ব্রাউনস ‘তাদের সম্ভাবনাগুলি খোলা রেখে’ কিউবি বিকাশের জন্য চমকপ্রদ

একটি সাম্প্রতিক ইনস্টাগ্রাম ভিডিও ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনস কোয়ার্টারব্যাক ডেসাউন ওয়াটসন স্প্রিন্টিং দেখিয়েছেন যখন তিনি গত অক্টোবরে একটি ছেঁড়া অ্যাকিলিস টেন্ডার ভোগেন এবং তারপরে পুনরায় জঞ্জাল হওয়ার পরে অ্যাকশনে ফিরে আসার কাজ করছেন অ্যাকিলিস তার পুনরুদ্ধারের সময়।
ওয়াটসন গ্রীষ্মের কিছু অংশ অনুমান করা সপ্তাহের 1 স্টার্টার জো ফ্ল্যাঙ্কো, কেনি পিকেট, 2025 তৃতীয় রাউন্ডের খসড়া পিক ডিলন গ্যাব্রিয়েল এবং 2025 পঞ্চম রাউন্ডার শেডার স্যান্ডার্সের সাথে একটি কোয়ার্টারব্যাক রুম ভাগ করে ব্যয় করেছেন।
ক্লিভল্যান্ড স্পোর্টস রেডিও স্টেশন 92.3 এ বৃহস্পতিবার উপস্থিতির সময় দ্য ফ্যান, ব্রাউনস ইনসাইডার মেরি কে ক্যাবোটকে ক্লিভল্যান্ড প্লেইন ডিলারের মেরি কে ক্যাবোটকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ওয়াটসন আসন্ন মৌসুমে ক্লাবের হয়ে খেলতে পারবেন কিনা।
“কিছুই আমাকে হতবাক করবে না, তাই আমি কেবল মনে করি যে আমাদের সকলকেই তার জন্য থাকতে হবে,” ক্যাবট প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, যেমনটি ভাগ করে নিয়েছে স্টিফেন ডগলাস স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড। “(ব্রাউনস) কি কখনও (ওয়াটসন) তাদের জন্য আবার মাঠে পা রাখতে দেবে? আমি সত্যিই জানি না, তবে তিনি অবশ্যই দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ।
ক্লিভল্যান্ডের ভক্ত এবং জাতীয় মিডিয়া সদস্যদের পকেটের মধ্যে স্যান্ডার্স প্রিয় ছিলেন এমনকি তিনি শেষ হওয়ার আগেই
14-অফ -23 138 গজ এবং 30-10 জিতে দুটি টাচডাউন পাস করে ক্যারোলিনা প্যান্থার্স 8 আগস্ট। তবে, তিনি এখন একটি সাথে কাজ করছেন তির্যক আঘাত যে পারে তাকে সাইডলাইন ক্লিভল্যান্ডের চূড়ান্ত দুটি প্রিসন গেমের মাধ্যমে।
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে পিকেট বা গ্যাব্রিয়েল কেউ ক্যারোলিনার বিপক্ষে খেলেনি। গ্যাব্রিয়েল ক্লিভল্যান্ডের প্রিসন ম্যাচআপ শুরু করবে ফিলাডেলফিয়া এই শনিবার যদি এই প্রতিযোগিতায় যেতে যথেষ্ট সুস্থ থাকে তবে ag গলস।
ওয়াটসনের ক্ষেত্রে, হুইস্পাররা এই গত বসন্তের ইঙ্গিত দিয়ে প্রথম উত্থিত হয়েছিল যে তিনি পুরো 2025 মৌসুমে আহত রিজার্ভে ব্যয় করতে চান না। সাম্প্রতিককালে, আগস্টের শুরুর দিকে একটি আপডেট পরামর্শ দিয়েছে যে ব্রাউনসের মালিক জিমি হাসলামের পরে ওয়াটসনের কাঁধে একটি চিপ রয়েছে মার্চ মাসে বলেছিলেন যে ক্লিভল্যান্ড “একটি বড় দোল নিয়েছিল এবং দেশহনের সাথে মিস করেছে।”
এই গ্রীষ্মে ওয়াটসনের ব্রাউনদের পরিচালনা সম্পর্কে ক্যাবোট যোগ করেছেন, “তারা তাকে শাসন করেনি।” “আমি বলতে চাইছি, তারা পুরো মরসুমে তাকে শেল্ফটিতে রাখেনি, তাই আমি মনে করি তারা তাদের সম্ভাবনাগুলি উন্মুক্ত রেখে দিচ্ছেন।”
অনুযায়ী মাইক ফ্লোরিও প্রো ফুটবল আলাপের মধ্যে, ব্রাউনরা মৌসুমে ওয়াটসনকে মুক্তি দিলে 2026 বেতন-ক্যাপ চার্জের মুখোমুখি হবে। 131.161m। ওয়াটসন তৈরি হয়েছে মাত্র ১৯ টি নিয়মিত মরসুম শুরু হওয়ার পরে যেহেতু তিনি পুরোপুরি গ্যারান্টিযুক্ত পাঁচ বছরের, $ 230M চুক্তি গ্রহণ করেছেন তার কাছ থেকে কোনও বাণিজ্য গ্রহণ করার জন্য হিউস্টন টেক্সানস 2022 সালের মার্চ মাসে ব্রাউনদের কাছে।
ব্রাউন জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্ড্রু বেরি জোর দিয়েছেন ক্লাবটির বিরুদ্ধে তার সপ্তাহের 1 গেমের জন্য সক্রিয় রোস্টারটিতে চারটি কোয়ার্টারব্যাক থাকতে পারে সিনসিনাটি বেঙ্গলস Sep সেপ্টেম্বর। অবশেষে, বেরিকে ওয়াটসনের গভীরতার চার্টে জায়গা তৈরি করতে হতে পারে যদি না উভয় পক্ষের কোনও চুক্তিতে আসে যার ফলস্বরূপ 29 বছর বয়সী পরের মরসুম পর্যন্ত বসে থাকে।