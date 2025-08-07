You are Here
ব্রাজিলিয়ান কাপে নির্মূলের পরে প্রায় 5 মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয়
News

ব্রাজিলিয়ান কাপে নির্মূলের পরে প্রায় 5 মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয়

কলোরাডো ফ্লুমিনেন্স দ্বারা নির্মূল করা হয়েছিল

ব্রাজিলিয়ান কাপের 16 এর রাউন্ডে ইন্টারকে নির্মূল করা হয়েছিল। রিও ডি জেনিরোতে 1-1 ড্র প্রতিযোগিতার পরবর্তী পর্বের জন্য ফ্লুমিনেন্সের শ্রেণিবিন্যাসের গ্যারান্টিযুক্ত।




ছবি: রিকার্ডো ডুয়ার্ট/প্রকাশ/আন্ত/পোর্তো আলেগ্রে 24 ঘন্টা

ক্রীড়া ব্যর্থতা ছাড়াও, প্রাথমিক নির্মূলকরণ ক্লাবের জন্য একটি আর্থিক সমস্যার প্রতিনিধিত্ব করে। যদি এটি র‌্যাঙ্ক করা হয় তবে কলোরাডো সিবিএফ থেকে আর $ 4.7 মিলিয়ন পাবেন।

ইন্টার ইতিমধ্যে মারাকান পাস করার জন্য প্রায় $ 5.9 মিলিয়ন পেয়েছিল ã

ব্রাজিলিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়নটির জন্য পুরষ্কারটি 100 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts