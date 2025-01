ব্যয় শোডাউন: রিপাবলিকানদের ভোটের করাল করা দরকার – তবে তারা জিজ্ঞাসা করেনি

প্রায় ছয় সপ্তাহের মধ্যে, সরকারী শাটডাউন এড়াতে আরও একটি ঝাঁকুনি থাকতে পারে।

ওয়াশিংটনের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় অবিচ্ছিন্ন গল্পগুলির মধ্যে একটি হ’ল দ্বিপক্ষীয়, বাইকামারাল কংগ্রেসনাল নেতারা, এবং শীর্ষস্থানীয় বরাদ্দকারীরা এখনও ২০২৫ অর্থবছরের বাকি অর্থের জন্য “টপলাইন” ব্যয়ের সংখ্যার বিষয়ে একটি চুক্তি করেনি – যা ১ অক্টোবর পর্যন্ত চলে। হাউস গত বছর 12 টি ব্যয়ের বিলের মধ্যে পাঁচটি মোকাবেলা করেছে – তবে এ বছর এখনও পর্যন্ত কোনওটিই নয়। সিনেট নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জ্বলতে সময় ব্যয় করেছে। মেঝে সময় একটি প্রিমিয়ামে হয়। সিনেট ডেমোক্র্যাটরা যখন জায়গাটি চালিয়েছিল তখন তারা মেঝেতে শূন্য বরাদ্দ বিল রেখেছিল। এবং এই বছর এখন পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ জিওপি সহ।

সুতরাং ওয়াশিংটনের নতুন দিনটি যখন কংগ্রেসনাল ব্যয়ের কথা আসে তখন পুরানো দিন।

সরকারী শাটডাউন এড়াতে নতুন সময়সীমা ১৪ ই মার্চ। রিপাবলিকানরা হাউস, সিনেট এবং হোয়াইট হাউস নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যয়ের বিলগুলি নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কী চান তা স্পষ্টতই অস্পষ্ট। অবশ্যই, ডিসেম্বরে তিনি কী চেয়েছিলেন তা পরিষ্কার ছিল না – যতক্ষণ না তিনি শেষ মুহুর্তে এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক আগুনের ঝড় যা ক্যাপিটল হিলকে সিঙ্গ করতে চলেছে

সেপ্টেম্বরে, হাউস স্পিকার মাইক জনসন, আর-লা। ক্রিসমাস পর্যন্ত ব্যয়ের লড়াইকে শাস্তি দিয়েছেন। এবং তারপরে জনসন একটি বিশাল, 1,500 পৃষ্ঠার বিল প্রকাশ করেছিলেন যা রাষ্ট্রপতি, ইলন মাস্ক, বিবেক রামস্বামী এবং অন্যান্য রক্ষণশীলদের উত্সাহিত করেছিলেন।

শেষ মুহুর্তে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প debt ণ সিলিং বাড়ানোর দাবি করেছিলেন। তিনি পথ ধরে সরকারী শাটডাউন করার পক্ষেও পরামর্শ দিয়েছিলেন।

জনসনকে ভোটের ঠিক কয়েক ঘন্টা আগে ফ্লোর থেকে ব্যয় করা সেই প্যাকেজটি কাটাতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত শুরু হয়েছিল, অবশেষে 20 ডিসেম্বরের সময়সীমার ঠিক আগে একটি চর্বি বিল পাস করে।

এবং তাই, আমরা এখানে আবার যাই।

“আমি মনে করি আমরা একটি সিআর এর দিকে তাকিয়ে আছি,” ব্যয় প্রক্রিয়াটির কাছাকাছি একজন প্রবীণ হাউস রিপাবলিকানকে বিলাপ করেছেন।

নিরবচ্ছিন্নদের কাছে, একটি “সিআর” হ’ল কংগ্রেস-স্পেক একটি “অব্যাহত রেজোলিউশন”। কোনও নতুন প্রোগ্রাম বা ব্যয় শুরু না করে – বর্তমান স্তরে সরকারকে তহবিল দেওয়া একটি স্টপগ্যাপ বিল।

প্রাক্তন হাউস স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি, আর-ক্যালিফ।, 2023 সালের সেপ্টেম্বরে একটি শাটডাউন এড়াতে সিআর অনুমোদনের জন্য কনজারভেটিভদের সাথে সমস্যায় পড়েছিলেন। জনসন ব্যক্তিগত ব্যয়ের বিলগুলি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০২৩ সালের শুরুর দিকে এই গ্যাভেলটি দখল করেছিলেন। তবে জনসনেরও তা করতে লড়াই হয়েছিল।

