী, পরিচিত, আমার স্পোর্টস ক্লাবের লোক, পূর্ববর্তী সমস্ত গোষ্ঠীর সুপারপজিশন এবং শত্রুদের সাথে যোগাযোগের একটি সুবিধাজনক উপায়। এবং আমি মনে করি আমার সংস্থা বিজ্ঞাপনগুলি চালায়, তাই বিজ্ঞাপনগুলি আমার পোশাক এবং খাবার এবং স্টাফের জন্য অর্থ প্রদান করে। সুতরাং আমি অনুমান করি যে ইন্টারনেটের প্রতি আমার বর্তমান অবস্থানটি কিছুটা নিরপেক্ষ-ইশ হবে তবে এটি এখনও পরিবর্তিত হতে পারে।

তবে আমি ইন্টারনেটের কিছু নেতিবাচক দিকগুলি হ্রাস বা কমপক্ষে মাঝারি করার চেষ্টা করতে পারি, বিশেষত যারা আমাকে কিছু দু: খিত আসক্তির মতো রাখে: সোশ্যাল মিডিয়া। আমি আমার নেটওয়ার্কগুলির বিজ্ঞাপন ব্লকারের মাধ্যমে এটি সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি, তবে আমার মধ্যে থাকা প্রাণীটি সেল ফোনে ওয়াইফাই বন্ধ করে এবং এইভাবে আমার সেল পরিকল্পনায় ডুম স্ক্রোলিং গ্যালোরটি বন্ধ করে সেই ব্লকটিটি ছড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়াও, আমার স্ত্রীর কাজ বা গবেষণার জন্য কিছু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রয়োজন (এবং অবশ্যই দোষী আনন্দ) কমপক্ষে কিছু সময়, তবে তিনি আমার মতো সংযম হিসাবে খারাপ। সুতরাং সম্পূর্ণ ব্লক করা কার্যকর নয়, তবে দুটি যুক্তিসঙ্গত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সীমাহীন ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের অনুমতি দেওয়া কোনওভাবেই প্রশ্নের বাইরে।

সুতরাং সমস্যাটি গাণিতিকভাবে অসমর্থিত থেকে যায়।

আজ অবধি, কখন নীল চেন হ্যাকার নিউজকে একটি সহজ প্রতিভা ধারণা পোস্ট করেছেন। নীল বর্ণনা করে যে কীভাবে একটি স্মার্ট প্লাগটি গতিশীলভাবে কিছু ইউব্লক অরিজিন তালিকাগুলি পুনরায় লেখার জন্য ব্যবহৃত হয় যাতে সমস্ত সামগ্রীতে বিভ্রান্তিকর অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়। ধারণাটি দুর্দান্ত, তবে বাস্তবায়নটি আমার/আমাদের দৃশ্যের জন্য ব্যবহারিক নয়, তাই আমি এখানে এটি খাপ খাইয়ে নিচ্ছি।

আমি ইতিমধ্যে “অ্যাডব্লক হোম” নামক আমার Gli.net রাউটারের মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক প্রশস্ত বিজ্ঞাপন ব্লকার ব্যবহার করছি। এবং ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ছাড়াই একটি স্মার্ট হোমের জন্য (উপস্থাপিত দেখুন) আমি হোম সহকারী ব্যবহার করছি।

সুতরাং আমাদের আছে:

অবশ্যই হায়ওয়ায়ার-এলওয়াই একসাথে তাদের তারের কিছু উপায় থাকতে হবে।

নীলের মতোই, আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাক্সেসের অনুমতি দেওয়ার জন্য কিছু বোতাম টিপতে চাই, তবে কেবল একটি সীমিত সময়ের জন্য (15 মিনিট বলুন)। সেই সময়টি কেটে যাওয়ার পরে, আমার স্ত্রী এবং আমাকে অবশ্যই একটি শীতল-ডাউন পর্ব সহ্য করতে হবে যতক্ষণ না আমরা আবার বোতামটি চাপতে পারি (এক ঘন্টা বলুন)। সুতরাং যখনই আমরা বোতামটি চাপছি, ফিল্টারগুলি 15 টি পাপ-ভরা মিনিটের জন্য অক্ষম করা হবে। একটি জিগবি সক্ষম স্মার্ট প্লাগ পর্যাপ্তভাবে উপযুক্ত।

অ্যাডগার্ড হোম খুব সুবিধামতভাবে gli.net এর কাঁটাচামচ/ওপেনডব্লিউআরটি (পূর্বে এলইডি, পূর্বে ওপেনডব্লিউআরটি) এর কাস্টমাইজেশনে সংহত করা হয়েছে। Frst, আমরা কাস্টম বিধি হিসাবে ব্লক করতে চাই পরিষেবাগুলি সেট আপ করি। দুঃখজনকভাবে আমরা অন্তর্নির্মিত পরিষেবাগুলি ব্যবহার করতে পারি না, কারণ তারা “কাস্টম” হিসাবে গণ্য বলে মনে হয় না এবং এভাবে টগল করা যায় না এবং বন্ধ করা যায় না।

অ্যাডগার্ড হোমের একটি দুর্দান্ত এপিআই রয়েছে, ওপেনাপি ইয়ামলে উপলব্ধ। আপনি সাধারণ ব্যবহারকারী এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে সেই এপিআইতে লগইন করেন। তবে: রাউটারগুলির প্রধান ইন্টারফেসটি কোনওভাবে প্রমাণীকরণকে বাইপাস করে, যার অর্থ অ্যাডগার্ড হোমের কোনও ব্যবহারকারী/পাসওয়ার্ড নেই যা আমরা এপিআই অ্যাক্সেসের জন্য ব্যবহার করতে পারি। এই ফোরাম লিঙ্ক বিদ্যমান সংহতকরণ না ভেঙে কীভাবে যুক্ত করা যায় তা ব্যাখ্যা করে। মূলত, আমাদের এগুলিতে হাত দিয়ে যুক্ত করতে হবে /etc/Adguard/config.yaml ফাইল। পরিবর্তন:

থেকে

name

- name : admin

- name : admin

এই পাসওয়ার্ডটি বিসি্রিপ্ট হ্যাশ admin তবে অবশ্যই আমি পাসওয়ার্ডটি ব্যবহার করছি না। হ্যাশ তৈরি করতে সাইবারচেফ ব্যবহার করুন।

হোম সহকারী একটি কার্যকরী, তবে কিছুটা হ্রাস সংহতকরণ নিয়ে আসে। এটি আমাদের যা প্রয়োজন তা করতে পারে।

এটি যে স্যুইচগুলি প্রকাশ করে তার মধ্যে রয়েছে “ফিল্টারিং”, যা কাস্টম ফিল্টার বিধিগুলির প্রয়োগকে সক্ষম বা অক্ষম করে। আমরা অটোমেশনের মাধ্যমে এই স্যুইচটি ফ্লিক করতে পারি।

কিছু পরীক্ষা এবং ত্রুটির পরে, আমি এই অটোমেশনে পৌঁছেছি, যা এখনকার মতো ঠিক কাজ করে বলে মনে হচ্ছে এবং ঠিক যেমনটি আমার ইচ্ছা ছিল।