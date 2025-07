বোল্ড ট্যাক্স সংস্কারগুলি ব্যবসায়গুলিকে সামিট চার্ট হিসাবে নতুন রোডম্যাপ হিসাবে মানিয়ে নিতে ধাক্কা দেয়

নাইজেরিয়ার সরকারী ও বেসরকারী খাত জুড়ে স্টেকহোল্ডাররা গভীর সহযোগিতা এবং স্মার্ট সম্মতি কৌশলগুলির জন্য আহ্বান জানিয়েছে কারণ সর্বাধিক শ্রুতিমধুর কর সংস্কারের জন্য দেশটির চাপটি কীভাবে ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ীরা ট্যাক্স ব্যবস্থার সাথে জড়িত তা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সোমবার পিডব্লিউসি এক্সিকিউটিভ ট্যাক্স শীর্ষ সম্মেলনের জন্য লেগোসে জড়ো হওয়া, অংশগ্রহণকারীরা ২০২৫ ট্যাক্স আইনের সম্ভাব্য প্রভাব এবং নাইজেরিয়ার অর্থনৈতিক টেকসইতার জন্য অনেকে কী দেখেন তা কী দেখেন তা বিস্তৃত আর্থিক ব্যবস্থাগুলি বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

শীর্ষ সম্মেলনে ট্যাক্স প্রশাসক, নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী নেতারা এবং শিল্প বিশেষজ্ঞরা কীভাবে প্রযুক্তি-চালিত এবং সুন্দর করের দিকে দ্রুত স্থানান্তরিত হচ্ছে এমন পরিবেশকে কীভাবে নেভিগেট করতে পারেন তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আকৃষ্ট হন।

পিডব্লিউসি নাইজেরিয়ার কান্ট্রি সিনিয়র পার্টনার স্যাম আবু ব্যবসায়ীদের সংস্কারগুলিকে কমপ্লায়েন্স বাধা হিসাবে না দেখার জন্য, তবে প্রতিযোগিতা এবং বৃদ্ধির জন্য লিভার হিসাবে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি স্টেকহোল্ডারদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে আসল পরীক্ষাটি হ’ল সংস্থাগুলি কীভাবে নাইজেরিয়ার বিস্তৃত অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সাথে মানিয়ে, উদ্ভাবন এবং সারিবদ্ধ হয়।

“বিশ্ব প্রযুক্তি, টেকসইতা এবং আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতার দ্বারা পরিচালিত স্মার্ট ট্যাক্সের দিকে সরে যাচ্ছে,” আবু জোর দিয়েছিলেন যে করকে কেবল একটি বাধ্যবাধকতা হিসাবে দেখা উচিত নয়, সমৃদ্ধির সক্ষম হিসাবেও দেখা উচিত, বিশেষত আফ্রিকা কন্টিনেন্টাল ফ্রি ট্রেড এরিয়া (এএফসিএফটিএ) বড় বড় বাজারগুলি উন্মুক্ত করে।

তিনি সরকারী, বেসরকারী খাত এবং নাগরিকদের মধ্যে united ক্যবদ্ধ ফ্রন্টের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন যে সংস্কারের সাফল্য “স্বচ্ছ, ন্যায্য, এবং প্রবৃদ্ধি-ভিত্তিক ট্যাক্স সিস্টেম গড়ে তোলা” উপর নির্ভর করবে যা সম্মতি উত্সাহিত করে এবং বিনিয়োগকে আকর্ষণ করে।

Chairman of the Presidential Fiscal Policy and Tax Reforms Committee (FPTRC), Taiwo Oyedele, in his keynote, did not mince words about the urgent need to overhaul Nigeria’s outdated tax structure.

ওডেল নাইজেরিয়াকে এমন একটি ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণনা করে যা একটি আধুনিক, বৃদ্ধি-চালিত অর্থনীতির দাবি মেটাতে কয়েক দশক ধরে লড়াই করেছিল।

তিনি সংস্কারের পিছনে সম্পূর্ণ প্রসঙ্গের রূপরেখা দিয়েছিলেন-বেলুনিং debt ণ সার্ভিসিং যা প্রায় সমস্ত সরকারী রাজস্ব, একটি কর-থেকে-জিডিপি অনুপাত যা আফ্রিকান গড়ের চেয়ে অনেক নিচে, একগুঁয়ে মুদ্রাস্ফীতি এবং বিনিয়োগকে দমন করে এমন একটি বিনিময় হারকে গ্রাস করে।

২০২৩ সালের মে মাসে এই সংস্কার শুরু হওয়ার পর থেকে ওয়েডেল বলেছিলেন যে প্রারম্ভিক লক্ষণগুলি বিনিময় হারের একীকরণ, অর্থের ইতিবাচক ভারসাম্য, ৫০ শতাংশেরও কম debt ণ পরিষেবা-থেকে-রাজস্ব অনুপাত এবং ১৩.৫ শতাংশের উন্নত কর-থেকে-জিডিপি অনুপাতের উল্লেখ করে সত্যিকারের অগ্রগতির দিকে ইঙ্গিত করে।

“আমাদের সংস্কারগুলির লক্ষ্য একটি সহজ, সুন্দরী এবং আরও দক্ষ কর ব্যবস্থা তৈরি করা,” তিনি অংশগ্রহণকারীদের বলেছিলেন, মূলধন এবং বিনিয়োগের উপর ট্যাক্স স্ক্র্যাপিং কর, ফেডারেল লেভিকে সমন্বিত করার এবং আরও প্রগতিশীল করের কাঠামো রোলিংয়ের মতো ব্যবস্থাগুলি তুলে ধরে।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন, ছোট ব্যবসাগুলি এখন উচ্চতর ছাড়ের প্রান্তিকতা থেকে উপকৃত হয় যখন একটি একক ট্যাক্স সিস্টেমটি সদৃশ হ্রাস এবং সম্মতির মাথাব্যথা কমিয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে ওয়েডেল স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে শক্তিশালী স্টেকহোল্ডারকে কেনা-ইন ছাড়া সাফল্যের নিশ্চয়তা নেই।

“আমরা বিচ্ছিন্নতায় সফল হতে পারি না। আমাদের আপনার ধারণা, আপনার সমালোচনা এবং আপনার সমর্থন প্রয়োজন,” তিনি অনুরোধ করেছিলেন। পিডব্লিউসি নাইজেরিয়া করের অংশীদার, টিম সিলোমা সংস্থাগুলি মনে করিয়ে দিয়েছিল যে নতুন শাসন ব্যবস্থার অধীনে আরও কঠোর সম্মতি দাবি মোকাবেলার জন্য ডিজিটাল রূপান্তরটি গুরুত্বপূর্ণ হবে।