ব্যাংক হলিডে খোলার সময় লাইভ: শপিংয়ের সময়গুলি টেসকো, অ্যালডি, লিডল এবং আরও অনেক কিছুতে প্রকাশিত ইউকে | খবর

সাধারণত, সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত মরিসনের বেশিরভাগ বৃহত্তর স্টোর সকাল 6 বা 7 টায় খোলা থাকে এবং রাত 10 টায় বন্ধ হয়।
ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের দোকানগুলি তখন রবিবার সকাল 10 টা থেকে 4 টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
যাইহোক, এই আসন্ন সোমবার বৃহত্তর বৃহত্তর মরিসন শপগুলি শাটারগুলি নীচে টেনে আনবে, সন্ধ্যা 8 টায়, আয়না রিপোর্ট।
স্কটল্যান্ডের স্টোরগুলি স্বাভাবিক হিসাবে কাজ করবে।
খোলার সময়গুলি মরিসনস ডেইলি স্টোরগুলিতে পরিবর্তিত হয়, চেইনের ছোট সুবিধামত শাখাগুলি, যদিও তারা সাধারণত সকাল 6 টায় খোলা থাকে এবং সন্ধ্যা 6 টা থেকে 11 টা অবধি বন্ধ থাকে।
তবে আউটলেট অনুসারে, মরিসনস দৈনিক খোলার সময়গুলি ব্যাংকের ছুটিতে প্রভাবিত হবে না এবং এটি স্বাভাবিক হিসাবে কাজ করা উচিত।
ব্রিটিশদের হতাশা এড়াতে তাদের স্থানীয় শাখার উদ্বোধনী সময়গুলি দেখার আগে তাদের পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ক্রেতারা সুপারমাকেট চেইনের স্টোর ফাইন্ডারে তাদের স্থানীয় মরিসন খোলার সময়গুলি সন্ধান করতে পারেন।