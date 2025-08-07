ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড এক বছরে পঞ্চমবারের জন্য সুদের হার কেটে দেয় মূল্যস্ফীতি সত্ত্বেও: লাইভ আপডেটগুলি

এর দ্বারা মানি সাংবাদিক এবং জেমি বুলেন, লাইভ কভারেজ সম্পাদক
আপডেট:
ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের সাথে কাটতে প্রত্যাশার সাথে আজ orrow ণ গ্রহণের ব্যয়গুলি সহজ হবে সুদের হার পুনরুত্থিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে দীর্ঘকালীন ভয় সত্ত্বেও।
অর্থনীতিবিদরা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করেন যে ব্যাংকের মুদ্রা নীতি কমিটি (এমপিসি) ঘোষণা করবে যে বেস হারটি 0.25 শতাংশ পয়েন্ট কমিয়ে 12 টায় 4 শতাংশে কমিয়ে আনা হবে।
গত বছরের আগস্টে বেস রেট ৫.২৫ শতাংশে বেড়েছে এবং কিছু বন্ধকী ধারক এবং বাড়ির ক্রেতাদের চাপ আরও মুক্তি দিতে সহায়তা করার পর থেকে এটি orrow ণ গ্রহণের ব্যয়ের পঞ্চম হ্রাস হবে।
তবে এই পদক্ষেপটি যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির রাষ্ট্রের আশঙ্কার মধ্যে এসেছে মুদ্রাস্ফীতি জুনে ১৮ মাসের উচ্চতায় পৌঁছেছে ৩.6 শতাংশে উঠে, বেকারত্ব বেড়েছে ৪.7 শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা মে মাসে চার বছরে সর্বোচ্চ স্তর।
এটি মে মাসে 0.1 শতাংশ জিডিপি সংকোচনের অনুসরণ করে, আগের মাসে 0.3 শতাংশ হ্রাস এবং চাকরির বাজারে ক্রমবর্ধমান চাপের লক্ষণগুলির পরে।
ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি এই মাসের শুরুর দিকে বলেছিলেন যে চাকরির বাজার দুর্বল হওয়ার লক্ষণ দেখালে ব্যাংক হার হ্রাস করতে প্রস্তুত থাকবে।
নীচে লাইভ আপডেট
আপনার অর্থের জন্য ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের সুদের হার 4% এর অর্থ কী
ব্রেকিং:বিওই বেস হার 4% এ কেটে দেয়
ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের মুদ্রানীতি কমিটি বেস রেটকে 25 বেসিক পয়েন্ট হ্রাস করতে ভোট দিয়েছে 4 শতাংশে।
পূর্ববর্তী সুদের হার হ্রাস
গত আগস্টে, বেস রেট 5.25 শতাংশে পৌঁছেছে।
তার পর থেকে আজ চারটি কাট হয়েছে এবং একটি পঞ্চম আশা করা হচ্ছে।
আসুন আপনাকে পূর্ববর্তী হ্রাস এবং কখন ঘটেছিল তা স্মরণ করিয়ে দিন।
আগস্ট 2024 – সুদের হার 5.25 শতাংশ থেকে 5 শতাংশে কেটে গেছে
নভেম্বর 2024 – 5 শতাংশ থেকে 4.75 শতাংশে কাটা
ফেব্রুয়ারী 2025 – 4.75 শতাংশ থেকে কাটা 4.5 শতাংশ
মে 2025 – 4.5 শতাংশ থেকে 4.25 শতাংশে কাটা
ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত
আমরা নতুন সুদের হারের ঘোষণার পরে আজ বিকেলে অ্যান্ড্রু বেইলির কাছ থেকে শুনতে আশা করছি।
এই সিদ্ধান্তের পাশাপাশি, ব্যাংকটি পরবর্তী তিন বছর ধরে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির জন্য নতুন পূর্বাভাসও প্রকাশ করবে।
এটি সরকারী বন্ড বিক্রয় গিল্ট বাজারকে প্রভাবিত করেছে কিনা তাও বিনিয়োগকারীদের আপডেট করবে।
