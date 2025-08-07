ব্রাইটন বনাম ওল্ফসবার্গের পূর্বরূপ, ভবিষ্যদ্বাণী, লাইনআপস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

তারা প্রথমবারের মতো একে অপরের মুখোমুখি হতে চলেছে।
ব্রাইটন এবং হোভ অ্যালবিয়ন প্রাক-মৌসুমের ক্লাবের বন্ধুত্বপূর্ণ গেমটিতে ভিএফএল ওল্ফসবার্গের হোস্ট করতে প্রস্তুত। এই ক্লাবগুলি একটি তীব্র ফিক্সচার নিয়ে আসতে চলেছে, যা আমেরিকান এক্সপ্রেস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।
সিগলগুলি বাড়িতে থাকবে এবং এটি তাদের সুবিধার জন্য এটি ব্যবহার করতে আগ্রহী হবে। তারা তাদের আগের প্রাক-মৌসুমের খেলায় সাউদাম্পটনের বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করার পরে আসছে। ব্রাইটন গেমটি জিততে আরও ভাল করতে পারত, তবে তাদের প্রতিরক্ষা যথেষ্ট ভাল ছিল না।
ভিএফএল ওল্ফসবার্গ ইতিমধ্যে চারটি প্রাক-মৌসুমের গেমের অংশ হয়ে গেছে। তারা নতুন মরসুমের জন্য একটি ইতিবাচক নোটে তাদের প্রস্তুতি শুরু করেছিল, তবে তাদের শেষ ম্যাচে তারা ফেনিনর্ডের শিকার হওয়ার কারণে এটি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তারা এখন বিজয়ী উপায়ে ফিরে আসতে চাইবে।
কিক-অফ:
- অবস্থান: ব্রাইটন এবং হোভ, ইংল্যান্ড
- স্টেডিয়াম: আমেরিকান এক্সপ্রেস স্টেডিয়াম
- তারিখ: শনিবার, আগস্ট 9
- কিক-অফ সময়: 4: 00 পিএম আইএসটি
- রেফারি: টিবিডি
- Var: ব্যবহারে নেই
প্রাক-মৌসুম ফর্ম:
ব্রাইটন: ডাব্লুডি
ওল্ফসবার্গ: ডাব্লুডাব্লুএল
খেলোয়াড়দের দেখার জন্য
ইয়াঙ্কুবা মিনেটেহ (ব্রাইটন)
গাম্বিয়ার 21 বছর বয়সী এই যুবক তাদের আগের প্রাক-মৌসুমের খেলায় সিগলসের হয়ে একটি ব্রেস করেছিলেন। ইয়াঙ্কুবা মিন্টেহ চূড়ান্ত তৃতীয় স্থানে স্বাগতিকদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। তিনি ডান থেকে আক্রমণটি নেতৃত্ব দেন তবে সম্ভবত আবারও সামনের দিকে খেলতে পারেন, প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে।
মিন্টেহ মিডফিল্ডার হিসাবেও খেলতে পারে।
জোনাস উইন্ড (ওল্ফসবার্গ)
জোনাস উইন্ড ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বিরোধীদের সাথে লড়াই করার সময় তার পক্ষে সহায়তা করতে চাইবে। তিনি একটি বা দুটি গোল করতে আগ্রহী হবেন, যাতে তার দল স্বাগতিকদের উপর চাপ দিতে পারে। 26 বছর বয়সী আক্রমণকারী ফ্রন্টে খেলেন এবং মিডফিল্ডে বড় ব্যবহারও হতে পারে।
ম্যাচ ফ্যাক্টস
- ওল্ফসবার্গ একটি দুই ম্যাচের হারাতে চলেছে।
- এটি এই দলগুলির মধ্যে প্রথমবারের মতো সংঘর্ষ হবে।
- সিগলস তাদের তৃতীয় প্রাক-মৌসুমের খেলায় প্রতিযোগিতা করবে।
ব্রাইটন বনাম ওল্ফসবার্গ: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
- জয়ী হোস্ট
- ইয়াঙ্কুবা মিন্টেহে স্কোর
- 3.5 এরও বেশি লক্ষ্য
আঘাত এবং দলের সংবাদ
অ্যাডাম ওয়েবস্টার এবং জুলিও এনসিসো আহত হয়েছেন, ব্রাইটনের পক্ষে তাদের কর্ম থেকে দূরে রেখে। ফিটনেসের অভাবে কার্লোস বালেবাও বসে থাকতে পারে।
ওল্ফসবার্গ তাদের সমস্ত খেলোয়াড়কে কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত নিয়ে প্রস্তুত থাকবে।
পূর্বাভাস লাইনআপস
ব্রাইটন পূর্বাভাস লাইনআপ (4-2-3-1)
স্টিল (জিকে); উইফার, ভ্যান হেক, ডান, ডি কুইপার; গোমেজ, আয়ারি; রটার, ও’রিলি, মাইটোমা; মিন্টে
ওল্ফসবার্গ পূর্বাভাস লাইনআপ (4-2-3-1)
গ্র্যাবারা (জিকে); ফিশার, ভিআরও, কোর্স, মে; স্বানবার্গ, আত্মা; ওলসেন, মেজর, উইমার; বাতাস
ম্যাচের পূর্বাভাস
এই দুটি দল প্রথমবারের মতো একে অপরের সাথে লড়াই করতে চলেছে, যা একটি আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। সিগলগুলি প্রিয় হতে চলেছে। ব্রাইটন তাদের পরবর্তী প্রাক-মৌসুমের খেলায় ওল্ফসবার্গকে পরাস্ত করতে পারে।
ভবিষ্যদ্বাণী: ব্রাইটন 3-1 ওল্ফসবার্গ
টেলিকাস্টের বিশদ
ভক্তরা মায়ালবিয়ন টিভিতে গেমটি লাইভ-স্ট্রিম পাবেন।
