কম্পিউটারের মধ্যে একটি ইউনিক্স পাইপ

$ curl -sL | sh

পেতে ডাম্বপাইপ দুটি কম্পিউটারে একটি একক কমান্ড সহ, তাদের এবং পাইপ ডেটা একটি মেশিন থেকে অন্য মেশিনে সংযুক্ত করুন। কোন অ্যাকাউন্ট নেই। কোন কনফিগারেশন।

রিসিভার

$ ./dumbpipe listen using secret key 23ryys7pgvjrr57pcrvyivdrhvqyykg2tv3leou5grm66xfd7zzq Listening. To connect, use: ./dumbpipe connect nodeecsxraxjtqtneathgplh6d5nb2rsnxpfulmkec2rvhwv3hh6m4rdgaibamaeqwjaegplgayaycueiom6wmbqcjqaibavg5hiaaaaaaaaaaabaau7wmbq

প্রেরক

echo "hello" | ./dumbpipe connect nodeecsxraxjtqtneathgplh6d5nb2rsnxpfulmkec2rvhwv3hh6m4rdgaibamaeqwjaegplgayaycueiom6wmbqcjqaibavg5hiaaaaaaaaaaabaau7wmbq

দুটি মেশিন যেখানেই থাকুক না কেন এটি কাজ করবে। বোবা পাইপ একটি উপায় খুঁজে।