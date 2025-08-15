You are Here
বোল্টন: ট্রাম্পের শুল্ক ভারতকে রাশিয়া, চীনকে আরও কাছে ঠেলে দিতে পারে
News

বোল্টন: ট্রাম্পের শুল্ক ভারতকে রাশিয়া, চীনকে আরও কাছে ঠেলে দিতে পারে

প্রাক্তন জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা জন বোল্টন বুধবার বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের শুল্ক ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও দূরে সরিয়ে রাশিয়া এবং চীনের সাথে গভীর জোটে যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতি এর আগে হুমকি দিয়েছিলেন যে রাশিয়ার কাছ থেকে আরও বেশি জ্বালানী কিনে চীনের জন্য অনুরূপ শাস্তি অনুপস্থিত ক্রেমলিন থেকে তেল কেনার জন্য ভারতে 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করার হুমকি দিয়েছিল।

সিএনএন -এর “এসি 360” -এ বুধবার উপস্থিত হওয়ার সময় বোল্টন বলেছিলেন, “আমি আপনাকে ভারতে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি, বিশেষত চীনে কোনও শুল্ক না থাকায়, যা রাশিয়ার কাছ থেকে আরও এক ভয়াবহ তেল ও গ্যাস কিনেছিল, ভারতীয়রা এই সম্পর্কে ভাস্বর এবং এই বছরের শেষের দিকে পুতিনকে ভারতে আসার কথা রয়েছে।”

তিনি আরও যোগ করেন, “২০১ 2018 সালের পর প্রথমবারের মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী চীনে যাওয়ার কথা রয়েছে।

চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বছরের শুরুর দিকে একটি উচ্চ-অংশীদার বাণিজ্য যুদ্ধে জড়িত, যেখানে শুল্কের হারগুলি ট্রিপল অঙ্কগুলিতে বেড়েছে, যার ফলে বাজারের ভয় এবং আকাশ ছোঁয়া দাম সম্পর্কে ভোক্তাদের উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

ট্রাম্প এবং চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং আমেরিকান রফতানির জন্য মাঝারি 10 শতাংশ এবং চীন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের জন্য 30 শতাংশ কম দামে সম্মত হন।

ট্রাম্প ক্রেমলিনের সাথে লেনদেনের বিষয়ে শুল্ক নিয়ে বেইজিংয়ের নেতাদের সাথে আরও একটি যুদ্ধে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রয়েছেন।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার প্রথম মেয়াদে ট্রাম্পের উল্লেখযোগ্যভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উদযাপনের জন্য দু’জন ভারত ও টেক্সাস উভয় ক্ষেত্রেই এক সাথে সমাবেশ করেছিলেন।

সেই সময় ট্রাম্প বলেছিলেন যে ভারত “আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে নিবেদিত এবং সবচেয়ে অনুগত বন্ধু।”

তবে তার সুরটি দেশের শুল্কের হারের চেয়ে আরও বেশি নির্দেশিত হয়েছে।

ট্রাম্প গত সপ্তাহে বলেছিলেন, “লোকেরা ভারত সম্পর্কে যা বলতে পছন্দ করে না – তারা সর্বোচ্চ শুল্ক দেশ। তাদের কারও সর্বোচ্চ শুল্ক রয়েছে। আমরা ভারতের সাথে খুব কম ব্যবসা করি, কারণ তাদের শুল্ক এত বেশি,” ট্রাম্প গত সপ্তাহে বলেছিলেন।

“সুতরাং, আমরা 25 শতাংশে স্থির হয়েছি, তবে আমি মনে করি যে আমি আগামী 24 ঘন্টা ধরে এটি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে তুলছি, কারণ তারা রাশিয়ান তেল কিনছে। তারা যুদ্ধের মেশিনটি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, এবং যদি তারা এটি করতে চলেছে তবে আমি খুব খুশি হব না,” তিনি যোগ করেছেন।

মোদী গত সপ্তাহে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে রাশিয়ার সাথে তার দেশের সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts