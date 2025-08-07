You are Here
ব্রাউনস সাংবাদিকরা শেডিউর স্যান্ডার্সের জন্য প্রথম শুরুতে উত্তেজনা স্যাঁতসেঁতে
ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনসের অনুরাগী এবং ফুটবল সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যরা শুক্রবার রাতে ক্যারোলিনা প্যান্থার্সে তাদের প্রিসন ওপেনারের জন্য ব্রাউনদের প্রারম্ভিক কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে কাজ করবেন তা জানতে পেরে বোধগম্যভাবে উচ্ছ্বসিত ছিলেন।

এর সর্বশেষ সংস্করণ চলাকালীন “কমলা এবং ব্রাউন টক পডকাস্ট,” ক্লিভল্যান্ড প্লেইন ডিলারের ড্যান ল্যাব এবং মেরি কে ক্যাবোট যারা আশা করছেন যে স্যান্ডার্স তার ব্রাউনদের সপ্তাহের 1 স্টার্টার হিসাবে উদীয়মানের প্রতিকূলতাগুলিকে ক্যারোলিনা বনাম একটি চিত্তাকর্ষক শো সহ একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শন সহ কিছুটা সতর্কতা পাঠিয়েছিলেন।

“আমি সর্বদা এই (ব্রাউনস) শাসনের সাথে বিশ্বাস করি … প্রাকসেসন গেমগুলিতে যা ঘটে তা এই বালতিতে এখানে চলে যায় But

ক্যাবোট উল্লেখ করেছেন যে বুধবার প্যান্থারদের সাথে ব্রাউনদের যৌথ অনুশীলনের সময় স্যান্ডার্স “ব্যাকআপসের সাথে” কাজ করেছিলেন। এটি 2025 পঞ্চম-রাউন্ডের খসড়া বাছাইটি ক্লিভল্যান্ডের চতুর্থ-পছন্দ বিকল্প হিসাবে রয়ে গেছে তা নির্দেশ করে কোয়ার্টারব্যাকে ক্যারোলিনা খেলায় যাচ্ছে।

স্যান্ডার্স কেবল প্যান্থারদের বিপক্ষে শুরু করছেন কারণ 2025 তৃতীয় রাউন্ডের খসড়া পিক ডিলন গ্যাব্রিয়েল এবং অনুমান করা ব্যাকআপ কেনি পিকেট প্রশিক্ষণ শিবিরের সময় তারা যে হ্যামস্ট্রিংয়ের আঘাতগুলি তুলে নিয়েছিল তা থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে কাজ করছে। এদিকে, ফ্যানডুয়েল স্পোর্টসবুকের মতো আউটলেটগুলি বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত সিনসিনাটি বেঙ্গলসের বিপক্ষে ক্লিভল্যান্ডের সপ্তাহের প্রথম খেলা শুরু করার জন্য প্রবীণ জো ফ্লাককোকে বাজি প্রিয় (-220 প্রতিকূলতা) হিসাবে তালিকাভুক্ত করে চলেছে। তুলনা করার জন্য, স্যান্ডার্স বেঙ্গলস ম্যাচআপের জন্য সম্মতি পেতে +2500 প্রতিকূলতায় ছিল।

ক্যাবট আরও বলেছিলেন, “এখানে কেন প্রত্যেককে মনে রাখা দরকার তা হ’ল পূর্বসূরী গেমস”। “আপনি গেম-পরিকল্পিত হয়ে উঠছেন না। কেউ আপনার দুর্বলতাগুলি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে না need

বৃহস্পতিবার রিপোর্ট ভাগ করে নেওয়া হয়েছে যে ব্রাউনরা চালাচ্ছে তারা এখনও বিশ্বাস করে না যে স্যান্ডার্স “একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত” এবং পরিবর্তে প্রাক্তন কলোরাডো তারকাকে “পঞ্চম রাউন্ডের রুকি এবং তাদের গভীরতার চার্টে চতুর্থ কোয়ার্টারব্যাক” হিসাবে দেখেন। এটি মনে হচ্ছে যে স্যান্ডার্স ক্যারোলিনার ব্যাংক অফ আমেরিকা স্টেডিয়ামে কীভাবে পারফর্ম করে তা নির্বিশেষে পরিবর্তিত হবে না।



