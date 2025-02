ব্যাংকটি না ভেঙে কীভাবে আপনার ছোট ব্যবসা বাড়ানো যায়

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।

প্রতিদিন একটি ছোট ব্যবসা চালানো মনে হয় যেন সবসময় আপনার পথে অন্য কার্ভবল আসে। আমি এটা পেয়েছি। প্রতিযোগিতা মারাত্মক; সংস্থানগুলি শক্ত। তবে আপনি কত টাকা ব্যয় করেন বা আপনি কতগুলি বিজ্ঞাপন চালান তা থেকে বৃদ্ধি আসলে আসে না। এটি কৌশল, ফোকাস এবং সত্যিকার অর্থে কী কাজ করে তা বোঝা থেকে আসে।

আপনি কীভাবে আপনার বিপণন হারাতে বা আপনার বাজেট নষ্ট না করে আপনার বিপণনকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে পারেন তা এখানে।

ঝড় আবহাওয়া

প্রতিটি ছোট ব্যবসায়ের মালিক জানেন যে এটি কোনও সরল রাস্তা নয়। আমি সেখানে ছিলাম – ক্রমাগত কঠিন সময়ে ব্র্যাকিং করা, শক্ত কল করা এবং আশা করা যায় যে আমি যথেষ্ট গ্রিট পেয়েছি। পরিসংখ্যান মিথ্যা বলে না – ছোট ব্যবসায়ের 20% এটি তাদের প্রথম বছর পেরিয়ে যাবেন না এবং অর্ধেক পাঁচ বছরের মধ্যে চলে গেছে।

তবে সাফল্য সবচেয়ে বড় ব্যয়কারী বা ফ্ল্যাশিয়েস্ট বিপণনকারীর কাছে যায় না। এটি এমন ব্যবসায়ের দিকে যায় যা দীর্ঘ পথের জন্য কীভাবে নিজেকে অবস্থান করতে পারে তা জানে।

আপনার অস্ত্রাগারের অন্যতম শক্তিশালী সরঞ্জাম? শক্তিশালী ব্র্যান্ড সচেতনতা বিল্ডিং। যখন আপনার শ্রোতারা জানেন যে আপনি কে, আপনি যা দাঁড়িয়েছেন তা বিশ্বাস করে এবং আপনার যে মূল্য নিয়ে আসে তা বোঝে, আপনি স্থায়িত্ব এবং বৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করছেন।

আপনি আপনার ব্যবসা জানেন মত ​​আপনার শ্রোতাদের জানুন

আপনি কার সাথে কথা বলছেন তা যদি আপনি না জানেন তবে আপনার বিপণন অন্ধকারে একটি শট।

আপনি কোন বয়সসীমা লক্ষ্য করছেন? কোন লিঙ্গ পছন্দ আছে? তারা কোথায় অবস্থিত এবং তাদের আয়ের সীমাটি কী হওয়া উচিত? এমনকি আপনি এটিকে তাদের আচরণ, ব্যথার পয়েন্ট, মান এবং আগ্রহগুলিতে আরও নিতে পারেন।

তাদের মাথায় .ুকুন। তাদের রাতে কী রাখে? তারা কোন সমস্যা সমাধান করতে মরিয়া?

এটি চিত্রিত হওয়ার সাথে সাথে, আপনি এখন এগুলিকে আরও ছোট, নির্দিষ্ট গোষ্ঠীতে সংকীর্ণ করতে পারেন, আপনার বার্তাটি আরও কার্যকর এবং উদ্দেশ্যমূলক হওয়া সহজ করে তোলে। “প্রত্যেককে” টার্গেট করার পরিবর্তে, “কাউকে” ফোকাস করুন। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনার শ্রোতাদের বোঝা নিশ্চিত করে যে আপনার প্রচারগুলি তাদের প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে অনুরণিত হয়, শেষ পর্যন্ত আরও ভাল ফলাফল চালায়।

