ব্রাজিলিয়ান কাপে নির্মূলের পরে প্রায় 5 মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয়

কলোরাডো ফ্লুমিনেন্স দ্বারা নির্মূল করা হয়েছিল
ব্রাজিলিয়ান কাপের 16 এর রাউন্ডে ইন্টারকে নির্মূল করা হয়েছিল। রিও ডি জেনিরোতে 1-1 ড্র প্রতিযোগিতার পরবর্তী পর্বের জন্য ফ্লুমিনেন্সের শ্রেণিবিন্যাসের গ্যারান্টিযুক্ত।
ক্রীড়া ব্যর্থতা ছাড়াও, প্রাথমিক নির্মূলকরণ ক্লাবের জন্য একটি আর্থিক সমস্যার প্রতিনিধিত্ব করে। যদি এটি র্যাঙ্ক করা হয় তবে কলোরাডো সিবিএফ থেকে আর $ 4.7 মিলিয়ন পাবেন।
ইন্টার ইতিমধ্যে মারাকান পাস করার জন্য প্রায় $ 5.9 মিলিয়ন পেয়েছিল ã
ব্রাজিলিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়নটির জন্য পুরষ্কারটি 100 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।