ব্যাকটিরিয়া যা অ্যাপলকে অ্যালকোবা এবং পিয়ার-রোচা উদ্বিগ্ন প্রযোজকদের হুমকি দেয় কীটপতঙ্গ

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে খাদ্য ও ভেটেরিনারি (ডিজিএভি) অধিদপ্তর -জেনারেল -এর একটি প্রচারণা পাবলিক স্কোয়ারে নিয়ে এসেছিল যে এই সময়ে পর্তুগালের হাজার হাজার হেক্টর বাগানের উপর প্রভাব ফেলে: “ব্যাকটিরিয়া ফায়ার” – কারণ গাছের পাতাগুলি এমনকি পুড়ে গেছে বলে মনে হয় – ব্যাকটিরিয়া দ্বারা সৃষ্ট – ব্যাকটিরিয়া দ্বারা সৃষ্ট এরউইনিয়া অ্যামিলোভোরা“এটি একটি বিধ্বংসী রোগ যা মূলত রোসেসিয়া পরিবারের ফলের বাগানগুলিকে প্রভাবিত করে, যেমন নাশপাতি, আপেল গাছ এবং মারমিলার।” যদিও এটি কমপক্ষে 250 বছর ধরে বিদ্যমান ছিল, পর্তুগালে এটি গত 15 টিতে এটি আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, এটি গত তিনটিতে প্রচুর পরিমাণে স্কেলিং করে। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে ঘটনাটি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথেও সংযুক্ত থাকে, কারণ শীতগুলি আর ঠান্ডা থাকে না, এবং নাতিশীতোষ্ণ (কখনও কখনও প্রায় গ্রীষ্মমন্ডলীয়) জলবায়ু ব্যাকটিরিয়া প্রজনন সরবরাহ করে। আপাতত, বড় সমস্যা হ’ল চিকিত্সার অভাব। এখন পর্যন্ত অনুমোদিত একমাত্র উপায় (এবং সেই দেহের প্রচারকে অনুপ্রাণিত করে) সংক্রামিত উদ্ভিদগুলি টানতে এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস করে।