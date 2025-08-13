ব্রাউনসের শেডার স্যান্ডার্স মূল্যবান সুযোগ হারাতে পারে

শেডিউর স্যান্ডার্সের পক্ষে যখন সবকিছু ঠিকঠাক চলছে তখন ঠিক তখনই ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনসের রুকি কোয়ার্টারব্যাক বুধবার একটি দুর্ভাগ্য বিরতি পেয়েছিল।
বুধবার ফিলাডেলফিয়া ag গলসের সাথে একটি তির্যক আঘাতের পরে যৌথ অনুশীলনের সময় 23 বছর বয়সী কিউবি সাইডলাইন করা হয়েছিল।
টিম ওয়েবসাইটের কেলসি রুসো প্রতি, 2025 পঞ্চম রাউন্ডের পিক বৃহস্পতিবার অনুশীলন করবে না এবং এটি দিন-দিন হিসাবে বিবেচিত হয়। এনএফএল নেটওয়ার্কে 1 পিএম ইটি -র জন্য নির্ধারিত ফিলাডেলফিয়ার বিপক্ষে শনিবারের পূর্বসূরী খেলায় তাকে খেলার সম্ভাবনা কম বলে মনে করা হচ্ছে।
বুধবারের অনুশীলনের আগে, ব্রাউনসের প্রধান কোচ কেভিন স্টেফানস্কি নিশ্চিত করেছেন যে রুকি কিউবি ডিলন গ্যাব্রিয়েল ফিলাডেলফিয়ার বিপক্ষে যতক্ষণ না খেলতে যথেষ্ট সুস্থ থাকবেন ততক্ষণ শুরু করবেন। 2025 তৃতীয় রাউন্ডার হ্যামস্ট্রিং ইস্যুটির কারণে ক্যারোলিনা প্যান্থারদের বিপক্ষে ক্লিভল্যান্ডের প্রিসন ওপেনারকে মিস করেছেন।
তবে স্টেফানস্কি এর আগে বলেছিলেন যে স্যান্ডার্স একটি দৃ pres ় পূর্বসূরীর আত্মপ্রকাশের পরে এই সপ্তাহে আরও বেশি প্রতিনিধি পাবেন। প্রাক্তন কলোরাডো বাফেলোস তারকা ক্যারোলিনার বিপক্ষে 30-10 জয়ের শুরুটি শুরু করেছিলেন, 138 গজ এবং দুটি টাচডাউন পাসে 14-অফ 23-এ গিয়েছিলেন।
ফিলাডেলফিয়ার বিপক্ষে না খেলে স্যান্ডার্সের গতি ব্যাহত হতে পারে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটি ক্লিভল্যান্ডের চার দিকের কিউবি প্রতিযোগিতায় গ্যাব্রিয়েলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য আরও একটি সুযোগকে সরিয়ে দিতে পারে।
স্যান্ডার্সকে দলের বেসরকারী গভীরতার চার্টে গ্যাব্রিয়েল, কেনি পিকেট এবং জো ফ্লাকোর পিছনে ব্রাউনস কিউবি 4 হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
গ্যাব্রিয়েলের আকার (5-ফুট -11, 205 পাউন্ড) সম্পর্কে প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও, কোচিং কর্মীরা স্যান্ডার্সের চেয়ে তাঁর পক্ষে ছিলেন বলে মনে হয়।
এর আগে এই অফসেইনের, গ্যাব্রিয়েলের প্রক্রিয়াজাতকরণ গতি ব্রাউনস কোচকে মুগ্ধ করেছে, তাকে স্যান্ডার্সের উপরে একটি প্রান্ত দিয়েছিল। প্রাক্তন ওরেগন ডাকস তারকা ওটিএ এবং বাধ্যতামূলক মিনিক্যাম্পের সময় প্রথম দলের অপরাধের সাথে রেপসও পেয়েছিলেন, যখন তার সহকর্মী রুকি তা করেননি।
গ্যাব্রিয়েল যদি ag গলসের বিপক্ষে ভাল খেলেন, তবে এটি 24 বছর বয়সী কিউবিতে কোচিং কর্মীদের আত্মবিশ্বাসের বিষয়টি নিশ্চিত করতে থাকবে।
স্যান্ডার্স বা গ্যাব্রিয়েল উভয়ই ব্রাউনদের জন্য সপ্তাহ 1 স্টার্টার হওয়ার আশা করা যায় না। এটি সম্ভবত ফ্ল্যাঙ্কো হতে চলেছে, যিনি ক্লিভল্যান্ডকে ২০২৩ সালে প্লে অফগুলি তৈরি করতে সহায়তা করেছিলেন যখন তিনি দেরী-মৌসুমের প্রান্তে ৪-১ গোলে গিয়েছিলেন।
তবুও, আরেকটি শক্ত পূর্বসূরি প্রদর্শন স্যান্ডার্সকে ভবিষ্যতে 40 বছর বয়সী ফ্ল্যাঙ্কো প্রতিস্থাপনে নিজেকে অবস্থান করতে সহায়তা করতে পারে। ধাক্কা দিয়ে, গভীরতার চার্টে আরোহণ করতে আরও সময় লাগতে পারে।