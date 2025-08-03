ব্যায়ামের সময় প্লাস্টিকের সাথে পেট করা ওজন হ্রাসের কারণ হয়?

ব্যায়ামের সময় প্লাস্টিকের সাথে পেটের বন্ধের কারণে পেটে ফ্যাট পোড়ায় কিনা তা জবাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পুষ্টি উন্নয়নের কার্যালয়? তিনি বলেছিলেন: অনুশীলনের সময় প্লাস্টিকের সাথে পেটে বন্ধ হওয়া একটি সাধারণ অনুশীলন যা কিছু লোক ঘামে ওজন হ্রাস করতে সহায়তা করে বলে বিশ্বাস করে। তবে এই দাবিটি নিশ্চিত করার জন্য কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।
এই ঘামের প্রতিবেদন অনুসারে, দেহটি তার দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়, তবে এটি জল হ্রাসের কারণে অস্থায়ী ওজন হ্রাস হতে পারে, তবে চর্বি হ্রাসের দিকে পরিচালিত করে না। তদতিরিক্ত, কিছু সেলোফেন এবং নাইলন ব্যবহৃত পলভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) নামে একটি বিপজ্জনক পদার্থ ধারণ করে যা শরীরে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে।
স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পুষ্টি উন্নয়নের কার্যালয় জোর দিয়েছিল যে চর্বি হ্রাস করার একমাত্র উপায় হ’ল একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট এবং নিয়মিত অনুশীলনকে একত্রিত করা। এটি লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ যে অতিরিক্ত ঘাম খাওয়ানো ডিহাইড্রেশন হতে পারে, তাই অনুশীলনের সময় এবং পরে প্রচুর জল পান করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি ওজন হ্রাস করতে এবং আপনার পেটকে শক্তিশালী করতে চাইছেন তবে স্বাস্থ্যকর ডায়েটের পাশাপাশি কার্ডিও এবং শক্তি প্রশিক্ষণের সংমিশ্রণ আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে।
