ব্রাউনির ডুলস ডি লেচের সাথে সু-বিবাহিত: সুস্বাদু সুইটি চেষ্টা করুন
আপনি যদি বড় দিনটি পরিকল্পনা করছেন এবং একটি অবিস্মরণীয় স্যুভেনির সন্ধান করছেন, দ্য নিস্তেজ নিস্তেজ সঙ্গে ব্রাউনি বিশ্বাস তারা আদর্শ পছন্দ। সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি, তারা প্রথম দংশনে অতিথিদের বিজয়ী করে tradition তিহ্যের জন্য একটি আধুনিক এবং আশ্চর্যজনক স্পর্শ নিয়ে আসে।




ছবি: রান্নাঘর গাইড

বিশেষ বিশদটি হ’ল হার্টের আকৃতি, যা ক্যান্ডিকে আরও কমনীয় এবং অর্থবহ স্মৃতিতে পরিণত করে। আপনার বিবাহকে অনেক ভালবাসা এবং মিষ্টির জন্য চিহ্নিত করার জন্য একটি সৃজনশীল, সুস্বাদু এবং অপ্রতিরোধ্য বিকল্প।

নিস্তেজ নিস্তেজ সঙ্গে ব্রাউনি বিশ্বাস

টেম্পো: 1 এইচ

পারফরম্যান্স: 20 ইউনিট

অসুবিধা: সহজ

উপাদান:

  • ঘরের তাপমাত্রায় আনসাল্টেড মাখনের 2/3 কাপ (চা)
  • 1 এবং 1/4 কাপ চিনি
  • 6 ডিম
  • গুঁড়ো দুধের 1/2 কাপ (চা)
  • পাউডার চকোলেট 2 কাপ (চা)
  • গমের আটা 1 কাপ
  • দুধ চকোলেট 130 গ্রাম ড্রপ
  • 1 টি কনডেন্সড দুধের চাপে 40 মিনিটের জন্য সিদ্ধ করতে পারে
  • মার্জারিন থেকে গ্রীস

প্রস্তুতি মোড:

  1. মিক্সারে, হালকা এবং বুদ্ধিমান ক্রিম না হওয়া পর্যন্ত মাখন এবং চিনিকে বীট করুন।
  2. একে একে ডিম যোগ করুন, সর্বদা মারধর করুন।
  3. ধীরে ধীরে দুধের গুঁড়ো, চকোলেট এবং ময়দা যোগ করুন।
  4. চকোলেট ফোঁটা যোগ করুন এবং মসৃণ হওয়া পর্যন্ত মিশ্রিত করুন।
  5. একটি মাঝারি আয়তক্ষেত্রাকার প্যানে ময়দা our ালা, গ্রিজযুক্ত চামড়া কাগজ দিয়ে রেখাযুক্ত।
  6. বেক করুন, প্রিহিটেড, 30 মিনিটের জন্য বা বেকিং এবং বাদামী হওয়া পর্যন্ত।
  7. একটি হৃদয় -আকারের কাটার দিয়ে শীতল এবং ব্রাউনিকে কেটে দিন।
  8. প্রতিটি হৃদয় অর্ধেক কেটে নিন এবং রান্না করা কনডেন্সড দুধের সাথে স্টাফ।
  9. হৃদয় আকৃতির এক্রাইলিক প্যানগুলিতে সু-বিবাহিতদের সাজান, ইচ্ছা এবং বিক্রয় হিসাবে সাজান।

