ব্যাক-টু-ব্যাক কোয়েকস র‌্যাটল কেপি, ইসলামাবাদ, অন্যান্য শহরগুলি গত 48 ঘন্টার মধ্যে



এই প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্রটি একটি রিখটার স্কেল দেখায়। – আনস্প্ল্যাশ

শনিবার মধ্যরাতের পরেই উত্তর পাকিস্তানের ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি অঞ্চল জুড়ে একটি ৫.১-মাত্রার ভূমিকম্প প্রবাহিত হয়েছিল, দ্বিতীয়টি ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দ্বিতীয়টি, সকাল ১২:১০ টায় মারাত্মক কাঁপানো রিপোর্ট করেছে যে বাসিন্দাদের তাদের ঘর থেকে ছিটিয়ে পাঠানো হয়েছিল।

ইসলামাবাদের পাকিস্তান আবহাওয়া বিভাগের জাতীয় ভূমিকম্প মনিটরিং সেন্টার (এনএসএমসি) অনুসারে, ভূমিকম্পটি 10 কিলোমিটারের অগভীর গভীরতায় আঘাত হানে।

এপিসেন্টারটি রাওয়াতের দক্ষিণ -পূর্বে 15 কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

অ্যাটক, সোয়াবি এবং জাফরওয়ালে পাশাপাশি সোয়াট, শ্যাংলা, বুনার, মালাকান্দ, মনসেহরা, বাটগ্রাম, কোহিস্তান এবং মুরি সহ উত্তরাঞ্চলেও শকগুলির খবর পাওয়া গেছে।

জেলাম এবং আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে বেশ কয়েকটি শহরেও কম্পন অনুভূত হয়েছিল। এখন পর্যন্ত হতাহতের বা ক্ষতির কোনও তাত্ক্ষণিক প্রতিবেদন পাওয়া যায় নি।

একদিন আগে, একটি 5.5-মাত্রার ভূমিকম্প উত্তর পাকিস্তানকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, খাইবার পাখতুনখোয়ার বেশ কয়েকটি শহর ও শহর জুড়ে বাড়িঘর কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

ভূমিকম্প নিরীক্ষণ কেন্দ্রগুলি জানিয়েছে যে ১১৪ কিলোমিটারের গভীরতায় আফগানিস্তানের হিন্দু কুশ অঞ্চলে কম্পনের উদ্ভব হয়েছিল। ইসলামাবাদের এনএসএমসি জানিয়েছে, কম্পনগুলি সকাল 2:03 টায় রেকর্ড করা হয়েছিল।

ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি, আজাদ কাশ্মীর, চারসাদদা এবং কারাকের বাসিন্দারাও এই ভূমিকম্প অনুভব করেছেন বলে জানিয়েছেন।

প্রতিবেদন অনুসারে, ফেডারেল রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে জোল্টগুলি লক্ষণীয় ছিল। গুজরানওয়ালা এবং আশেপাশের অঞ্চলেও কম্পনের খবর পাওয়া গেছে।

11 ই জুন, একটি 4.7-মাত্রার ভূমিকম্প পেশোয়ারকে আঘাত করে। এক মাস আগে, আরও শক্তিশালী 5.3 ভূমিকম্প ইসলামাবাদ এবং মার্ডান, সোয়াত, নওশেরা, সোয়াবী এবং উত্তর ওয়াজিরিস্তান সহ বেশ কয়েকটি কেপি জেলা কাঁপিয়েছিল। উভয় ভূমিকম্পের হিন্দু কুশ পর্বতমালায় গভীর কেন্দ্রস্থল ছিল।

এপ্রিলে আরও দুটি ভূমিকম্প এই অঞ্চলে আঘাত হানে। ১২ এপ্রিল একটি 5.5-মাত্রার কাঁপুনি আঘাত হানে, তারপরে 16 এপ্রিল 5.3 ভূমিকম্পের পরে। কেপি, পাঞ্জাব, আজাদ কাশ্মীর এবং ফেডারেল ক্যাপিটালের কিছু অংশে কম্পন অনুভূত হয়েছিল।

পাকিস্তান ভারতীয় এবং ইউরেশিয়ান টেকটোনিক প্লেটের মধ্যে একটি বড় ত্রুটি লাইনে বসে, যা ভূমিকম্পকে সাধারণ করে তোলে, বিশেষত উত্তরে।

এদিকে করাচি এই বছর অস্বাভাবিক কার্যকলাপ দেখেছেন, কয়েক দিনের মধ্যে 30 টিরও বেশি হালকা কাঁপুনি রিপোর্ট করেছেন। বিশেষজ্ঞরা এটিকে দীর্ঘ-সুপ্ত ল্যান্ডহি ফল্ট লাইনের সাথে চলাচলের সাথে সংযুক্ত করে।