স্পিকার জনসন প্রথম 100 দিনের স্প্রিন্টের ব্যস্ততার মধ্যে ট্রাম্পকে কংগ্রেসকে সম্বোধন করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন

ফ্রিডম কক্কাসের কিছু সদস্য ভোটদানের বিরোধিতা করছেন যে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন ব্যয় বিল একটি সিআর এর মতো। তাহলে হাউস রিপাবলিকানরা কী করবেন?

একাধিক র‌্যাঙ্ক-ও-ফাইল রিপাবলিকান পর্যবেক্ষণ করেছেন যে কংগ্রেস জানুয়ারীর প্রথম দিকে অধিবেশনে ফিরে আসার পর থেকে হাউসটি কয়েকটি বিল ছিটকে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তবে তা হয়নি। হাউস রিপাবলিকানরা ডোরাল, ফ্লা -তে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের গল্ফ ক্লাবে হডল করার সময় এটি এসেছে। সভার কেন্দ্রবিন্দু হ’ল জিওপি -র “বিগ, বিউটিফুল বিল” এর করকে শুল্ক হ্রাস এবং সরকারী ব্যয়কে স্ল্যাশ করার জন্য দৃ concrete ় পরিকল্পনাগুলি বের করা। তবে এই পদক্ষেপের দিকে এত মনোযোগ দেওয়ার কারণে, কিছু রিপাবলিকান বরাদ্দের সংঘর্ষের ঘটনাগুলি ভুলে গেছে তবে ভুলে গেছে।

যতক্ষণ না তারা না।

এবং, একপাশে, “বড়, সুন্দর বিল” একজন মনিকারকে পাওয়া উচিত? আমাদের কি এটিকে বিবিবি বলা উচিত? অবশ্যই, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিডেনের সামাজিক ব্যয় এবং জলবায়ু প্যাকেজ সম্পর্কে প্রাথমিক চেষ্টাটিকে ২০২১ সালে “বিল্ড ব্যাক বেটার” বলা হয়েছিল। সরকারী ওয়াশিংটন কখনও কখনও এটিকে বিবিবি হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। প্রাক্তন সেন জো জো মাঞ্চিন, আইডাব্লু.ভি., বিবিবি ডিওএ তৈরি না করা পর্যন্ত এটি।

118 তম কংগ্রেস – 3 জানুয়ারী, 2023, 3 জানুয়ারী, 2025 পর্যন্ত চলমান – নাটক দিয়ে স্টক করা হয়েছিল। বাড়িটি স্পিকার নির্বাচন করতে হোঁচট খেয়েছে। তারপরে কয়েক মাস পরে ম্যাকার্থিকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। জনসনকে নির্বাচিত করার আগে বাড়িটি তিন সপ্তাহ ধরে ছিল। প্রাক্তন রেপ। জামাল বোম্যান, ডিএনওয়াই, একটি ভোটের সময় একটি মিথ্যা আগুনের অ্যালার্মটি ঝাঁকুনির পরে নিজেকে আইনী সমস্যায় ফেলেছিলেন – সরকারী শাটডাউন এড়াতে ব্যঙ্গাত্মকভাবে যথেষ্ট। প্রাক্তন রেপ। জর্জ সান্টোস, আরএনওয়াইয়ের বহিষ্কার ছিল। এবং হ্যাঁ, সরকারী শাটডাউন এবং এমনকি একটি debt ণ সিলিং সংকট সহ একাধিক ফ্লার্টেশন।

তবে সমস্ত পান্ডেমোনিয়ামের মধ্যে, আগের দু’বছর ধরে ঘটেনি এমন একমাত্র জিনিসটি ছিল একটি শাটডাউন।

তারা কি ধারাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে?

