ব্রাউনস এইচসি ঝামেলা শেডিউর স্যান্ডার্স আপডেট দেয়
বুধবার, ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনরা জানতে পেরেছিল যে রুকি কোয়ার্টারব্যাক শেডিউর স্যান্ডার্স একটি নিয়ে কাজ করছে তির্যক আঘাত এটি ফিলাডেলফিয়া ag গলসে শনিবারের খেলায় তাকে পাশ কাটাতে পারে।

তবে দেখা যাচ্ছে যে ব্রাউনসের প্রধান কোচ কেভিন স্টেফানস্কি ২৩ আগস্ট লস অ্যাঞ্জেলেস র‌্যামসের বিপক্ষে ক্লিভল্যান্ডের পূর্বসূরী সমাপ্তির মাধ্যমে স্যান্ডার্সকে অ্যাকশন থেকে দূরে রাখতে পারেন।

“তিনি তাড়াতাড়ি অনুভব করেছিলেন, আমি মনে করি, উষ্ণতা বাড়িয়ে দিয়েছি এবং তারপরে এটি (স্বতন্ত্র ড্রিলস) জুড়ে অনুভব করেছি এবং আমরা এটি একবার দেখে নিয়েছি,” স্টিফানস্কি বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বুধবার স্যান্ডার্স কী অনুভব করেছেন সে সম্পর্কে কথা বলার সময় বলেছিলেন, মেরি কে ক্যাবট ক্লিভল্যান্ড প্লেইন ডিলারের। “যদি এটি সঠিক প্রহরী হয় তবে আপনি এটির মধ্য দিয়ে খেলতে পারেন।

স্টিফানস্কি বলেছিলেন যে ব্রাউনরা স্যান্ডার্স ইনজুরির সাথে “সত্যিই সতর্কতা অবলম্বন করতে চান” কারণ পাসের নাটকগুলিতে কোয়ার্টারব্যাকগুলি “টর্ক এবং তাদের দেহটি মোচড় দেয়”।

গত শুক্রবার তার পূর্বসূরী অভিষেকের ক্ষেত্রে ভাল পারফর্ম করা সত্ত্বেও, 2025 পঞ্চম রাউন্ডের খসড়া বাছাই স্যান্ডার্স তার ধাক্কা দেওয়ার আগে ক্লিভল্যান্ডের আনুষ্ঠানিক গভীরতার চার্টে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। কেনি পিকেট এখনও হ্যামস্ট্রিংয়ের আঘাত থেকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে যা তাকে ব্রাউনদের পূর্বসূরী ওপেনার থেকে দূরে রাখে ক্যারোলিনা প্যান্থার্স 8 আগস্ট, সুতরাং প্রবীণ জো ফ্লাকো ক্লিভল্যান্ডের সপ্তাহ 1 ম্যাচআপ বনাম শুরু করার পথে রয়েছে সিনসিনাটি বেঙ্গলস সেপ্টেম্বর 7 এ।

এদিকে, 2025 তৃতীয় রাউন্ডের খসড়া পিক ডিলন গ্যাব্রিয়েল এই শনিবার ag গলসের বিপক্ষে শুরু করবেন যদি এটি নির্ধারণ করে যে তার হ্যামস্ট্রিং সুস্থ রয়েছে। পিকেটের মতো গ্যাব্রিয়েল যেমন দর্শক হিসাবে ক্যারোলিনা গেমটি ব্যয় করেছিলেন।

“এই সমস্ত ছেলেদের জন্য আঘাতের দুর্গন্ধ,” স্টিফানস্কি যোগ করেছেন। “তারা কোনও কারণে কোনও প্রতিনিধি মিস করতে চায় না। তবে, আপনি যখন আঘাতের কারণে এই প্রতিনিধিগুলি না পেয়ে থাকেন তখনও প্রস্তুত করা চালিয়ে যাওয়ার, আরও ভাল হওয়া চালিয়ে যাওয়ার একটি উপায় রয়েছে।”

স্যান্ডার্স মনে হয়েছিল যে তিনি শেষ করার পরে কিউবি 2 গিগ উপার্জনে একটি শট পেয়েছেন ক্যারোলিনার বিপক্ষে ক্লিভল্যান্ডের 30-10 জয়ে 138 গজ এবং দুটি টাচডাউনে 14-অফ -23 পাস করেছে।

তিনি এখন সেপ্টেম্বরে ক্লিভল্যান্ডের কিউবি 4 হিসাবে ব্রাউনস হিসাবে প্রবেশ করতে পারেন জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্ড্রু বেরি সিনসিনাটি গেমের জন্য সক্রিয় রোস্টারে চারটি কোয়ার্টারব্যাক বহন করার বিষয়ে গুরুতর।