গ্রাহক অন্তর্দৃষ্টি লাভ

এর চেয়ে ভাল পদ্ধতির আর নেই প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন আপনার গ্রাহকদের চোখের চেয়ে। আপনার গ্রাহকরা আপনার সেরা সমালোচক, আপনার বৃহত্তম অনুরাগী এবং তারা এমন দাগগুলি দেখতে পান যা আপনি ব্র্যান্ড হিসাবে অন্ধ হয়ে যেতে পারেন।

জরিপ, সোশ্যাল মিডিয়া অন্তর্দৃষ্টি বা এমনকি তাদের আচরণ এবং প্রয়োজনগুলি উদঘাটনের জন্য সরাসরি কথোপকথনগুলির মতো সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করুন। তাদের পছন্দগুলি এবং ক্রয়ের নিদর্শনগুলি দেখতে বিশ্লেষণগুলি ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

আপনি যখন তাদের ব্যথার পয়েন্টগুলিতে সরাসরি কথা বলেন, আপনার বার্তাটি আরও ভালভাবে অবতরণ করে – এবং আপনার প্রচেষ্টা পরিশোধ শুরু হয়।

আটকে থাকা একটি ব্র্যান্ড তৈরি করা

আপনার ব্র্যান্ডের গল্পের একটি কাজ রয়েছে: আপনি যা করেন তা কেন করেন তা যোগাযোগ করে।

আপনার ব্র্যান্ডটি আপনার গল্প, আপনার মূল্যবোধ এবং আপনি আপনার গ্রাহকদের কাছে প্রতিশ্রুতি। এটিই আপনাকে পাশের ব্যবসায়ের থেকে আলাদা করে তোলে – এবং এটিই মানুষকে ফিরে আসতে রাখে।

আপনি যে আখ্যানটি বলছেন তা সম্পর্কে চিন্তা করুন। আপনার ব্যবসায়ের অস্তিত্ব কেন? আপনি কোন সমস্যা সমাধান করছেন? যখন আপনার ব্র্যান্ডের গল্পটি আপনার দর্শকদের সাথে একটি সংবেদনশীল সংযোগ তৈরি করে, আপনি বিশ্বাস এবং আনুগত্য তৈরি করবেন। স্বচ্ছ হন, খাঁটি হন এবং ধারাবাহিক হন।

আপনার ব্র্যান্ডিংকে সমস্ত ফ্রন্টে ধারাবাহিকভাবে রাখা

রক্ষণাবেক্ষণ ধারাবাহিক ব্র্যান্ডিং আপনাকে আয় 10%-20%বাড়াতে সহায়তা করতে পারে। তবে এটি করার জন্য, আপনার শ্রোতাদের আপনি কে এবং প্রতিবার আপনার ব্যবসায়ের সাথে যোগাযোগ করার সময় আপনি কী দাঁড়িয়ে আছেন তা জানতে হবে। এটি আপনার লোগো, আপনার স্বর, বা আপনি যে ধরণের সামগ্রী পোস্ট করেন তা, ধারাবাহিকতা বিশ্বাস তৈরি করে।

আপনার ওয়েবসাইট থেকে আপনার ওয়েবসাইট থেকে আপনার সামাজিক মিডিয়া এবং এমনকি মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়াতে আপনার ব্র্যান্ডিংটি সমস্ত প্ল্যাটফর্ম জুড়ে সারিবদ্ধ রাখুন। এখানে লক্ষ্যটি তাত্ক্ষণিকভাবে স্বীকৃত হওয়া এবং একটি ছাপ তৈরি করা যা স্থায়ী হয়।

বিক্রয় বন্ধ করুন, সম্পর্ক তৈরি শুরু করুন

বিক্রয় লক্ষ্য, রূপান্তর হার, উপার্জন লক্ষ্যগুলি – সংখ্যায় ধরা পড়া সহজ। আমি যা শিখেছি তা হ’ল আপনার গ্রাহকরা দেখা, শুনেছেন এবং মূল্যবান বোধ করতে চান। আপনি যদি এটি সরবরাহ করতে পারেন তবে তারা চারপাশে থাকবে – এবং তারা আপনার সম্পর্কে অন্যদেরও বলবে।