গত কংগ্রেসের সময় সরকার কখনই বন্ধ হয়ে যায় নি কেবল কারণ হাউস ডেমোক্র্যাটরা – সংখ্যালঘুতে – রিপাবলিকানদের জামিন দিতে রাজি ছিলেন – যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

ডেমোক্র্যাটরা একটি আর্থিক বিপর্যয় এড়াতে গত কংগ্রেসে বল খেলতে এবং “সঠিক কাজ” করতে ইচ্ছুক ছিল। তবে রিপাবলিকানদের সাথে গণতান্ত্রিক ধৈর্য পাতলা হয়ে গেছে। ডেমোক্র্যাটরা যখন সিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিডেন হোয়াইট হাউস দখল করেছিলেন তখন এটি সাহায্য করা একটি বিষয় ছিল। হাউস ডেমোক্র্যাটরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রশাসনের অধীনে এবং কংগ্রেসের জিওপি নিয়ন্ত্রণের অধীনে দাতব্য হতে পারে না।

আপনার সত্যই হাউস সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফরিস, ডিএনওয়াই।, যদি তারা কোনও সরকারী শাটডাউন এড়াতে সহায়তা করে – বা debt ণের সিলিংয়ের সাথে সংঘর্ষ থেকে জাতিকে আটকাতে সহায়তা করে তবে তারা কী পাউন্ড মাংসের অনুরোধ করতে পারে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। একটি সম্ভাব্য অনুরোধ: পরের বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে ওবামা কেয়ার ট্যাক্স ক্রেডিটগুলি পুনরায় আপ করা। এটি করতে ব্যর্থতা 20 মিলিয়নেরও বেশি আমেরিকানদের জন্য প্রধান প্রিমিয়াম হাইকগুলিকে ট্রিগার করবে।

তবে জেফরিস এটি দুর্দান্ত খেলেছে।

“রিপাবলিকানরা আমাদের সাথে যোগাযোগের কোনও লাইন খুলে ফেলেনি And এবং তারা আমেরিকাতে পরিষ্কার করে দিয়েছে যে তাদের একটি বড়, বিশাল, সুন্দর ম্যান্ডেট রয়েছে, যা সম্ভবত আমাদের কাছে বোঝায় যে তারা এড়াতে তারা নিজেরাই একটি ব্যয় চুক্তি পাস করার ইচ্ছা করে নিজেরাই একটি সরকারী শাটডাউন এবং নিজেরাই debt ণের সিলিং বাড়ানোর জন্য, “জেফরিস বলেছিলেন। “আমাকে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন নয় They তারা জানে আমি কোথায় আছি They তারা আমার নম্বরটি জানে। আমি এই বিষয়গুলির একটি সম্পর্কে একটিও কল পাইনি।”

জিওপি বিবিবিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সরকারী তহবিলের উপর নয়। এমনকি কিছু জিওপি সদস্যও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রিপাবলিকানরা তাদের পশ্চাদপসরণ এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের জন্য দক্ষিণ ফ্লোরিডায় যাওয়ার পরিবর্তে ওয়াশিংটনে অধিবেশনেই থাকা উচিত ছিল।

রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের যখন তারা সিনেট নিয়ন্ত্রণ করে বিলগুলি ব্যয় করে বিলগুলি অগ্রসর করার সমস্যা ছিল তখন তাদের দোষ দিয়েছেন। কারণ এটি একটি ফিলিবাস্টারকে কাটিয়ে উঠতে 60 টি ভোট লাগে। সিনেট ডেমোক্র্যাটরা কোনও ব্যয় বা debt ণের সিলিং বিলে সহায়তা করতে আগ্রহী হবে না যদি না তারা বড় জয়গুলি সুরক্ষিত করে।

তবে যখন দোষের খেলাটি আসে, রিপাবলিকানরা এই রাউন্ডে সহায়তা না করার জন্য ডেমোক্র্যাটদের দিকে তীর্থ্নতা ফেলতে পারে না। জিওপি তার সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তার “ম্যান্ডেট” হাউসে শাসন করার জন্য কেটে গেছে। রিপাবলিকানদের সরকারকে তহবিল সরবরাহ এবং debt ণের সিলিং সংকট এড়াতে ভোট গ্রহণ করা এই দায়িত্ব। রিপাবলিকান ট্র্যাক রেকর্ডগুলি তাদের পক্ষে সর্বসম্মততা পাওয়ার রেকর্ডটি কার্যত শোনা যায় না।

তার মানে জিওপি সম্ভবত ডেমোক্র্যাটদের পরিচালনার জন্য সহায়তা প্রয়োজন।

এবং ডেমোক্র্যাটরা একটি রাজার মুক্তিপণ অনুরোধ করতে পারে।

যদি তাদের কখনও জিজ্ঞাসা করা হয়।