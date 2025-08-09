You are Here
ব্রাজিলিয়ান দম্পতি সন্দেহ করেছিলেন যে “গাড়ির শক” খুব তীব্র ছিল এবং তারা দুজনেই খাড়া থেকে পড়ে এবং করুণভাবে মারা গিয়েছিল
ব্রাজিলের সান এস্পিরিটু রাজ্যে একটি ভয়াবহ ট্র্যাজেডি ঘটেছিল। যখন কয়েকজন “বোন-ভাই” যিনি গাড়ীতে 16 বছর অন্তরঙ্গ দ্বারা পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন, তখন গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি খাড়া থেকে পড়ে যায়, যার ফলে উভয়ই মর্মান্তিকভাবে মারা যায়। নিহত হলেন মারকোন দা সিলভা কার্ডোসো, একজন 26 বছর বয়সী ব্যক্তি এবং অ্যাড্রিয়ানা মাচাডো রিবেইরো, একজন 42 বছর বয়সী মহিলা। ঘটনাটি স্থানীয় অঞ্চলকে হতবাক করেছে এবং পুলিশ গভীরতার সাথে তদন্ত করছে। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে ম্যাকোনি এবং অ্যাড্রিয়ানা গত সোমবার (৪ র্থ) ভোরে একটি পার্টিতে অংশ নিয়েছিল

