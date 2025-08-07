ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড আজ সুদের হার হ্রাস করতে শুরু করেছে বিডিতে অলস যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি বাড়াতে

যুক্তরাজ্যের আলস্য অর্থনীতি নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের পরে আজ সুদের হার হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে ব্যাংকের মুদ্রা নীতি কমিটি (এমপিসি) মধ্যাহ্নভোজনে বেস হারকে 0.25 শতাংশ পয়েন্ট কমিয়ে 4 শতাংশে কমিয়ে দেবে।
এটি গত বছরের আগস্টের পর থেকে পঞ্চম হ্রাস চিহ্নিত করবে, যখন সুদের হার ক্রমাগত 5.25 শতাংশের শীর্ষ থেকে নেমে আসতে শুরু করে।
একটি কাটা বন্ধকধারীদের এবং বাড়ির ক্রেতাদের জন্য চাপ প্রকাশ করবে এই আশায় যে সস্তা ডিলগুলি বাজারে প্রবেশ করবে যদি ব্যাংকের বেস রেট আরও কমিয়ে দেওয়া হয়।
অর্থনীতিবিদরা চাকরির বাজারে মন্দা গণ্য করেন এবং স্থবির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃহস্পতিবার এমপিসিকে হার কমাতে প্ররোচিত করবে।
অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকস (ওএনএস) এর ডেটা দেখিয়েছে যে যুক্তরাজ্যের বেকারত্বের হার তিন মাসের মধ্যে বেড়েছে ৪.7 শতাংশে – চার বছরের জন্য সর্বোচ্চ স্তর।
এবং গড় আয়ের বৃদ্ধি, বোনাস বাদে, প্রায় তিন বছরের জন্য তার সর্বনিম্ন স্তরে মে মাসে 5 শতাংশে কমে যায়।
ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি এই মাসের শুরুর দিকে বলেছিলেন যে চাকরির বাজার দুর্বল হওয়ার লক্ষণ দেখালে ব্যাংক হার হ্রাস করতে প্রস্তুত থাকবে।
ওএনএসের ডেটা দেখিয়েছে যে এপ্রিল এবং মে উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, আরও orrow ণ গ্রহণের ব্যয় কমিয়ে আনার জন্য থ্রেডনিডল স্ট্রিটের উপর চাপ চাপিয়ে দিয়েছে।
ইওয়াই আইটেম ক্লাবের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ম্যাট সোয়ানেল বলেছেন, বৃহস্পতিবার একটি 0.25 শতাংশ পয়েন্ট কাটা একটি ‘স্বচ্ছল’ অর্থনীতির মধ্যে ‘প্রায় নিশ্চিত’ ছিল।
তিনি বলেন, সাম্প্রতিক জরিপের তথ্য, অর্থনীতিবিদদের দ্বারা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা, ইঙ্গিত দিয়েছে যে সংস্থাগুলি বিনিয়োগের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে উচ্চতর শ্রম ব্যয় এবং বৃহত্তর ভূ -রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তিনি বলেছিলেন।
মিঃ সোয়ানেল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ‘শ্রমবাজারে মুদ্রাস্ফীতি চাপের প্রমাণের বিরুদ্ধে এমপিসি ভারসাম্যপূর্ণ লক্ষণগুলির সাথে কমিটি সম্ভবত ইঙ্গিত দেবে যে আরও ধীরে ধীরে সুদের হার হ্রাস যথাযথ রয়েছে,’ মিঃ সোয়ানেল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।
ডয়চে ব্যাংকের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ সঞ্জয় রাজা বলেছেন, মে মাসে আর্থিক নীতি প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকে অর্থনীতি ‘এমপিসির প্রত্যাশার চেয়ে দুর্বল’ হয়েছে।
তিনি বলেন, বেকার হার কিছুটা বেশি, মজুরির বৃদ্ধি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং অপ্রয়োজনীয়তা উন্নত হয়েছে, তিনি বলেছিলেন।
তবে তিনি বলেছিলেন যে এমপিসি ‘একটি শিলা এবং একটি শক্ত জায়গার মধ্যে’ থাকবে, সম্ভবত নয়টি -ব্যক্তি কমিটির মধ্যে বিভক্ত ভোটের দিকে পরিচালিত করবে।
অন্যান্য অর্থনীতিবিদরা বলেছেন যে তারা সুদের হার হ্রাসের ভবিষ্যতের পথ সম্পর্কে ব্যাংকের যে কোনও মন্তব্য খুঁজছেন, যা অর্থনীতির ঝুঁকির ভারসাম্য বজায় রেখে আরও অনিশ্চিত।
কিছু নীতিনির্ধারক সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতি তথ্য দ্বারা আরও উদ্বিগ্ন হতে পারেন, জুনে 15 মাসের মধ্যে দ্রুততম হারে দাম বাড়ছে।
ক্রমবর্ধমান খাদ্য মূল্যস্ফীতি সাম্প্রতিক মাসগুলিতে সামগ্রিক হারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে।