ব্যবহৃত গাড়ির দাম বাড়ানো হয়েছে, 2025 এর দ্বিতীয় প্রান্তিকে নতুন গাড়ির দাম কমেছে

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য অটোট্রেডারের মূল্য সূচক প্রতিবেদনটি ব্যবহৃত গাড়ির দামগুলি মৌসুমী নিয়মের বিপরীতে ব্যবহৃত হয় এবং গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দাম বাড়ছে যখন নতুন গাড়ির দাম বছরের পর বছর হ্রাস পাচ্ছে।
মার্চ থেকে, গ্রাহক আচরণটি অটোট্রেডারকে “পুল-ফরোয়ার্ড” প্রভাব বলে অভিহিত করা হয়েছে, যেখানে প্রত্যাশিত মার্কিন শুল্ক, শক্ত তালিকা এবং ক্রমবর্ধমান দামের আগে যানবাহনগুলি কেনা হয়েছিল।
২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত, প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ব্যবহৃত গাড়ির দাম বছরের পর বছর ৩.6% লাফিয়ে উঠেছে, গড়ে $ ৩,664৪ ডলার অবতরণ করেছে, যখন নতুন গাড়ির দাম ৩.৫% হ্রাস পেয়ে $ ৪,৪৪৫ ডলারে দাঁড়িয়েছে।
অটোট্রেডার বলেছেন যে 2025 সালের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন এবং ব্যবহৃত উভয় যানবাহনের দাম বাড়ার সাথে সাথে, প্রাথমিক কেনা একটি স্মার্ট কৌশল হতে পারে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে নতুন যানবাহনের তালিকা বছরের প্রথম দিকে স্থির ছিল, দামগুলি রেখে; যাইহোক, ইনভেন্টরি এখন 12% বছরের পর বছর কমে গেছে যা টানা চার মাস ধরে ব্যবহৃত গাড়ির দাম বাড়ছে এবং এখন 2024 এর দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন দাম বৃদ্ধির সাথে 2024 স্তরের উপরে বসে রয়েছে।
ব্যবহৃত গাড়ির তালিকা 16.8% হ্রাস পেয়েছে এবং চাহিদা বাড়িয়ে তুলেছে তাই যদি নতুন গাড়ির প্রাপ্যতা আরও কমে যায় তবে আরও বেশি কানাডিয়ান ব্যবহৃত যানবাহনে পরিণত হওয়ার প্রত্যাশা করুন – ড্রাইভিংয়ের দাম এখনও বেশি।
বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভিএস) ফেডারাল ইনসেন্টিভ কাট এবং নীতিগত অনিশ্চয়তার কারণে তাদের চাহিদা শীতল হিসাবে নতুন এবং ব্যবহৃত ইভিগুলির দামের সাথে ব্যতিক্রম হিসাবে প্রমাণিত হচ্ছে।
অটোট্রেডার বলেছেন যে জেইভি (শূন্য নির্গমন বাহন) বিক্রয় মার্চ মাসে প্রায় 45% এবং এপ্রিল মাসে 28% এরও বেশি হ্রাস পেয়েছে এবং ডেটা দেখায় যে ইভি গ্রহণের প্রতি আস্থা পিছলে যেতে শুরু করেছে।