মিঃ বেইলি (গত মাসে চিত্রিত) বেলা সাড়ে বারোটার দিকে বক্তব্য রাখবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
স্টারমার সতর্কতার মধ্যে শ্রমের মুখোমুখি কর বাড়ানোর বিষয়টি অস্বীকার করতে অস্বীকার করেছেন £ 50 বিলিয়ন ব্ল্যাকহোল
আজকের সুদের হারের সিদ্ধান্তটি আসে যখন অর্থনীতিবিদরা অনুমান করেন যে আসন্ন শরতের বাজেটে বইগুলির ভারসাম্য বজায় রাখতে চ্যান্সেলর রেচেল রিভস কী করবেন।
এই সপ্তাহের শুরুতে, একটি অর্থনৈতিক থিঙ্কট্যাঙ্ক বলেছে যে এমএস রিভসকে উচ্চতর কর বা 2029/30 এর মধ্যে কম ব্যয় করে বার্ষিক 51 বিলিয়ন ডলার খুঁজে পেতে হবে।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রিসার্চ (এনআইইএসআর) চ্যান্সেলরের ‘ওয়েফার পাতলা’ হেডরুমটি £ 9.9 বিলিয়ন ডলারের হেডরুমটি খুঁজে পেয়েছে যে তিনি গত বছর নিজেকে রেখে গেছেন, এবং এখন £ 41.2 বিলিয়ন ডলার বাজেটের ঘাটতি রয়েছে।
গতকাল বক্তব্য রাখেন, স্যার কেয়ার স্টারমার পরবর্তী বাজেটে আরও ট্যাক্স বৃদ্ধির বিষয়টি বাতিল করতে অস্বীকার করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে এমএস রিভস শ্রমের পরবর্তী আর্থিক প্যাকেজে ‘জীবনযাত্রার মান’ এবং ‘লোকেরা আরও ভাল বোধ করছেন’ এর দিকে মনোনিবেশ করবেন।
সুদের হার কাটাতে ব্যবসায়ী হিসাবে 4 টি সার্জ
গতকাল এফটিএসই 100 একটি নতুন রেকর্ডে এসেছিল কারণ ব্যবসায়ীরা ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড থেকে অন্য সুদের হারের উপর বেট রেখেছিল।
সূচকটি মঙ্গলবার 9142 পাস করার পরে একই রকম রেকর্ড-ব্রেকিং সেশনের পরে 9164.31 এ 0.2 শতাংশ বা 21.58 পয়েন্ট বন্ধ করে দিয়েছে।
ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার কাছ থেকে তেল আমদানির প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণ এশীয় জাতির কাছ থেকে পণ্যগুলিতে ৫০ শতাংশ শুল্ককে চড় মারবেন বলে ঘোষণা করার পরে ব্যবসায়ীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল।
এফটিএসই ১০০ টি বীমাকারী হিসকক্সের দ্বারা উচ্চতর নেতৃত্বে ছিল, যা 9.4 শতাংশ বা 119 পি লাফিয়ে 1379p এ দাঁড়িয়েছে বলে ঘোষণা করার পরে এটি তার স্টক বাইব্যাক পরিকল্পনাগুলি £ 75 মিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে দেবে।
কলাম মুরহেডের পুরো গল্পটি এখানে পড়ুন:
বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গি: ব্যাংকের অর্থনীতিবিদরা বিভক্ত হবে তবে সুদের হার ‘প্রায় নিশ্চিত’ কেটে গেছে
অর্থনীতিবিদরা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের অর্থনীতিবিদরা আজ সুদের হার হ্রাস করবেন কিনা তা নিয়ে বিভক্ত হয়ে যাবে তবে যোগ করেছেন আরও একটি হ্রাস ‘প্রায় নিশ্চিত’।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এই কাটা ব্যয় ব্যয়কে উত্সাহিত করতে সহায়তা করতে পারে কারণ ব্যবসায়গুলি উচ্চ শ্রম ব্যয়ের মুখোমুখি হয় এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা আরোপিত শুল্ক বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তায় যুক্ত করেছে।
