ব্যাকপ্যাক, রাইফেলটি উত্তর ম্যানিটোবায় পাওয়া নিখোঁজ হাইকারের অন্তর্ভুক্ত

উইনিপেগ-অনুসন্ধানকারীরা বিশ্বাসঘাতক মুসকেগ এবং সুইফট-মুভিং নদীগুলি ক্যানভাস করে কানাডার প্রান্তরের ক্রস-কন্টিনেন্টাল যাত্রায় থাকা নরওয়েজিয়ান ট্রেকারের একটি ব্যাকপ্যাক এবং রাইফেল পুনরুদ্ধার করেছে।
ম্যানিটোবা আরসিএমপি বলছেন যে জড়িতরা যখন আইটেমগুলি খুঁজে পেয়েছিল তখন স্টেফেন স্কোটেলভিকের জন্য বৃহস্পতিবার একটি অনুসন্ধান অব্যাহত ছিল।
পুলিশ এর আগে এসেছিল যা স্কোটেলভিকের জিপিএস ডিভাইসটি উপগ্রহের সাথে সংযুক্ত ছিল এমন সর্বশেষ স্থানাঙ্ক হিসাবে বিশ্বাস করা হয়। ব্যাকপ্যাক এবং রাইফেলটি একই অঞ্চলে পাওয়া গেছে কিনা তা তারা বলতে পারেনি।
স্কোটেলভিক গত সপ্তাহে নিখোঁজ হওয়ার সময় উত্তর ম্যানিটোবার ইয়র্ক কারখানায় অন্ট।
বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং বন্যজীবনের সাথে সম্ভাব্য লড়াইয়ের কারণে অফিসার এবং স্থানীয়রা ড্রোন, নৌকা এবং হেলিকপ্টার দিয়ে অঞ্চলটি অনুসন্ধান করেছেন।
পুলিশ বিশ্বাস করে যে ২৯ বছর বয়সী এই যুবকটি ইয়র্ক কারখানার নিকটবর্তী হেইস নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং দ্রুত স্রোতে উঠে এসেছিল।
স্কোটেলভিকের ট্র্যাভেলসকে ট্র্যাক করার জন্য তৈরি একটি ফেসবুক গ্রুপ জানিয়েছে যে তিনি জেমস বে থেকে আলাস্কা পর্যন্ত সমস্ত পথে ট্রেকিংয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন।
স্কোটেলভিকের পরিবারের মুখপাত্র ক্রিশ্চান ডায়রেসেন বলেছেন, নরওয়ের একটি সুপরিচিত টেলিভিশন ব্যক্তিত্বের অনুরূপ অভিযান সম্পন্ন করার পরে তিনি এই সফর করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।
ডাইরসেন বলেছিলেন যে নরওয়েজিয়ান অ্যাডভেঞ্চারার লার্স মনসেন উত্তর কানাডার মধ্য দিয়ে বহু বছরের ভাড়া বাড়ানোর পরে স্কোটেলভিক কানাডায় এসেছিলেন।
তিনি নরওয়েতে কানাডিয়ান প্রেসকে বলেছিলেন, “(স্কোটেলভিকের) তার (মনসেন) এর সাথে যে কথোপকথনের ছিল তার ভিত্তিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।”
“তিনি অনেক সময় একই ভ্রমণ করছেন এবং তিনি (স্কোটেলভিক) এর জন্য সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণার মধ্যে রয়েছেন।”
ডাইরসেন বলেছিলেন যে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চলাকালীন মুনসেন পরিবারের সমর্থক ছিলেন, যোগ করেছেন যে মনসেন ইঙ্গিত করেছেন যে স্কোটেলভিক একজন দক্ষ এবং প্রস্তুত অ্যাডভেঞ্চারার ছিলেন।
পরিবার নরওয়েতে অবস্থান করছে এবং ঘন্টার পর ঘন্টা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে, ডাইরসেন বলেছিলেন। সময় আসে যদি তারা কানাডায় ভ্রমণের জন্য উন্মুক্ত।
ডাইরসেন বলেছিলেন যে এটি স্কোটেলভিকের পরিবারের জন্য আবেগের একজন রোলারকোস্টার এবং লোকটির ব্যাকপ্যাক এবং রাইফেল আবিষ্কারটি উত্সাহজনক।
“এটি একটি বিশাল বড় অঞ্চল, এতে প্রচুর ঝুঁকি রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “আরও তথ্য (অনুসন্ধানকারী) রয়েছে যা তাদের ফোকাস করতে পারে … আরও ভাল।
“সুতরাং, এইভাবে, পরিবারের এখনও আশা আছে।”
