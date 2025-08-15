You are Here
বোনাভেনচার সেক্টরের গ্রিনিং | সাইটের চারপাশে ছোটখাটো ব্যাঘাতের পরিকল্পনা করা হয়েছে

আগস্টের শেষ থেকে এবং ২০২৯ সাল পর্যন্ত, একটি ২৮২ মিলিয়ন প্রকল্পটি বনভেনচার হাইওয়েটিকে সবুজ রঙের ঘেরা একটি শহুরে বুলেভার্ডে রূপান্তর করতে গতিতে শুরু করবে। এখানে কী পরিবর্তন হবে এবং কীভাবে সাইটের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় তা এখানে।


আরবান বুলেভার্ড মোটরওয়ে

চার বছরের জন্য মন্ট্রিল ল্যান্ডস্কেপটি সংশোধন করবে এমন সাইটটির সংহতকরণ আগস্টের শেষে শুরু হবে। কাজটি স্যামুয়েল-ডি চ্যাম্পলাইন ব্রিজ এবং পিল বেসিনের প্রস্থান করার মধ্যে একটি 2.5 কিলোমিটার মহাসড়ক বিভাগকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। “আমরা এই খাতকে রূপান্তর করব। নদীর ধারে ডুবে যাওয়া এবং কংক্রিটের একটি মহাসাগর, যা একটি শহুরে বুলেভার্ডে পরিণত হবে,” কোম্পানির যোগাযোগের পরিচালক নাথালি লেসার্ড বলেছেন, লেস পন্টস জ্যাক কারটিয়ার এবং চ্যাম্পলাইন ইনকর্পোরেটেড (পিজেসিসিআই)।

জ্যাক কারটিয়ের এবং চ্যাম্পলাইন অন্তর্ভুক্ত সেতু দ্বারা সরবরাহ করা চিত্র

80,000 মিটার একটি ভার্ট করিডোর⁠2 সেন্ট লরেন্সের ব্যাঙ্কে সেট আপ করা হবে।

এই প্রকল্পটি, যা ২৮২ মিলিয়ন ডলার ফেডারেল খাম থেকে উপকৃত হয়েছে, তার লক্ষ্য একটি চক্রের পথ এবং একটি পথচারীদের ছদ্মবেশ যুক্ত করা বছরের জন্য উন্মুক্ত, “বর্তমানে সেক্টরে অনুপস্থিত সক্রিয় গতিশীলতার দুটি লিঙ্ক”। এই লিঙ্কগুলি “দ্বীপের পশ্চিমে এবং দক্ষিণ তীরে চক্র এবং পথচারী নেটওয়ার্কগুলি সম্পূর্ণ করতে ব্যবহার করা হবে যা তাদের সাথে ভিউক্স-পোর্ট এবং মন্ট্রিয়ালের সিটি সেন্টারে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সাথে সংযুক্ত করে” ব্যবহার করা হবে। নাথালি লেসার্ড যোগ করেছেন, “বসতে, বিশ্রামের জন্য, ল্যান্ডস্কেপটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জায়গাও থাকবে।”

নাথালি লেসার্ড, কোম্পানির যোগাযোগ পরিচালক লেস পন্টস জ্যাক কারটিয়ের এবং চ্যাম্পলাইন ইনকর্পোরেটেড

রেফারেন্সের জন্য, প্রজেক্ট ডিজাইনারদের দলটি স্যামুয়েল-ডি চ্যাম্পলাইন প্রমেনেডের পিছনে সমান, যা কুইবেকের সেন্ট লরেন্স নদীর তীরে 6.8 কিলোমিটারের জন্য স্থাপন করা হয়েছিল।

হপস এবং পরামর্শ

পরের পতন, বাধাগুলি “মোটামুটি হালকা” হবে, এম অনুসারেআমি কম। স্যামুয়েল-ডি চ্যাম্পলাইন ব্রিজের দিকে একটি উপায় অবরুদ্ধ করা হবে এবং অন্য দিকের একটি ট্র্যাকটি সম্ভবত ২০২26 সালে এটিতে যুক্ত করা হবে। ট্র্যাফিকের তরলতার উপর প্রভাবগুলি মূলত মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার পিক আওয়ারের সময় অনুভূত হবে।

