ব্যাচের মালিকদের জন্য ব্যাংক চেক/ নতুন বিধিনিষেধ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন আদেশ ঘোষণা করেছে

নতুন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ অনুসারে, ব্যাংকগুলিকে অবশ্যই আগস্টের শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিজ্ঞপ্তিযুক্ত টেবিল অনুসারে চেক -ইন এবং শিটের সংখ্যা মেনে চলতে হবে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নতুন সংস্কারগুলি নিম্নরূপ: প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের প্রথম চেকটি শেষ পর্যন্ত 2 পাতা হতে পারে এবং আইনী সত্তার প্রথম চেকটি শেষ পর্যন্ত 2 হতে পারে।
প্রাথমিকভাবে, ব্যাংকের প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের জন্য, একটি শারীরিক চেক এবং একটি বৈদ্যুতিন চেক -ইন -অফস গ্রাহককে মোট 2 টি শীট দিতে পারে।
দ্বিতীয় চেক বিভাগে, চেকটি কাগজ বা ইলেকট্রনিক্স বা উভয়ই হোক না কেন, 5 % চেক অবশ্যই ফিশারম্যান সিস্টেমে রেকর্ড করা এবং অনুমোদিত হতে হবে। (শাখায় চেকের পদার্থবিজ্ঞানে ফিরে আসার প্রয়োজন নেই)
এটি লক্ষ করা উচিত যে সপ্তম কাগজ উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে 3 বছরের মধ্যে, এটি সরানো হবে এবং ডিজিটাল চেকগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করা হবে।
