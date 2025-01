আমেরিকান ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার, 20 জানুয়ারী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 47 তম রাষ্ট্রপতি হওয়ার শপথ গ্রহণ করেছেন, দ্বিতীয়বারের মতো দেশের নেতা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

The post ব্যারন ট্রাম্প: ট্রাম্পের 18 বছর বয়সী ছেলের সাথে দেখা করুন যিনি যুব ভোট জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন appeared first on The Nation Newspaper.

Source link