এমনকি যদি সাইটটি খাতটির একটি উল্লেখযোগ্য রূপান্তর বোঝায়, পিজেসিসিআই প্রকল্পটি শেষ হয়ে গেলে প্রতিটি দিকে তিনটি ট্র্যাফিক লেন বজায় রাখতে চেয়েছিল। তবে সর্বাধিক গতি 70 কিমি/ঘন্টা থেকে 50 কিলোমিটার/ঘন্টা হ্রাস করা হবে। “আমরা গাড়ি, সাইকেল চালক এবং পথচারীদের মধ্যে আরও ভাল সহবাস নিশ্চিত করতে চাই। সেখানে ট্র্যাফিক লাইটের সংযোজন হবে, তবে যা বুদ্ধিমান এবং সিঙ্ক্রোনাইজ হবে,” এম বলেছেনআমি কম।

সাইটটি প্রায় এক দশক আগে শুরু হওয়া পরামর্শের সমাপ্তি। প্রক্রিয়া চলাকালীন ত্রিশটি সুদ গোষ্ঠী এবং নাগরিকদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল।

নদীতে অ্যাক্সেস

দৃ concrete⁠2। এর মধ্যে “উদ্ভিজ্জ পাবলিক স্পেস” অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যার প্রতিষ্ঠার ফলে রাস্তার পদচিহ্ন এবং তাপ দ্বীপগুলি 40 %হ্রাস করা উচিত।

জ্যাক কারটিয়ের এবং চ্যাম্পলাইন অন্তর্ভুক্ত সেতু দ্বারা সরবরাহ করা চিত্র

“বসার জায়গাগুলি, বিশ্রাম, ল্যান্ডস্কেপটি নিয়ে চিন্তাভাবনা” বাসিন্দাদের জন্য উপলব্ধ করা হবে, সংস্থা লেস পন্টস জ্যাক কারটিয়ের এবং চ্যাম্পলাইন ইনকর্পোরেটেড, নাথালি লেসার্ডের যোগাযোগ পরিচালক ব্যাখ্যা করেছেন।

সামগ্রিকভাবে, বোনাভেনচার অক্ষটি “প্রায় 32,000 গাছ, ঝোপঝাড় এবং বহুবর্ষজীবী রোপণ করে যথেষ্ট পরিমাণে ভার্দি হবে, পাশাপাশি জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষার পক্ষে অনুকূল বিকাশের সৃষ্টি”। এটি ব্রাউন সাপের মতো প্রজাতির ক্ষেত্রে। ফেডারাল গ্রুপটি তার বোনাভেনচার সলিউশন প্রকল্পের উন্নতি করারও পরিকল্পনা করেছে যা ২০১ 2016 সাল থেকে “দূষিত ভূগর্ভস্থ জলের সীমাবদ্ধ ও চিকিত্সা করে সেন্ট লরেন্স নদী সুরক্ষায় অবদান রাখে”।

আর আরইএম?

যারা বোনাভেনচারে কাজ করে ঘন ট্র্যাফিক এড়াতে চান তাদের জন্য আরইএম একটি সমাধান হতে পারে।

কয়েক সপ্তাহ বন্ধ এবং বেশ কয়েকটি ভাঙ্গনের পরে, আরইএম সোমবার 18 আগস্ট সকাল সাড়ে পাঁচটায়, বোসার্ড এবং সেন্ট্রাল স্টেশন স্টেশনগুলির মধ্যে পরিষেবা পুনরায় শুরু করে, তবে কেবল সপ্তাহে। “অপারেটিং সিস্টেম আপডেটগুলি” 23 এবং 24 আগস্ট 30 এবং 31 আগস্টের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অনুষ্ঠিত হবে, পাশাপাশি September সেপ্টেম্বর এবং September সেপ্টেম্বরের সাথে সাপ্তাহিক পরিষেবাটি অবশ্যই সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে পুনরায় শুরু করতে হবে, সিডিপিকিউ ইনফ্রা নিশ্চিত করেছে।

পরবর্তী কমিশন হিসাবে, “পরীক্ষাগুলি অগ্রগতি করছে: পুরো নেটওয়ার্কে উচ্চ -স্পিড এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্র্যাফিক শুরু হয়েছে, এবং আমাদের অপারেটর বাণিজ্যিক পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলি চূড়ান্ত করার পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যান্টেনায় বেশ কয়েকটি অপারেটিং এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা করেছেন”, সিডিপিকিউ ইনফ্রায় মিডিয়া এবং ডিজিটাল কনটার্টমেন্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত মিশেল ল্যামার্কে ব্যাখ্যা করেছেন।

“পরবর্তী কমিশনিং এখনও এই পতনের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আমরা পরীক্ষার পরে আরও বিশদ দিতে সক্ষম হব,” তিনি বলেছেন।