ইওয়াই আইটেম ক্লাবের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ম্যাট সোয়ানেল বলেছেন, একটি ‘স্বাচ্ছন্দ্য’ অর্থনীতির মধ্যে একটি 0.25 শতাংশ পয়েন্ট কাটা ‘প্রায় নির্দিষ্ট’ ছিল।
দীর্ঘস্থায়ী মুদ্রাস্ফীতি চাপের প্রমাণের বিরুদ্ধে শ্রমবাজারে এমপিসি ভারসাম্যপূর্ণ লক্ষণগুলির সাথে, কমিটি সম্ভবত সংকেত দেবে যে আরও ধীরে ধীরে সুদের হার হ্রাস যথাযথ রয়েছে।
ডয়চে ব্যাংকের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ সঞ্জয় রাজা বলেছেন, মে মাসে আর্থিক নীতি প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকে অর্থনীতি ‘এমপিসির প্রত্যাশার চেয়ে দুর্বল’ হয়েছে।
তবে তিনি বলেছিলেন যে এমপিসি হবে ‘একটি শিলা এবং একটি শক্ত জায়গার মধ্যে’, সম্ভবত নয়জন ব্যক্তি কমিটির মধ্যে বিভক্ত ভোটের দিকে পরিচালিত করবে।
আশার মধ্যে বাড়ির দাম বাড়ার জন্য সস্তা বন্ধকী চুক্তিগুলি চলছে
বন্ধকের হার হ্রাস পেয়ে বাড়ির ক্রেতাদের বাড়িয়ে জানুয়ারীর পর থেকে বাড়ির দামগুলি তাদের দ্রুত হারে লাফিয়ে উঠেছে।
হ্যালিফ্যাক্সের মতে, যুক্তরাজ্যের গড় সম্পত্তির মূল্য জুলাইয়ে 1000 ডলারেরও বেশি বেড়ে 298,237 ডলারে উন্নীত হয়েছে, জুনে 297,157 ডলার থেকে 0.4 শতাংশ বেড়েছে।
এটি এপ্রিল মাসে স্ট্যাম্প ডিউটিতে ট্যাক্স বিরতির সমাপ্তির ফলে এক ঝাপের পরে দাম বৃদ্ধিতে ফিরে আসার চিহ্ন রয়েছে এবং পরিবর্তনের ফলে বেশিরভাগ সম্পত্তির ক্রয় মূল্যে হাজার হাজার পাউন্ড যুক্ত হয়।
আজ ঘোষিত একটি নিম্ন বেস রেট কারও কারও জন্য মাসিক বন্ধকী ব্যয়কে আরও হ্রাস করতে পারে এবং আশা বাড়াতে পারে যে সস্তা ডিলগুলি আবাসন সিঁড়িতে যোগদানের জন্য তাদের জন্য বাজারে প্রবেশ করবে।
বিনিয়োগকারীরা আশা করছেন সুদের হার কাটা ব্যবসায়ের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করবে
ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের সুদের হারের সিদ্ধান্তের আগে কথা বলতে গিয়ে একজন আর্থিক বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে বিনিয়োগকারীরা কীভাবে ৪ শতাংশ হ্রাস আশা করবেন যে ভোক্তাদের ব্যয় এবং ব্যবসায়ের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে।
হারগ্রিভস ল্যানসডাউন -এর অর্থ ও বাজারের প্রধান সুসানাহ স্ট্রিটার বলেছেন:
বিনিয়োগকারীরা শুল্কের অশান্তিতে রৌপ্য আস্তরণের জন্য আঁকড়ে ধরেছেন এবং এমন একটি প্রত্যাশা রয়েছে যে দুর্বল প্রবৃদ্ধি orrow ণ গ্রহণের ব্যয়কে কমিয়ে দেবে।
অর্থনীতির অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রকৃতি এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের হারের কারণে বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড থেকে সুদের হার কমানোর জন্য ব্যয় করা হয়েছে।
আশা করা হবে যে loans ণ যদি সস্তা হয়ে যায় তবে এটি গ্রাহককন এবং ব্যবসায়ের আস্থা বাড়াতে সহায়তা করবে তবে আরও অনেক দীর্ঘ পথ যেতে হবে।
সুদের হার কীভাবে আপনাকে প্রভাবিত করে?