আপডেটগুলি ভাগ করুন, শিক্ষামূলক সামগ্রী অফার করুন এবং আপনার দর্শকদের সাথে মাইলফলক উদযাপন করুন – এই সমস্ত কিছু করার জন্য ইমেল একটি দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম। সোশ্যাল মিডিয়ায়, মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাতে, প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং আপনার ব্যক্তিত্ব দেখানোর জন্য সময় নিন। লোকেরা যখন মনে করে যে তারা কেবল কোনও মুখহীন ব্র্যান্ড নয়, সত্যিকারের ব্যক্তির সাথে জড়িত, তারা অনুগত থাকার সম্ভাবনা বেশি।

একটি দুর্দান্ত গ্রাহকের অভিজ্ঞতার শক্তি হ্রাস করবেন না। আপনার ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা থেকে শুরু করে ক্রয় পোস্ট সমর্থন পর্যন্ত প্রতিটি টাচপয়েন্ট বিষয়। এটিকে নির্বিঘ্ন করুন, এটিকে উপভোগযোগ্য করুন এবং সর্বদা আপনার গ্রাহকদের তাদের মতামত মূল্যবান বলে দেখান।

স্মার্ট কাজ করার জন্য লিভারেজ প্রযুক্তি, শক্ত নয়

প্রযুক্তি এমন সরঞ্জাম এবং প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে বিপণনের বিবরণটিকে পুনরায় আকার দিয়েছে যা আপনার শ্রোতাদের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং সাফল্যের পরিমাপকে আরও সহজ করে তোলে। প্রচারগুলি, সময়সূচী এবং পারফরম্যান্স ট্র্যাকিংকে সহজ করার জন্য ছোট ব্যবসায়ীদের সোশ্যাল মিডিয়া সরঞ্জাম, ইমেল বিপণন এবং সিআরএম সর্বাধিক করা এখন অনেক সহজ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কেবল বড় সংস্থাগুলির জন্য নয়। আপনি যদি ইতিমধ্যে না থাকেন তবে এটির সাথে খেলতে কিছুটা সময় নিন। Use it to fine-tune your ideas, craft a sharper content strategy and deliver personalized marketing that speaks directly to your audience’s biggest needs. এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন: আপনার গ্রাহকদের রাতে রাখতে সমস্যাগুলি কী কী? এআই আপনাকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অন্তর্দৃষ্টি সহ সেই ব্যথা পয়েন্টগুলির চেয়ে এগিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারে।

এই বলে, টেক পুরো শোটি চালাতে দেবেন না। দিন শেষে, লোকেরা এখনও মানুষের মিথস্ক্রিয়া কামনা করে। আপনার দর্শকদের সাথে আপনার যে সংযোগটি রয়েছে তা আরও শক্তিশালী করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করুন, এটি প্রতিস্থাপন করবেন না।

বিভাজন চিন্তাভাবনা

আপনার ব্যবসা বাড়ানোর অর্থ এই নয় যে আপনার বাজেট ফুঁকানো বা প্রতিটি প্রবণতার পরে চলমান। আমি শিখেছি যে ইচ্ছাকৃত কাজ হচ্ছে। রিয়েল, টিপানোর সমস্যাগুলি ঠিকানা – আপনার শ্রোতা যে ধরণের সমাধান করার চেষ্টা করছে তা যে ধরণের। অর্থপূর্ণ উপায়ে মানুষের সাথে সংযুক্ত হন। এভাবেই আপনি আপনার ছোট ব্যবসায়কে জ্বালান – এবং এভাবেই আপনি সাফল্য লাভ করেন।