যদি ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড আজ সুদের হার হ্রাস করে – অনেকেই ভাবছেন যে এটি কীভাবে তাদের প্রভাবিত করে।
মূলত, একটি নিম্ন বেস রেট কিছু বাড়ির মালিকদের জন্য মাসিক বন্ধকী ব্যয় হ্রাস করতে পারে তবে এটি সেভারদের জন্য একটি ছোট রিটার্নও সরবরাহ করে।
সুদের হার কাটা কম orrow ণ গ্রহণের ব্যয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করতে সহায়তা করতে পারে, তবুও অর্থনৈতিক আউটপুটকে উত্সাহিত করা নতুন মুদ্রাস্ফীতি চাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
আজকের ঘোষণার আগে শ্রম চারটি হ্রাসের সুদের হার হ্রাসের কৃতিত্ব নিয়েছে তবে মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের সাথে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিবিদরা ভবিষ্যতে হ্রাস টেকসই কিনা তা ঘোরাফেরা করতে পারে।
ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড কেন আবার সুদের হার হ্রাস করতে পারে?
অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে যুক্তরাজ্যের চাকরির বাজারে মন্দা এবং স্থবির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এমপিসিকে আরও আর্থিক নীতি সহজ করতে প্ররোচিত করতে পারে।
এই বছরের শুরুর দিকে, অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকস (ওএনএস) এর সরকারী তথ্য দেখিয়েছে যে যুক্তরাজ্যের বেকারত্বের হার তিন মাস থেকে মে মাসে বেড়েছে ৪.7 শতাংশে – চার বছরের জন্য সর্বোচ্চ স্তর।
এবং গড় আয়ের বৃদ্ধি, বোনাস বাদে, প্রায় তিন বছরের জন্য তার সর্বনিম্ন স্তরে মে মাসে 5 শতাংশে কমে যায়।
ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি এই মাসের শুরুর দিকে বলেছিলেন যে চাকরির বাজার দুর্বল হওয়ার লক্ষণ দেখালে ব্যাংক হার হ্রাস করতে প্রস্তুত থাকবে।
ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড আজ সুদের হার হ্রাস করার পরামর্শ দিয়েছে
গুড মর্নিং এবং আমাদের লাইভ কভারেজটিতে আপনাকে স্বাগতম কারণ ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড রাত ১২ টায় বেস রেট সম্পর্কে তার সর্বশেষ সিদ্ধান্তে সুদের হারের একটি হ্রাস ঘোষণা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ব্যাংকের নয়টি শক্তিশালী মুদ্রানীতি কমিটি (এমপিসি) হারকে 0.25 শতাংশ পয়েন্ট কমিয়ে 4 শতাংশে হ্রাস করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে – গত আগস্টে orrow ণ গ্রহণের ব্যয় 5.25 শতাংশে বেড়েছে বলে এক বছরে তৃতীয় হ্রাস এবং এক বছরে পঞ্চম।
এই ধরনের পদক্ষেপটি কিছু বন্ধকী ধারক এবং যারা আবাসন সিঁড়িতে যোগ দিতে চাইলে তাদের চাপ প্রকাশে সহায়তা করবে তবে যুক্তরাজ্যের অলস ইকননমি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আশঙ্কার মধ্যে এসেছে।
মুদ্রাস্ফীতি জুনে ১৮ মাসের উচ্চতায় পৌঁছেছিল ৩.6 শতাংশে উঠে যাওয়ার পরে, বেকারত্ব বেড়েছে ৪.7 শতাংশে, মে মাসে চার বছরে সর্বোচ্চ স্তর।
ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি এবং চ্যান্সেলর র্যাচেল রিভসের কাছ থেকে আসার প্রতিক্রিয়া সহ আমরা আপনার কাছে সারা দিন সর্বশেষ সংবাদ এবং বিশ্লেষণ নিয়ে আসব।
এই নিবন্ধে ভাগ করুন বা মন্তব্য করুন: মুদ্রাস্ফীতি ভয় থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড এক বছরে পঞ্চমবারের জন্য সুদের হার কেটে দেয়: লাইভ আপডেটগুলি